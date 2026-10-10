Foto del mes - Leidy Laura Sosa

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10 de octubre de 2026 - 1 minuto de lectura

Previa de la Marcha por la Diversidad, el 25 de setiembre, en la plaza Cagancha de Montevideo.