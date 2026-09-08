Ensayo | Rebeldía desde el sur

Leonel Briozzo. Fin de Siglo; Montevideo, 2026. 120 páginas, 690 pesos.

Si ya desde la portada se deja en claro la intención (cómo enfrentar a la ultraderecha y construir un futuro de izquierda en América Latina), la contratapa presenta el contexto: “Las ultraderechas convierten el odio en show. Los genocidios se televisan en directo. Y mientras tanto, nos dicen que sigamos escroleando, que las cosas son así, que no hay nada para hacer”. Ante eso, “resistir no es suficiente”. El libro, que quizá peca de exceso de esquematismo y que hasta por su diseño parece pensado como guía de reflexión para militantes, intenta cubrir eso que falta. Sitúa el carácter central de los derechos amenazados por las derechas y califica al capitalismo de “cáncer global”, para proponer luego, en 15 páginas, “nuevos socialismos” como cura. Briozzo es médico y en este aspecto hay una buscada conexión con Tabaré Vázquez, aunque el marco desde el que se proyecta está más asociado con José Mujica, a quien cita y de cuyo espacio recibe la bendición del prólogo de Lucía Topolansky. Algo más a fondo va en el apartado final de cómo situar a América Latina en la disputa global, y sin duda son de utilidad las recomendaciones bibliográficas.