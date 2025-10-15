La verdadera Suiza de América

La ciudad de Nueva Helvecia, ubicada en el departamento de Colonia, recibió a los primeros inmigrantes a principios de la década del 60 del siglo XIX. Aquel grupo de europeos eran mayormente suizos, austríacos, alemanes, franceses e italianos.

Rubén Schwyn.

Con el paso de los años, la sociedad neohelvética ha abrazado con entusiasmo las tradiciones suizas, celebrando cada acontecimiento de manera especial.

Jorge Barreto Bratschi y su esposa, Irene Belonakis.

Es por eso que cada 1º de agosto, en el marco del Pacto de la Confederación Suiza de 1291, se prende la fogata y la comunidad local inicia una serie de festejos que se desarrollan durante todo el mes. Cada fin de semana, la sociedad local se congrega para compartir una gastronomía especial y danzas típicas que guardan las vestimentas originales.

Integrante de Zillertal Orchester con el instrumento tradicional trompeta de los Alpes.

Zillertal Orchester, el 3 de agosto, en el Club Nacional de Nueva Helvecia.

Vecina de Nueva Helvecia con un pañuelo con escudos tradicionales suizos, durante el almuerzo oficial de las Fiestas Suizas, realizado el domingo 3 de agosto en el Club Nacional de Nueva Helvecia.

Paz Lazo, vicerreina de Nueva Helvecia, y Agustina Willebald, primera princesa, en el Club Zapicán, el domingo 17 de agosto.

Rubén Schwyn durante las Fiestas Suizas en el Club Zapicán. Su bisabuelo, de oficio albañil, fue migrante suizo y de los primeros de su familia en llegar a tierras colonienses, durante la segunda mitad del siglo XIX.

Bandoneón que tocaba Berta Sonderegger de Bratschi, abuela de Jorge, en la década del 50.

Almuerzo oficial de las Fiestas Suizas.