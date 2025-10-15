Todos los años, en agosto, las colectividades de Nueva Helvecia celebran el Pacto Federal Suizo de 1291, una forma de contactar con sus raíces y de mantener una identidad local que se remonta a fines del siglo XIX.
Registrate
para acceder a 6 artículos gratis por mes
La ciudad de Nueva Helvecia, ubicada en el departamento de Colonia, recibió a los primeros inmigrantes a principios de la década del 60 del siglo XIX. Aquel grupo de europeos eran mayormente suizos, austríacos, alemanes, franceses e italianos.
Con el paso de los años, la sociedad neohelvética ha abrazado con entusiasmo las tradiciones suizas, celebrando cada acontecimiento de manera especial.
Es por eso que cada 1º de agosto, en el marco del Pacto de la Confederación Suiza de 1291, se prende la fogata y la comunidad local inicia una serie de festejos que se desarrollan durante todo el mes. Cada fin de semana, la sociedad local se congrega para compartir una gastronomía especial y danzas típicas que guardan las vestimentas originales.
Ignacio Dotti (Juan Lacaze, 1988) es fotoperiodista y periodista y se dedica a la cobertura de temas políticos, sociales y culturales del departamento de Colonia. Forma parte del equipo de la diaria Colonia desde sus inicios.
¿Te interesó este artículo?
Suscribite y recibí en tu email la newsletter de Lento, periodismo narrativo y ficción de la diaria.