Política | Un fantasma recorre el mundo

Pablo Stefanoni. Siglo XXI, Buenos Aires, 2026. 256 páginas, 1.100 pesos.

Stefanoni aborda tres cuestiones que perfilan el sentido de las nuevas derechas radicales. En primer lugar, cómo libran su batalla cultural contra el progresismo al que denominan wokismo, que de la consigna “Mantenerse despierto” del movimiento afroestadounidense pasa a designar una corriente en la que caben desde la cultura queer a la decadencia de Occidente, desde la denuncia de los colonialismos a las políticas de identidad, desde el feminismo a la izquierda.

Ante la polémica sobre si corresponde concebir a las nuevas derechas como una forma de fascismo, el autor opta por el concepto de posfascismo, que implica entender el fascismo no como un fenómeno que remite al contexto histórico de las guerras europeas del siglo XX, sino como una tendencia constante que se caracteriza por sacrificar a un sector de la población: los negros, los judíos, las mujeres, los transgénero, etcétera. Por último, la aparentemente contradictoria alianza de las nuevas derechas con el Estado de Israel, alianza que las libró del estigma del antisemitismo. Stefanoni apunta que la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto “borra los límites entre la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel”, abordando la polémica sobre si el régimen que impone el gobierno israelí en los territorios ocupados es apartheid. Abunda en menciones de judíos críticos que a partir del exterminio impune de Gaza consideran a Israel una etnocracia supremacista, que reproduce los crímenes nazis alegando que son la condición de su supervivencia.