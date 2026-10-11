Migrar es soñar con una vida mejor; más allá de las razones que impulsen el movimiento, siempre hay una cuota de esperanza. Migrar es quedarse sin historia a la vista, la posibilidad de arrancar de cero, incluso cuando el cruce es desde países vecinos, como en el caso de las protagonistas de este fotorreportaje de Juana Ghersa, vecina migrante ella misma.

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Sol Barber es cordobesa, comunicadora social y peluquera. Vive en Neptunia, Canelones. Su familia de origen también migró: primero entre provincias de Argentina, luego hacia Europa. Por eso Sol siempre tuvo la inquietud de probar la vida en otro lugar. El oficio de peluquera le abrió las puertas laborales y luego organizó una red de intercambio y solidaridad entre mujeres del barrio, para acompañarse entre todas. Después de ocho años, una nueva hija y un divorcio, siente que si se fuese, su corazón quedaría dividido como cuando salió de Argentina.

Renata y las semillas buenas de maíz.

Lorena y Renata son «las minas de Minas»: llegaron de Minas Gerais, Brasil, a establecerse en el campo Las Bandurrias, en Minas, Lavalleja. Lorena vivió 20 años en Estados Unidos, Renata nunca había salido de Minas Gerais. Se fueron de Brasil en el período de Bolsonaro, cuando se sintieron en peligro por el aumento de la violencia hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Lorena en un cantero de plantación sintrópica.

Al llegar a la tierra donde viven, plantaron un bosque sintrópico, que es un sistema de producción agroecológica de frutales y de huerta en que se integra diversidad de especies, y en paralelo construyeron su casa. Lo que más les costó fue adaptarse al frío y tener menos variedad de frutas; con eso en mente, van a construir un gran invernáculo para traerse semillas. Están por comenzar una huerta comunitaria en conjunto con la Intendencia de Lavalleja en el parque Rodó. También desarrollaron un servicio de recolección de residuos orgánicos en la ciudad de Minas para su posterior compostaje. Los vecinos y las vecinas ya las conocen y esperan ansiosamente el compost para sus plantas. Reciben a escuelas y visitas en las que enseñan sus prácticas.

Para hacer su hogar Sol trajo su diario íntimo de los 10 años, unos aros de su abuela y un pijama de su abuelo. Cuando pasó por malos momentos, abrazó esos objetos para sentir su protección.

Las minas de Minas en el campo Las Bandurrias.

Sol en su peluquería Mirage Studio, en Montevideo.

Lorena en el campo Las Bandurrias.

Lorena trajo al país una pequeña libreta que la acompaña desde chica en la que dibuja y escribe. Renata, sus premios y medallas de oro de natación y otros deportes. Son objetos cargados de identidad y de los seres amados que están lejos o que ya no están para atravesar los momentos de incertidumbre o soledad.

Las minas de Minas en el campo Las Bandurrias.

Lorena en el campo Las Bandurrias.