La oposición de los medios del establishment brasileño al actual presidente y el interés de Estados Unidos en evitar un cuarto mandato de Luis Inácio Lula da Silva son un activo para el candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro. Por eso mismo, la defensa de la soberanía nacional ante Donald Trump puede ser una carta electoral ganadora para la centroizquierda.

El proceso de redemocratización en Brasil comenzó con una enorme movilización por elecciones directas a la presidencia de la República. El régimen dictatorial de 1964, en su proceso de apertura, ya había autorizado elecciones para los gobiernos estatales (1982) y para las alcaldías de las capitales (1985), pero la votación para presidencial tuvo que esperar un poco más: solo en 1989, ya bajo una nueva Constitución promulgada en 1988, los brasileños elegirían en las urnas un nuevo jefe de gobierno.

La historia de la democracia brasileña reciente se ha contado desde entonces, y desde esas elecciones presidenciales hasta ahora ha habido una figura omnipresente. Siempre por el Partido de los Trabajadores (PT), Lula pasó a la segunda vuelta en 1989, cuando perdió frente al derechista Fernando Collor de Mello; fue derrotado en la primera vuelta por el social-liberal Fernando Henrique Cardoso, pero obtuvo la segunda mejor votación en 1994 y 1998; le ganó en 2002 y 2006 a José Serra y Geraldo Alckmin (del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB), y apuntaló los triunfos de su sucesora, Dilma Rousseff, contra el PSDB en 2010 y 2014 (que llevaba como candidatos a José Serra y Aécio Neves, respectivamente). Luego fue encarcelado en un proceso gravemente manipulado para que no pudiera presentarse en 2018 (y su candidato, Fernando Haddad, quedó en segundo lugar, por detrás de Jair Bolsonaro, de extrema derecha) y volvió a ganar en 2022, esta vez contra Bolsonaro. Su firmeza en 2018 y su regreso en 2022 mantuvieron viva esa Constitución de 1988, ya bastante desfigurada, pero que aún era garante del pacto político democrático construido en los años 1980.

Este breve resumen muestra lo fuerte que es la imagen de Lula entre el electorado brasileño. En sus 580 días en prisión (2018-2019), no solo se encargó de la vida política de su partido, sino que mantuvo su cuerpo en forma: llega a su carrera octogenaria en 2026 bastante lejos de la fragilidad física e intelectual del estadounidense Joe Biden o de los rumores de decadencia de Donald Trump. Su rival Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) produjo recientemente un video con inteligencia artificial vistiendo sunga blanca y pecho descubierto bajo una banda presidencial, en un probable intento, sin sentido, de mostrar jovialidad en oposición a Lula. Aparentemente, provocó más risas que comparaciones, al menos entre los votantes no fanáticos.

Tras años de mala gestión bolsonarista y una pandemia, Lula asumió su tercer mandato presidencial en 2023 con la economía hecha trizas y un presupuesto ficticio: varios gastos obligatorios no habían sido incluidos en las cuentas del gobierno por su predecesor Jair Bolsonaro. La gestión económica de Lula, liderada por cuatro ministros –Fernando Haddad en Finanzas, Simone Tebet en Planificación, Geraldo Alckmin en Industria y Comercio, y Esther Dweck en Gestión e Innovación–, alcanzó resultados positivos: desempleo en declive histórico, distribución de ingresos, crecimiento económico siempre por encima de las previsiones, déficit primario en caída. No es casualidad que ahora Haddad, Alckmin y Tebet sean candidatos a cargos electivos y que Alckmin lo acompañe en la fórmula.

Desde el punto de vista económico, el gobierno no ha podido mover, sin embargo, un asunto crónico y de gran impacto en la opinión general: los altos tipos de interés de la deuda pública, que rivalizan con los de Rusia, aunque Brasil no enfrenta una guerra. Esto tiene, a su vez, un impacto electoral negativo: los brasileños ya estaban muy endeudados cuando el fenómeno de las apuestas online redujo aún más los presupuestos familiares.

