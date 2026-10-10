Foto del mes - Leidy Laura Sosa Guardar Ingresá para guardar este artículo Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta. Compartir https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2026/10/foto-del-mes-leidy-laura-sosa/ Copiar link WhatsApp Mail Facebook LinkedIn Comentar Exclusivo para suscriptores Para comentar este artículo necesitás tener una cuenta de pago en la diaria. Ingresá o suscribite. 10 de octubre de 2026 - 1 minuto de lectura Previa de la Marcha por la Diversidad, el 25 de setiembre, en la plaza Cagancha de Montevideo. Comentar