Sol Barber es cordobesa, comunicadora social y peluquera. Vive en Neptunia, Canelones. Su familia de origen también migró: primero entre provincias de Argentina, luego hacia Europa. Por eso Sol siempre tuvo la inquietud de probar la vida en otro lugar. El oficio de peluquera le abrió las puertas laborales y luego organizó una red de intercambio y solidaridad entre mujeres del barrio, para acompañarse entre todas. Después de ocho años, una nueva hija y un divorcio, siente que si se fuese, su corazón quedaría dividido como cuando salió de Argentina.
Lorena y Renata son «las minas de Minas»: llegaron de Minas Gerais, Brasil, a establecerse en el campo Las Bandurrias, en Minas, Lavalleja. Lorena vivió 20 años en Estados Unidos, Renata nunca había salido de Minas Gerais. Se fueron de Brasil en el período de Bolsonaro, cuando se sintieron en peligro por el aumento de la violencia hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+.
Al llegar a la tierra donde viven, plantaron un bosque sintrópico, que es un sistema de producción agroecológica de frutales y de huerta en que se integra diversidad de especies, y en paralelo construyeron su casa. Lo que más les costó fue adaptarse al frío y tener menos variedad de frutas; con eso en mente, van a construir un gran invernáculo para traerse semillas. Están por comenzar una huerta comunitaria en conjunto con la Intendencia de Lavalleja en el parque Rodó. También desarrollaron un servicio de recolección de residuos orgánicos en la ciudad de Minas para su posterior compostaje. Los vecinos y las vecinas ya las conocen y esperan ansiosamente el compost para sus plantas. Reciben a escuelas y visitas en las que enseñan sus prácticas.
Juana Ghersa (Buenos Aires, 1973) es fotógrafa y docente. Trabajó en numerosos medios gráficos, como Los Inrockuptibles, ADN Cultura, La Nación, Radar, el suplemento Las12 del diario Página|12 y el Fondo de Cultura Económica. Colabora con Lento siempre que puede. Vivió un tiempo en las sierras de Córdoba y actualmente reside entre Neptunia y Buenos Aires.