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8 de setiembre de 2026 - 1 minuto de lectura

Estudio 1

Cine. Sala Camacuá (Camacuá 575). Viernes de setiembre a las 20.00. Entrada gratuita con inscripción web.

El legendario Estudio 1, de Cinemateca Uruguaya, es evocado con un ciclo en el que Eduardo Larbanois presenta I...como Ícaro (de Henri Verneuil, el 4), María Inés Obaldía introduce Carmen (de Carlos Saura, el 11), Cristina Fernández hace lo propio con Gritos y susurros (de Ingmar Bergman, el 18), y Juan Pedro Ciganda programa Los compañeros (de Mario Monicelli, el 25).

Arthur Miller

Teatro. El Galpón (18 de Julio 1618). Sábados a las 21.00 y domingos 19.30, hasta el 20 de setiembre. Entradas: 700 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

Con dirección de Héctor Guido se pone en escena Panorama desde el puente, de Miller, obra que, además de su profunda indagación en las relaciones humanas, presenta gran actualidad en momentos de persecuciones a los inmigrantes en Estados Unidos.

De cámara

Música. Sala Vaz Ferreira. Jueves de setiembre a las 20.00 y domingos a las 18.00. Entrada: 250 pesos.

Excepcional ciclo que el día 9 visita el impresionismo desde Francia a Brasil; el domingo 13 ofrece “Matices del siglo XX” con compositores de Argentina, Venezuela y Rusia; el 20 se centra en “La juventud en el tango”; el 23 da espacio al canto lírico con un programa que va del Romanticismo al modernismo, y el 27 cierra el mes con “Pianorama argentino”.

Edipo en Ezeiza

Teatro. Auditorio Adela Reta (Andes y Colonia). Sábado 9 al 12 a las 21.00, domingo 13 a las 19.30. Entradas 700 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

Texto de Pompeyo Audivert con dirección de Micaela Larroca Di Agosto. Ganadora del Premio Florencio 2025 a mejor espectáculo y dirección, muestra la intimidad de un hogar como reflejo de la demencia colectiva de la sociedad.

Cuarteto Tosar

Música. Sala Delmira Agustini (Teatro Solís, Buenos Aires casi Juncal). Domingo 13 a las 18.00. Entradas: 250 pesos.

La formación de Daniel Lasca (violín I), Juan Cannavó (violín II), Milton Gallo (viola) y Karina Núñez (cello) interpretará el cuarteto llamado “Americano” de Antonín Dvorák, el “Cuarteto N° 8” de Dmitri Shostakóvich, y una versión para cuerdas de “Príncipe azul” de Eduardo Mateo.