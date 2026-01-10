Corales

Caminamos buscando una playa

hay un gran mar y acantilados

no hay arena ni aguas tranquilas,

tampoco hay gente.

Una larga hilera de mulas se difumina

y vuelve a su figura en medio de la ruta.

Tengo la ilusión de que este lugar que veo

es el mismo que alguien podría haber visto

hace mucho tiempo

y el mismo que alguien verá

mucho tiempo después.

*

Se me ocurrió mientras caminaba

que el camino no iba a llevarme a ninguna parte,

que yo había perdido el hilo de un ovillo en el cual decir

y ya no iba a poder decir nada.

Y entonces seguiría caminando en silencio,

o dentro del agua en silencio,

o quieta frente a las transparencias y enloqueciendo un poco

y luego volvería al silencio,

después de esa breve locura muda.

*

Sobre la superficie viscosa de las piedras vi un mensaje,

y en ese momento me sobresaltó una voz que me llamaba,

venía desde afuera pero también desde adentro.

El grito fue uno solo,

mis manos resbalaron contra el nácar,

el grito hizo eco en la gente que miraba,

buscaban a un niño que se había perdido.

*

No sé bien cómo explicarle

por qué habría que tener gusto por el agua,

trato de convencerlo de venir conmigo,

esconder los dedos en la orilla,

acercar los pies hasta la ola,

pero me mira previendo un peligro

del que yo no logro darme cuenta.

Ve con desconfianza algo que para mí es muy conocido,

algo bueno de otro tiempo que parece haber vuelto

y que él refracta en el esplendor de su presente,

me mira sin saber por qué

yo tengo tanta afición a buscar un lugar entre las piedras

Un pez, dice, y yo me alejo.