Ensayo | ¿Capitalismo de la vigilancia o democracia?

Shoshana Zuboff. Unsam Edita, Buenos Aires, 2025. 154 páginas, 599 pesos (ebook).

Shoshana Zuboff actualiza y radicaliza su tesis seminal para el contexto latinoamericano. Su diagnóstico es una brújula en la tormenta digital: la experiencia humana ha sido cercada y convertida en un excedente conductual para alimentar los motores predictivos de un nuevo orden económico. Lejos de ser una mera herramienta, la lógica de la vigilancia se erige como un “régimen de acumulación” que depreda la intimidad y suplanta la autonomía de la voluntad. Zuboff [que en 2022 fue una de las expositoras en la conferencia anual de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, realizada en Uruguay] no solo describe un sistema económico, sino una mutación ontológica donde la vida es constantemente traducida en datos para un control modulable y asimétrico.

La pregunta del título es, en realidad, un ultimátum. La autora despliega la anatomía de esta “colonización del futuro”, donde la incertidumbre y el libre albedrío son los principales obstáculos para el negocio. La publicación por Unsam Edita no es un dato menor; es un gesto político que planta esta discusión urgente en el suelo de una región donde las democracias son frágiles y los datos, un nuevo campo de batalla.

Este libro es un mapa para una resistencia que debe comenzar por nombrar al enemigo: un capitalismo que ya no se contenta con explotar el trabajo, sino que aspira a abolir la experiencia humana tal como la conocimos. Esa disolución de lo humano, o la completa transformación de lo humano en mercancía, es el requisito indispensable para el sometimiento de amplios territorios y sus habitantes mediante la inteligencia artificial y el avance sobre los distintos sistemas democráticos.