A pesar de este problema, la historia de Lula y del PT, los logros de los años en que gobernó el país y el discurso siempre moderado de la dirección socialdemócrata con raíces sindicales apuntaban a una reelección relativamente tranquila. La derecha brasileña solo ha producido candidatos extremistas: además de Flávio, el heredero de Jair Bolsonaro, aparecen Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, y Renan Santos, un joven provocador del Movimiento Brasil Libre. Ninguno de ellos tiene una estructura de partido, carisma o historia de vida que rivalice con Lula, que ha liderado las encuestas tanto en la primera vuelta como en la segunda.

Panorama internacional

¿Por qué, dado este escenario, no es posible decir que estas elecciones serán tranquilas? La razón principal es que Lula no compite con Flávio Bolsonario, sino con su padrino: Donald Trump. El ascenso de China como potencia económica global ha transformado el juego económico mundial y, en el juego político chino, Brasil es un país clave, precisamente porque es la mayor economía de América después de Estados Unidos; además de ser su mayor proveedor de productos agrícolas, exporta minerales esenciales para el desarrollo chino. Son también socios diplomáticos que han movido sus piezas en el tablero geopolítico de forma coordinada, pero no explícita, en temas como la guerra de Ucrania, el secuestro del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el genocidio en Gaza y los ataques a Irán. Esto hace que las opciones de acción y mediación de Pekín y Brasilia nunca se convierten en críticas o antagonismo mutuo. Aunque recientemente China estableció límites a las importaciones de alimentos, se convirtió en un destino para más soja y carne procedente de Brasil desde mediados de 2025, cuando el Estados Unidos de Trump inició una guerra arancelaria contra el Brasil de Lula.

Estos ataques comerciales fueron abiertamente alentados por la familia Bolsonaro, que llegó a celebrar en numerosas ocasiones la acción estadounidense que causó daños económicos a grandes empresas brasileñas. Esto le valió al clan la calificación de “entreguista” y permitió a Lula situar la política exterior como uno de los ejes de su campaña.

Las dificultades para exportar algunos productos a Estados Unidos y el aumento del precio del petróleo han supuesto, paradójicamente, un pequeño freno a la inflación alimentaria y un aumento en la recaudación de impuestos, lo que ayuda a la relación de Lula con los votantes, en el primer caso, y a la gestión del Estado por su gobierno, en el segundo. Parte de los impuestos recaudados del petróleo se utilizan para mantener estables los precios del combustible, lo que se vuelve otro aspecto favorable al gobierno.

Sin embargo, las presiones políticas, económicas y militares de Trump crearon un clima de gran inseguridad sobre la estabilidad democrática brasileña y la capacidad del país para resistir un nuevo intento de golpe o una acción más explícita por parte de Estados Unidos. En este marco, Lula gana al poder hablar de forma central sobre política exterior, un ámbito en el que incluso los medios más conservadores en general defienden las acciones del gobierno, pero al mismo tiempo se ve obligado a ser más cauteloso en el discurso y la acción económica.

Escenario 2027

En general, a pesar de la turbulencia, Lula sigue siendo el candidato favorito para ganar las elecciones, dejando de nuevo la duda de si podrá lograr cambios económicos y geopolíticos significativos a partir de 2027.

Lula y los partidos de su base, especialmente el PT y el PSB [Partido Socialista Brasileño, de Geraldo Alckmin], pero también el PSOL [Partido Socialismo y Libertad, de Guilherme Boulos] y el PCdoB [Partido Comunista de Brasil)], se están preparando esta vez, quizás como nunca en las últimas décadas, para las elecciones parlamentarias. Y este puede ser el verdadero equilibrio de lo que ocurrirá en un posible cuarto mandato.

Se lanzaron listas fuertes y unificadas para el Senado en los principales estados del país, y se instó a nuevos líderes a competir por escaños en la Cámara Federal. Actualmente, las bancas de los partidos lulistas no superan los 120 escaños (de 513), lo que requiere una enorme flexibilidad en las negociaciones por parte del gobierno. Sin embargo, en una entrevista reciente, Alberto Cantalice, un importante líder del PT, evaluó que el partido de Lula ya considera posible aumentar su bancada a 100 diputados (de los 64 actuales) y que el conjunto de fuerzas que apoyan a Lula podría llegar a 200 nombres en la Cámara. Si esta valoración –considerada optimista, sin embargo, por muchos– se confirma, o al menos se acerca a la realidad, la centroizquierda tendrá, por primera vez en muchas décadas, una fuerza parlamentaria que podría ayudar a Lula a adoptar una postura más progresista aún en materia económica, en su nuevo mandato, como anunció en el discurso de la convención que lanzó su candidatura.

