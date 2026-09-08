De las cadenas de montaje de Škoda a las cocinas clandestinas de los Cárpatos, la metanfetamina se volvió la droga nacional de media Europa Central y sostiene el ritmo de un capitalismo poscomunista agotado. El propio mercado único europeo vuelve el fenómeno imposible de frenar.

Son las cinco de la mañana cuando las luces giratorias atraviesan la oscuridad en una zona industrial en las afueras de Ostrava. Hombres armados derriban una puerta metálica. Adentro, bidones de insumos químicos apilados hasta el techo, tuberías de destilación, el olor acre de la efedrina en cocción. Otro laboratorio clandestino desmantelado.

Este operativo policial ilustra la guerra sin fin que libra la República Checa contra su droga nacional. Aquí no se habla de metanfetamina cristalina, sino de pervitina, en referencia al estimulante distribuido de forma masiva entre los soldados de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Pasados 80 años, la molécula sigue circulando ampliamente en los márgenes industriales de Europa Central. Se la llama la “cocaína del pobre”: un gramo de cocaína cuesta cerca de 150 euros en la región; un gramo de metanfetamina, 30.

De los patios escolares de Bohemia a la estación central de Praga, la pervitina está en todas partes. La ciudad de Světlá nad Sázavou alberga la cárcel de mujeres más grande del país, instalada en una antigua colonia de vacaciones de la era comunista, rodeada de campos y explotaciones agrícolas. De las 950 detenidas, el 60 por ciento fueron condenadas por delitos vinculados con las drogas; más de la mitad presenta problemas de adicción a la metanfetamina. Gabriela, de 33 años, viste el uniforme de la prisión, un buzo gris. Empezó a consumir “meta” a los 16 años, en el patio del colegio secundario. Al poco tiempo dejó la escuela, quedó embarazada de su dealer y consiguió trabajo como auxiliar de enfermería en un geriátrico. Los fines de semana, sus dos hijas se iban con sus abuelos y ella seguía inyectándose droga. “Es como un interruptor para apagar la luz”, dice. La droga anula todos los problemas: la precariedad, la angustia, el tiempo. Lejos de la imagen del “cristal” fumado o esnifado, popularizada por la cultura estadounidense, la inyección sigue siendo el modo de consumo dominante en República Checa: es el caso de más de nueve de cada diez usuarios de alto riesgo. Cuando a Gabriela ya no le quedan venas ni dinero, alguien le propone “cocinar”: sintetizar metanfetamina de manera artesanal. “Acá todo el mundo conoce la receta de la czecho”, dice. Gana 25.000 coronas por mes (unos 1.000 euros) en el geriátrico. Por cocinar le ofrecen diez veces más. Al principio, cocina por encargo en una casa abandonada en el bosque, cerca de la frontera con Polonia. Los pedidos aumentan con rapidez, los ciclos de cocción se alargan: las horas pasadas en esos bosques aislados de los montes Cárpatos se convierten en días. Descubre la magnitud de la red, escucha hablar inglés, español, y termina supervisando el abastecimiento de 50 cocineros repartidos por el norte del país antes de ser detenida. “La cárcel fue la única desintoxicación posible”.

La metanfetamina cristalina, las anfetaminas y, más en general, los estimulantes sintéticos como las catinonas conforman hoy la categoría de droga cuya disponibilidad crece más rápido en Europa. Las incautaciones de catinonas sintéticas pasaron de 4,5 toneladas en 2021 a 37 toneladas en 2023: se multiplicaron por ocho en dos años. En una discreta residencia del barrio de las embajadas, en Praga, Jakub Frydrych, director de la unidad antidrogas checa, describe una mutación profunda de la producción y el tráfico. Antes de 1990, el “telón de acero” impedía cualquier afluencia de drogas tradicionales –las exportaciones de cannabis o cocaína– hacia el bloque del Este. Allí las drogas eran tabú y el consumo era castigado de manera drástica por la ley. Como en Polonia y Hungría, hasta la caída del Muro, las drogas locales –la pervitina o la “Brown”, un equivalente local de la heroína– se producían y consumían puertas adentro. La situación se mantuvo por un tiempo: “En los años 1990, la síntesis seguía siendo esencialmente artesanal y local; el mercado checo del cristal era autosuficiente”. Hoy, Frydrych y sus 240 agentes enfrentan “la irrupción de redes criminales extranjeras que producen a gran escala y utilizan las nuevas tecnologías: mensajería cifrada, darknet, pago en criptomonedas”.

