Las gateras de 16 animales listos. Dos mil cuatrocientos metros de pista de arena marcados por pronósticos, resultados, tensión, adrenalina, el calor, la esperanza del boleto ganador, el amor a los caballos.
Con el condimento de una bolsa de miles de pesos, ganar y perder es parte del juego. Apostar en las carreras es casi un juego de azar. Algunos van por su caballo favorito, por el jockey conocido; otros, apuestan según el nombre del pingo: El Kódigo, Sí Señor, Dale Flojita, Pluto, Hay Coco, No Bien No Mal, Ajuste Fiscal, Papa para Siempre...
Estas fotos fueron sacadas entre 2022 y 2025 durante el Gran Premio Ramírez. Cada 6 de enero, cientos de personas acuden al Hipódromo de Maroñas para ser parte del Gran Premio Ramírez, una de las fiestas hípicas más antiguas de Uruguay. Allí, amateurs, principiantes, ludópatas, ricos y pobres, todos esperan el sonido de la campana entre gritos, abrazos, alegrías y tristezas, con el único deseo de cruzar la meta en primer lugar. Con el deseo de ganar una carrera.
Alessandro Maradei es fotorreportero y parte de la diaria desde su nacimiento. Hoy forma parte del staff fijo y colabora para la revista Lento.