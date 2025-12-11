Cruzar la meta

Las gateras de 16 animales listos. Dos mil cuatrocientos metros de pista de arena marcados por pronósticos, resultados, tensión, adrenalina, el calor, la esperanza del boleto ganador, el amor a los caballos.

Con el condimento de una bolsa de miles de pesos, ganar y perder es parte del juego. Apostar en las carreras es casi un juego de azar. Algunos van por su caballo favorito, por el jockey conocido; otros, apuestan según el nombre del pingo: El Kódigo, Sí Señor, Dale Flojita, Pluto, Hay Coco, No Bien No Mal, Ajuste Fiscal, Papa para Siempre...

Estas fotos fueron sacadas entre 2022 y 2025 durante el Gran Premio Ramírez. Cada 6 de enero, cientos de personas acuden al Hipódromo de Maroñas para ser parte del Gran Premio Ramírez, una de las fiestas hípicas más antiguas de Uruguay. Allí, amateurs, principiantes, ludópatas, ricos y pobres, todos esperan el sonido de la campana entre gritos, abrazos, alegrías y tristezas, con el único deseo de cruzar la meta en primer lugar. Con el deseo de ganar una carrera.

Gustavo Calvete, último ganador del Gran Premio Ramírez en el Hipódromo de Maroñas el 6 de enero 2025.