Cuando un preso recobra la libertad empieza un laberinto de reinserción a la vida marcado por la dificultad. Basta con ver la cantidad de personas en situación de calle en nuestras ciudades. Para ayudar en esta transición se creó la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El fotógrafo Guillermo Legaria visitó un espacio de capacitación y se llevó estos retratos.
Temprano, cada mañana, se abren las puertas de «la escuela de democracia» y comienza la jornada en el Espacio de Capacitación y Oportunidades Sociolaborales de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.
Personas que recuperaron la libertad llegan para aprender y capacitarse en talleres y cursos de formación técnica o para terminar sus estudios de ciclo básico y bachillerato. Hay quienes prefieren la cultura; otros el deporte o el entretenimiento. También hay espacio para la reflexión y la salud mental. Algunos ya empiezan a ver los frutos de su integración y hacen parte de las pasantías o trabajo protegido. Otros ya apuestan a sus emprendimientos.
El director de la escuela, Luis Parodi, tiene algo que decir: «Si no creés, no creás. Lo maravilloso es que cuando abrís las puertas, empiezan a aparecer cosas... Acá hay un lugar para creer».
Guillermo Legaria (Montevideo, 1971) es fotógrafo profesional con amplia experiencia en fotoperiodismo y reportaje audiovisual y documental para agencias de noticias internacionales y medios de comunicación. Actualmente integra Gamba, una agencia cooperativa de fotografía de deportes, y colabora con la diaria y Lento.