La producción se industrializa desde la pandemia de covid-19. Ya en 2017, República Checa concentraba la gran mayoría de los laboratorios de metanfetaminas desmantelados en la Unión Europea. La guerra en Ucrania favoreció la llegada de redes criminales, muchas veces ucranianas, que, tras intensificar su producción en el propio territorio, buscan ahora colocar sus catinonas sintéticas en el Oeste. Algunas se instalan directamente en República Checa o Eslovaquia para vender a través de Telegram y la darknet (o red oscura). En 2023, de los 250 laboratorios desmantelados en la Unión Europea, 189 seguían estando en República Checa. Los pequeños laboratorios caseros, a menudo móviles, ceden terreno lentamente frente a los kombilabs, laboratorios que combinan la producción masiva de anfetaminas, metanfetaminas y catinonas.

Capitalismo sin aliento

Casi una de cada tres personas que inician un tratamiento en alguna de las 250 a 300 estructuras de atención a las adicciones –programas especiales en hospitales, servicios ambulatorios, centros especializados– declara la metanfetamina como droga principal. Sobre una población de diez millones de habitantes, se estima en 38.200 el número de consumidores de alto riesgo de “cristal”. La disponibilidad de los estimulantes sintéticos, cada vez más puros, potentes y baratos, alcanza un nivel sin precedentes. De las raves a la escena chemsex, estas sustancias llegan a un público cada vez más joven, y se observa un consumo creciente ligado al trabajo intensivo o a la precariedad social.

Todos los días al mediodía suena la sirena en toda Mladá Boleslav. En el predio de 2,2 kilómetros cuadrados de las fábricas Škoda, orgullo de la industria checa, las líneas de montaje escupen cada semana miles de vehículos y baterías para automóviles. Frente a las naves flamantes se extienden viviendas obreras de fachadas gastadas. En la planta baja de una de esas casas adosadas trabaja Tereza Müllerová: el Adicentrum, una ONG [organización no gubernamental] local de prevención de las adicciones. Allí se ofrecen gratis jeringas, pipas y material estéril; se brindan consejos y una escucha discreta. Müllerová y sus colegas no tienen permitido repartir sus folletos en los portones de salida de la fábrica. “Es malo para la imagen de la ciudad”, resume. Sin embargo, buena parte de los 300 clientes del Adicentrum trabaja, o trabajó, para la industria automotriz, como Tomáš, de 34 años.

Durante tres años hizo turnos rotativos de ocho horas en las líneas de montaje. Gestos repetitivos, ritmos cronometrados. Con regularidad se inyectaba metanfetamina cristalina en los baños de su lugar de trabajo. “Estaba prohibido por el reglamento, obviamente, pero yo no era el único. Nos reconocíamos entre nosotros, pedíamos el descanso a la vez. El tiempo pasaba más rápido, me sentía más veloz, más eficiente”. En hangares que parecen naves de catedral, pantallas muestran en tiempo real los indicadores de productividad.

En Mladá Boleslav, como en otras pequeñas ciudades obreras de Bohemia, la pervitina se instaló como una respuesta química a una pregunta económica: ¿cómo seguir trabajando?; ¿cómo seguir viviendo en territorios donde las promesas de la transición poscomunista dieron paso al agotamiento de los cuerpos y de los espíritus? La metanfetamina como anestesia de un capitalismo sin aliento: más fuerte, más rápido, aguantar, cueste lo que cueste.

