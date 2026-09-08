Revista | La Ballena de Papel

Instituto María Díaz de Guerra. Maldonado, 2026. 112 páginas, 300 pesos.

Se publicó el segundo número de la segunda época de esta legendaria revista de Maldonado. Más allá de su ilustre antecedente, esta nueva etapa navega por derecho propio en las siempre difíciles aguas de editar una publicación periódica en Uruguay, en especial fuera de Montevideo. Con vocación natural por la Historia, trae una investigación sobre las poblaciones prehispánicas en la actual localidad de La Barra, un informe acerca de Augusto Ballerini –personaje importante en la construcción de la iconografía del departamento– y una semblanza de la arquitecta Emilia Alperovich. Otro tramo le está dedicado al arte, destacándose el rescate de una crónica impresionista de Mario Levrero sobre Tola Invernizzi. Hay creación literaria, entrevistas y un ensayo urbanístico que analiza las dimensiones paisajística y social del oeste de Maldonado. Se agradece el espacio dedicado al periodismo cultural de semblanzas cruzadas, que aquí se despliega con un artículo sobre Juan Parra del Riego y la pandeazuquense Blanca Luz, o de reseñas de libros, como la dedicada a 10 llaves al pasado indígena.