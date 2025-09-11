En una época en la que impera el home office y la ciudad va perdiendo sus espacios de interacción, el fotógrafo Rodrigo Viera Amaral salió a las calles de Ciudad Vieja con la premisa de retratar a trabajadores o transeúntes en su pausa para el almuerzo.
Entre las once y media de la mañana y las dos de la tarde, Ciudad Vieja se detiene para lo más esencial: el almuerzo, el descanso y la interacción. Durante cuatro días recorrí sus calles buscando escenas de trabajadores en su pausa para comer. Algunas personas elaboran su almuerzo, otras lo compran al paso. Los aromas se multiplican: bandejas, bufetes, oficinistas, obreros, turistas que comparten un mate, juegos, risas e incluso algunos se echan una siesta. El táper aparece en sus diversas formas y colores, extensión de la cena de la noche anterior. Algunos apelan a él para economizar gastos, otros para cumplir con su dieta. Mucha gente come sola y a quienes lo hacen en grupo les gusta que los fotografíen.
Rodrigo Viera Amaral (Treinta y Tres, 1991) es fotoperiodista y desde 2020 vive y trabaja en Montevideo. Colabora con la diaria.
