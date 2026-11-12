La desinvitación de la escritora argentina Ariana Harwicz al Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades de Granada reabrió una discusión que excede su caso: ¿excluir una voz negacionista de un genocidio es censura o es establecer un límite? Para los autores de este ensayo, el episodio señala la ruptura de un tabú: ya no se puede defender la ocupación, las masacres y los crímenes de lesa humanidad y quedar impune. «Los argumentos que hablan solo del terrorismo de Hamás —y no del terrorismo de Estado israelí— son una trampa», escriben.

¿Deberíamos darle espacio y voz a un negacionista del Holocausto? ¿Y a uno del genocidio armenio? ¿Son solo puntos de vista? ¿Podemos ser inclusivos con justificadores o negacionistas del genocidio palestino, sobre el que la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio —la mayor organización de especialistas en el tema— emitió una resolución en la que afirma que las acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de ese delito establecida por la convención de las Naciones Unidas de 1948?

¿Hay genocidios civilizados y genocidios bárbaros? ¿Hay genocidios y «genocidios»? ¿Algunos son necesarios e inevitables y otros repudiables? En 1982, tras las masacres de palestinos en Sabra y Shatila, el escritor Primo Levi ya había advertido que el Holocausto no le otorgaba a Israel un estatus de inocencia ontológica o de víctima eterna en toda circunstancia. Levi rechazaba esa suerte de absolutización del genocidio al que él mismo sobrevivió: no se lo puede colocar por sobre los demás. Porque eso otorgaría una superioridad moral a las víctimas del nazismo y sus descendientes: una inmunidad legal ante cualquier crimen que pudieran cometer. Pero desde la perspectiva israelí, la lógica sería más o menos así: «Hagamos lo que hagamos, nunca ocuparemos el lugar del victimario; siempre nos estaremos defendiendo».

El escritor Sergio Olguín armó en Página|12 una cronología de lo sucedido en España en relación con la desinvitación de la escritora Ariana Harwicz al Festival de Granada. Se sabe que cada palabra importa y define un sentido político que, en algunos casos, implica no reconocer al otro. Olguín no menciona en su texto las palabras genocidio y ocupación. Habla de «conflicto palestino israelí». Olguín, al mismo tiempo, dice que no comparte las ideas de Harwicz. Y también menciona casos de artistas que apoyan a Palestina desprogramados de museos y el reciente caso del músico Macklemore, soporte de Ed Sheeran: lo echaron por gritar «Free Palestine» desde el escenario.

Algunos lectores que hayan seguido lo que sucedió en setiembre en el último Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades de Granada —inmersos en la seguidilla de cartas, discusiones, peleas, pronunciamientos, posteos y enredos— se preguntarán: ¿lo ocurrido con Ariana Harwicz es una coerción a la libertad de expresión? ¿Es censura desprogramar a alguien en algunas circunstancias y en otras no? ¿Todo este ruido contribuyó, sin buscarlo, a dar a conocer a la autora en circuitos en los que antes era ignota y a difundir el evento? ¿Es legítimo el derecho a tener una línea ideológica negacionista, a que una organización cultural elija a quién invitar, a convocar a alguien y arrepentirse luego? Al principio, se dijo, fue porque la Red Universitaria por Palestina haría una marcha en repudio de su presencia. Luego, intelectuales invitadas como Rita Segato, Lina Meruane y otras figuras respaldaron la exclusión por motivos éticos relacionados a declaraciones de la autora.

¿Qué había expresado la escritora?

Cuando Harwicz se queja de «el mundo de la cultura» y «los intelectuales», estima que vivimos en un planeta en el cual reina lo «políticamente correcto» y denosta a quienes criticamos las políticas del Estado de Israel. En una entrevista de enero de 2026 en La Nación dijo que padecía «una gran desilusión con los artistas e intelectuales. No todos, pero la mayoría. Les gusta el crimen, están atraídos por los totalitarismos y estos crímenes hacen de ellos traidores». Sentenció que «la cultura hoy es un búnker antisemita».

La escritora planteó que le «encontraron la vuelta retórica para odiar a los judíos y pedir la aniquilación de Israel. Es una renovación lexical de la juventud hitleriana y del nazismo del siglo XX, pero más escandalosa y cómplice. No me molestan los que cantan “genocidio” porque el lavado de cerebro y el dinero de Qatar provocan eso en las juventudes». Dijo también: «Nada cambió desde que los artistas adoraban a Mao, Stalin y Pol Pot. Son los mismos ahora, solo reemplazaron su fascinación por el régimen islámico». En una entrevista en Letras Libres se espantó por los pedidos de que cese el genocidio en Gaza: «Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel».

Harwicz negó incluso la limpieza étnica, ese paso previo al genocidio. Alguien había posteado sobre la que viene haciendo Israel hace «siete décadas». Harwicz la ninguneó en su respuesta: «¿Hablás de la limpieza étnica de los judíos echados de todos los países árabes? ¿O hablás de la limpieza étnica actual de los yazidíes al norte de Irak? Por favor, leer rápido antes de morir como un alienado».