“No quiero ser solo el presidente de Bolsa Familia”, dijo. “Ahora que la gente come, que los niños están en la escuela, es necesario dar un salto en calidad”. Entre las prioridades del cuarto mandato, Lula incluyó la educación a tiempo completo y una mayor atención a la tercera edad, así como una fuerte inversión en inteligencia artificial, minerales críticos y fortalecimiento de la industria de Defensa. En este capítulo, Lula fue especialmente explícito: “Este país tiene 16.800 kilómetros de frontera seca. Este país cuenta con 8.000 kilómetros de frontera marítima. Además de nuestra frontera, tenemos bajo nuestra responsabilidad 5,7 millones de kilómetros cuadrados de agua. Este país tiene la selva tropical más grande del planeta. Tiene el 12 por ciento del agua dulce del mundo. Tiene tanta riqueza mineral que aún no sabemos cuánta tiene. Y este país tiene 210 millones de cosas preciosas, que son hombres, mujeres y niños que aquí nacen. Y tenemos que invertir en Defensa. Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente como lo hicieron [en Venezuela]. Quiero estar preparado para la paz. Quiero estar preparado para la paz. No para la guerra. Quiero estar preparado para que nadie se atreva a hacernos quedar como un tonto”.

Optimismo y precaución

Lula 4.0 tendría, en relación con sus otros mandatos, una ventaja en este ámbito. Con el debilitamiento de los acuerdos de libre comercio, se facilita la adopción de políticas industriales proactivas. Al mismo tiempo, las inversiones en educación superior en los cinco mandatos del PT desde 2003 han creado una masa de intelectuales e investigadores capaces de pensar en el desarrollo económico y tecnológico de forma descentralizada, arraigando transformaciones punteras en todo el territorio nacional. Es una situación diversa a la que experimentó el país hasta finales del siglo XX, en la que las tecnologías e industrias de vanguardia se concentraban en el eje Río de Janeiro-San Pablo, con énfasis en San Pablo. Además, parece que en los últimos años ha habido una ligera mejora en el entorno de las Fuerzas Armadas con la aparición de oficiales menos acostumbrados a las aventuras golpistas y a los discursos patrióticos contradictorios de salvación nacional acompañados de la adhesión incondicional a los intereses estadounidenses.

El posicionamiento de Lula en estas elecciones parece dejar claro que, en una eventual cuarta victoria, la cuestión de la soberanía brasileña seguirá siendo un punto neurálgico en el futuro del país, con el presidente brasileño buscando formas diversas y tortuosas de mantener la unidad nacional, construir una política de desarrollo que incluya nuevas tecnologías y buscar una independencia económica relativa. La presencia de gobiernos afines a Trump en países como Argentina, Paraguay, Bolivia y ahora Colombia es un desafío especial, ya que lograr una política común latinoamericana se ha convertido en una utopía.

Por tanto, es difícil decir qué será de Brasil en 2027, no solo por lo que ocurra en el país, sino que se suma la incertidumbre sobre cómo se comportará el Estados Unidos de Donald Trump después de las elecciones aquí y allá –las siempre enigmáticas elecciones de mitad de mandato–. ¿Una eventual derrota de los republicanos aumentaría o reduciría su impulso imperialista? Las especulaciones “realistas” en política exterior no parecen funcionar bien frente a Trump en su segundo mandato, en el que la imprevisibilidad parece entenderse como un activo, no como un problema.

Sin embargo, si los ataques pueden variar en fuerza y amplitud, probablemente habrá una continuidad de sentido: intentar alejar a Brasil de un camino de autonomía y obstaculizar cualquier tipo de alianza con China. Brasil con Lula, sin embargo, puede incluso ceder ocasionalmente, pero las decisiones principales es poco probable que cambien, y tienen el significado opuesto.

En otras palabras, si las elecciones de 2026 asoman como candentes, 2027 no promete días fríos.