Europa y su mercado interno

Frente a la cocaína, importada de América Latina, los estimulantes sintéticos made in Europe prosperan a la sombra del mercado único. Campeona de la apertura de los mercados y las fronteras, “Europa Central es hoy un centro neurálgico de la producción y la distribución”, explica Jean-Philippe Lecouffe, director ejecutivo adjunto de operaciones de Europol. El modo de producción en laboratorio reduce los riesgos logísticos para los traficantes y permite sortear las limitaciones agrícolas o climáticas del cultivo del opio afgano o de la coca colombiana. Las autoridades europeas toman en serio la amenaza de las drogas sintéticas, como lo demuestra la operación Fabrika, realizada en enero: 20 días de duración, 85 detenciones, 24 laboratorios industriales desmantelados en Polonia y más de 1.000 toneladas de precursores químicos y 120.000 litros de desechos tóxicos incautados.

Los investigadores descubren que esta industria química ilegal requiere una sofisticación logística considerable, que se apoya en una vulnerabilidad estructural de la Unión Europea. Los insumos utilizados en la fabricación de las drogas sintéticas están en todas partes y resultan imposibles de controlar. Es lo que los expertos llaman el doble uso de los precursores químicos. La efedrina y la pseudoefedrina forman parte de la composición de medicamentos y se consiguen en farmacias; la acetona y el tolueno son solventes comunes de la industria plástica, cosmética o agrícola. Estas sustancias legales circulan libremente en el espacio Schengen.

“Durante mucho tiempo se consideró la producción y el tráfico de drogas como una amenaza exterior: la cocaína de América Latina, la heroína de Afganistán –analiza Lecouffe–. Hoy, el fentanilo destronó a la coca en el mercado estadounidense, lo que explica la oleada de cocaína sobre Europa y la caída de los precios. Pero la cocaína es el árbol que tapa el bosque. Por primera vez, debemos alertar sobre un peligro que probablemente se encuentra dentro de nuestras fronteras”.

Los 30 años de mercado único construyeron una infraestructura ideal para los traficantes: cuando las autoridades prohíben una molécula, las redes encuentran una variante o importan intermediarios desde China o India. Cualquier legislación que prohibiera totalmente estas sustancias alteraría, al mismo tiempo, el conjunto de la economía industrial europea. Las drogas sintéticas representan un desafío tan industrial como criminal. Si la cocaína pertenece a la globalización, la metanfetamina es el producto interno oculto de la Europa integrada. A la crisis estadounidense de los opioides –las drogas de la anestesia de uno mismo y del olvido del mundo– responde una epidemia europea de estimulantes, no tanto para evadirse, sino para sostener el ritmo.

Capital del cristal

La ciudad de Ústí nad Labem, en la frontera checa con Alemania, ha sido durante mucho tiempo la capital europea de la metanfetamina cristalina. Se detectaron 450 miligramos en aguas residuales por cada 1.000 habitantes y por día, según el informe anual publicado por la Agencia de la Unión Europea sobre las Drogas (EUDA, por sus siglas en inglés). En ese paisaje posindustrial de altos hornos detenidos y estructuras metálicas sobre el río Bílina, un edificio con aire de platillo volador soviético alberga las oficinas de la Policía. Milan Rychnovsky, investigador a cargo de la unidad policial antidrogas local, lo dice sin rodeos: “La pervitina no es solo un problema acá. Es un ecosistema”. La región de los Sudetes sigue marcada por los desplazamientos de población de la posguerra, el cierre de las minas de carbón y un persistente sentimiento de abandono.

En el barrio de Mojžíř, varios vecinos describen una economía paralela organizada en torno a las drogas: compra de precursores en Polonia, cocción en garajes o fábricas abandonadas, que proliferan desde la transición, entregas en paquetes de Amazon. Los narcos, pertenecientes a la comunidad romaní, hoy lucen enormes relojes y joyas, y se parecen a los padrinos colombianos. “Vemos cosas evidentemente ilegales, pero no estamos en condiciones de probarlo. Los criminales siempre están dos pasos por delante de nosotros, y nuestro sistema legal no tiene poder”. Basta con cinco minutos en el centro de Ústí para cruzarse con un consumidor, un dealer y un cocinero. David, de 52 años, con el pelo negro engominado, una cruz ortodoxa tatuada en el meñique y unas zapatillas Nike a estrenar, aparece desde un sedán Škoda negro. Consumidor desde hace 20 años, traficante y cocinero a la vez, ha pasado por una hepatitis, el consumo de heroína, la cárcel y los hijos. Describe el ecosistema local: los rusos controlan la heroína, los romaníes y los vietnamitas se reparten la metanfetamina. “Vení conmigo, te voy a mostrar que no importa el lugar, toda esta ciudad cocina. Ahí, y ahí, y ahí”, repite señalando el cielo, el río y el edificio de la municipalidad. David pide 10 euros. Va a comprar su dosis y termina inyectándose en una plaza pública unas minúsculas bolitas blancas de cristal que guarda en la billetera. “Nunca delante de mis hijos”.

El triángulo de oro

A pocos kilómetros está Alemania. Durante mucho tiempo, las rutas fronterizas fueron reductos de la prostitución y el tráfico de drogas. La geografía de esta Europa Central la vuelve una zona casi imposible de controlar por completo. Los “Eros centers”, mercados fronterizos clandestinos que ofrecían cigarrillos, trabajadoras sexuales y pervitina, proliferaron durante la transición. Con la ampliación europea se construyó una autopista, los controles aduaneros pasaron a coordinarse en conjunto, y todo cambió. Todo, menos las rutas de la metanfetamina. Plauen, en Sajonia, ubicada del lado alemán de la frontera, es conocida como la cuna de las Juventudes Hitlerianas y el bastión del partido neonazi Der Dritte Weg. Más de la mitad de los jóvenes de 18 a 21 años que ingresan al BTZ, un centro local de formación profesional que acompaña a personas con trastornos psíquicos, son dependientes de psicoestimulantes. Entre 2006 y 2018, el consumo de metanfetamina cristalina se multiplicó por cinco en los Länder de Turingia, Baviera y Sajonia.

Christof, de 47 años, cuenta los inicios del tráfico transfronterizo tras la reunificación. Descubrió la metanfetamina en las fiestas de música electrónica de los años 1990, antes de caer en la adicción, perder a su mujer y a su hija, y terminar en la calle. “Alguien importante” lo recogió y le propuso trabajar de intermediario. “Salíamos tres o cuatro en un auto. Recogíamos la mercadería del lado checo y después cruzábamos el bosque a pie”. Las mochilas a veces contenían varias decenas de kilos. “Por supuesto que la Policía lo sabía. Pero durante mucho tiempo nadie quería ver realmente la magnitud del fenómeno”.

Durante diez años, Christof vendió droga en Plauen y sus alrededores. Sus clientes iban a su casa; él armó códigos con emojis especiales: copos de nieve para la cocaína, dos veces para dos gramos. Nunca la guardaba en su casa, sino en escondites afuera. Sus jefes le pagaban el alquiler, la heladera estaba llena, tenía ropa, efectivo a demanda y, sobre todo, protección. Terminó detenido en 2020 y pasó dos años en la cárcel. Hoy dice estar limpio. En ese tiempo las caras cambiaron. Si antes trabajó mucho tiempo con alemanes o checos, ahora son redes extranjeras, “a menudo rusas”, las que, según él, “tienen el control del negocio y se alían con grupos de extrema derecha como los Hells Angels”.

Lo que los agentes de aduana apodan el “triángulo de oro” de la metanfetamina, entre Polonia, Alemania y la República Checa, atrae ahora a redes criminales globalizadas, confirma Michal Zarsky, coordinador de la dirección general de aduanas checa. “En la década de 2010, los cárteles latinoamericanos empezaron a transferir su experiencia y a tejer alianzas con intermediarios europeos, muchas veces balcánicos”. Sobre las incautaciones realizadas hoy en territorio checo, “el 50 por ciento del cristal es checo, el 50 por ciento mexicano, con frecuencia importado a través de Países Bajos y Bélgica”. Un fenómeno desconocido hace diez años. En setiembre de 2025, un cocinero mexicano fue detenido en Polonia, donde había ido a enseñar el método mexicano de producción. Según un informe conjunto de Europol y la DEA [la Administración de Control de Drogas estadounidense, por sus siglas en inglés], las incautaciones de metanfetamina vinculadas con actores criminales mexicanos se convierten en “un rasgo cada vez más marcado del panorama europeo de las drogas”.

Cuerpos agotados

Erfurt, con sus fachadas medievales que se ven desde el tranvía que se desliza en silencio, es la primera ciudad alemana en figurar en el ranking de las “capitales europeas de la metanfetamina”, según el análisis de aguas residuales. En la clínica Saint-Johann-Nepomuk, el doctor Alexander Refisch, psiquiatra y especialista en adicciones, recibe a pacientes dependientes cada vez más jóvenes, de entre 20 y 30 años. Recuerda la ironía de la historia: las metanfetaminas, apodadas Panzerschokolade (el “chocolate de los tanques”), se comercializaron en los años 1930 como medicamentos para suprimir el hambre, el frío y la fatiga. “Las drogas sintéticas son perfectamente eficaces. Desvían de inmediato el sistema nervioso: una dosis de cristal y se segrega 1.000 veces más dopamina que después de una copa de alcohol”. Un pico que explica una adicción mucho más rápida que la inducida por las bebidas o el cannabis. Las dosis se vuelven insuficientes con rapidez. Aparecen entonces los violentos síntomas de la abstinencia: bruxismo, dientes destruidos, episodios de disociación. “Casi todos terminan desarrollando psicosis o crisis de paranoia, lo que la convierte en un riesgo de salud pública”. En su informe de 2024, la EUDA confirma el riesgo sanitario mayor que representan los estimulantes químicos, debido a una dependencia muy rápida y a graves efectos psiquiátricos. Las terapias que propone el doctor Refisch duran hasta cuatro meses, aisladas de cualquier entorno o disparador. “Las probabilidades de recaída llegan al 95 por ciento”.

En 2020, el Hospital Universitario de Jena, en Turingia, puso en marcha Clean4Us, un programa especial para mujeres embarazadas dependientes de la metanfetamina. El profesor Ekkehard Schleussner, que dirige el área de maternidad y es el ginecólogo impulsor del proyecto piloto ya existente en Dresde, habla de una “epidemia de adicciones que atraviesa todas las capas sociales”. Por su consultorio desfilan estudiantes, madres de familia, abogadas. Unas 50 pacientes por año llegan a la consulta. “La metanfetamina es también una droga de esta época, que permite responder a las exigencias de rendimiento”, confirma. Si el LSD encarnó, en las décadas de 1960 y 1970, la promesa de acceder a otro mundo, la metanfetamina responde a la exigencia inversa: adaptarse a las disfunciones de este. “Las mujeres que atendemos buscan olvidar, o bien reprimir, sus traumas con el alcohol, los medicamentos, las pantallas”. Nicole, de 32 años, espera su consulta entre el piso de oncología pediátrica y la unidad de obstetricia. Recuerda la fecha exacta en la que dejó de consumir: el 22 de diciembre de 2025, justo antes de Navidad, embarazada de siete meses. En la ecografía, el cerebro de su hija muestra una malformación. Se detiene de golpe, deja el pequeño pueblo de Sajonia rumbo a la estación Jena Paradies. Una infancia en una familia de acogida, una vida errante, una adolescencia desfigurada por la metanfetamina, esnifada, fumada e inyectada. Empezó a robar y después a prostituirse. Necesita dinero, necesita una dosis. Pronto se convirtió en “mula”: las instrucciones circulan por Facebook. Toma el tren, dos horas de viaje zigzagueando entre campos de cultivos y castillos encaramados sobre colinas. En Cheb se encuentra con un contacto en un mercado callejero; la cita es en el baño. Decenas de gramos transportados en la boca o en los genitales, rumbo a Alemania. Su hija Sofía nació en enero. La anomalía no era más que un quiste; nació sana. Pocas horas después del parto, la niña fue entregada a una familia de acogida. El Jugendamt, el servicio social alemán con el que colabora el hospital, consideró que Nicole todavía no estaba lo suficientemente estable. Sin trabajo ni vivienda, por ahora ve a su hija una hora por semana, el tiempo de darle la mamadera, y se va. “Ya no tengo otra opción. Tengo que resistir por ella”.