Sobre la civilización europea, Harwicz se topó en X con el siguiente posteo: «Te dicen que los europeos son más civilizados, pero las marchas propalestinas son en Europa. Argentina ha demostrado estar mucho más civilizada que Europa». La escritora le contestó: «Porque aún no llegó la inmigración islamista. Porque aún Argentina no fue infiltrada».

Sobre Javier Milei, declaró en una entrevista publicada en la revista Seúl: «Que haya un presidente de Argentina, de un país latinoamericano, que defienda Israel, que no sea cobarde y que no siga el lineamiento antisemita global, a mí me parece un alivio absoluto».

La desinvitación a quien profiere dichas sentencias genera muchas preguntas.

Lo impúdico del horror mostrado

Le preguntamos a un profesor universitario, investigador, autor de libros sobre historia del periodismo y miembro del Foro de Periodismo Argentino si seguía el tema. Su respuesta fue: «No demasiado, pero lo suficiente para ir a buscar los libros de la autora».

Mientras tanto, en el hall del auditorio donde se inauguró el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, un periodista se acercó a uno de los autores de este texto. Ese día se había publicado nuestra entrevista a Rita Segato —una de las invitadas a Granada que avalaron la desprogramación—, titulada «El negacionismo es un delito».

El periodista dijo algo habitual cuando se quiere descalificar posturas diferentes: «Estás a favor de Hamás».

La autora de esta nota, que escribió de inmediato sobre los atentados del 7 de octubre, sabe de la habitual defensa de los valores republicanos y democráticos de este comunicador. Y además lo conoce hace años, así que, en confianza, le preguntó:

—¿Pero te parece bien que no dejen ingresar periodistas ni ayuda humanitaria a Gaza? ¿Que maten civiles, familias, niños? No estamos a favor de Hamás, hablamos de las políticas de Israel.

—Los palestinos usan a los niños de escudos humanos, es por culpa de Hamás que no entren periodistas.

—Toda Gaza está arrasada, no se puede esgrimir más ese argumento. ¿Y no leíste nada sobre la película NAZA?

La charla fue «civilizada» pero tensa, y él arguyó que nosotros tendríamos más autoridad para opinar que él, quizá, porque habíamos visitado Israel y Palestina. Pero haber viajado no nos coloca en un lugar más ventajoso. Porque en estos tiempos todo está a la vista. Eso es lo inédito. Hace poco se publicó lo que muestra Google Maps sobre la destrucción de 90% de Gaza. Y los archivos visuales y los videos de la tragedia durante los últimos años son abrumadores. En la entrevista, Segato nos decía que Gaza es «una exhibición de impunidad y de un nuevo edicto que dice: “El poder de muerte es la ley”». A pesar de los estrictos controles, se cuelan imágenes del propio ejército israelí que muestran las masacres con orgullo en un goce sádico y videos de las víctimas.

El episodio en Granada señala una ruptura: se ha desnaturalizado que puedan defenderse la ocupación israelí y los crímenes de lesa humanidad sin que haya un repudio social.

Un argumento que hable solo del terrorismo de Hamás —y no del terrorismo de Estado israelí— es una trampa de «causalidad inversa»: confunde causa y efecto, invirtiendo el orden. La segunda falacia es descalificar a todo aquel que le dé entidad a la perspectiva palestina achacándole que minimiza el terror de Hamás. De ahí se pasa al mote «antisemita». Y debate cerrado. El binarismo simplista de esta correlación consiste en tener que elegir entre Israel o Hamás, el falso clivaje «civilización o barbarie». Lo que más irrita a la perspectiva sionista es ser enfrentada al espejo: no soportan la imagen y la proyectan hacia el otro. Entonces insultan: «Usted es un nazi».

¿Cuántos ataques terroristas civiles y de Estado sufrieron y sufren los palestinos desde 1948? Mientras la sociedad israelí no se cuestione el terror de Estado y civil, no podrá salir del espiral de violencia que comenzó hace décadas, mucho antes de la creación de Hamás, en 1987. Ya en 1982 la cantautora israelí Si Himan descubrió con horror que «el ejército más moral del mundo» —Benjamin Netanyahu acaba de repetir esto en la ONU— mataba niños sin contemplaciones en Líbano: «¿Cuándo aprendimos a enterrar gente viva? / ¿Cuándo olvidamos que también a nosotros nos mataron niños? / Disparamos y lloramos / quemamos y nos reímos».

La mentira como arma

En 2024 un grupo de intelectuales y artistas firmaron una carta que llamó a boicotear a instituciones culturales israelíes, un mecanismo pacífico para protestar contra la ocupación. La autora de esta nota está en contra de ese mecanismo de protesta en el ámbito de las ideas, pero sí avala el boicot comercial, es decir, hacia productos manufacturados y producidos por israelíes en los territorios palestinos ocupados. Con aquella movida se buscaba visibilizar el genocidio en Gaza, el bloqueo a la ayuda humanitaria, la prohibición de que periodistas puedan ingresar al territorio y demás violaciones a los derechos humanos. Firmaron el llamamiento Naomi Klein, Valeria Luiselli, Carmen Maria Machado, China Miéville y la autora irlandesa Sally Rooney. