Rafael practica boxeo con el profesor Juan en el gimnasio del espacio Ecos de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, equipado por la Secretaría Nacional del Deporte.

Cuando un preso recobra la libertad empieza un laberinto de reinserción a la vida marcado por la dificultad. Basta con ver la cantidad de personas en situación de calle en nuestras ciudades. Para ayudar en esta transición se creó la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El fotógrafo Guillermo Legaria visitó un espacio de capacitación y se llevó estos retratos.

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Temprano, cada mañana, se abren las puertas de «la escuela de democracia» y comienza la jornada en el Espacio de Capacitación y Oportunidades Sociolaborales de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.

Laura fabrica un baúl en el taller de carpintería.

Personas que recuperaron la libertad llegan para aprender y capacitarse en talleres y cursos de formación técnica o para terminar sus estudios de ciclo básico y bachillerato. Hay quienes prefieren la cultura; otros el deporte o el entretenimiento. También hay espacio para la reflexión y la salud mental. Algunos ya empiezan a ver los frutos de su integración y hacen parte de las pasantías o trabajo protegido. Otros ya apuestan a sus emprendimientos.

Jonathan en el taller de herrería donde fabrican 2.500 cuchetas metálicas de encastre para los refugios del Ministerio de Desarrollo Social como parte de programas de capacitación laboral y pasantías de las personas liberadas.

El director de la escuela, Luis Parodi, tiene algo que decir: «Si no creés, no creás. Lo maravilloso es que cuando abrís las puertas, empiezan a aparecer cosas... Acá hay un lugar para creer».

Jonathan en el taller de herrería.

Analía, Micaela y Fabián elaboran panificados y bizcochos destinados a la merienda y la alimentación de refugios del Ministerio de Desarrollo Social.

Carlos frente al Palacio Legislativo. Él es una de las 22 personas liberadas que trabajan en motocarros en tareas de limpieza en el marco de un convenio entre la Intendencia de Montevideo y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.

Lucas con una remera estampada en el taller de serigrafía durante la Feria de Salud Mental, en el espacio Ecos de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.

Elaboración de tartitas de crumble en el taller de gastronomía impartido por Nicolás, de Sámaras.

Maicol lleva al horno las tartitas de crumble elaboradas en el taller de gastronomía.

Diego y Edy exhiben productos de su emprendimiento gastronómico Delicias Da durante la Feria de Salud Mental, en el espacio Ecos de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.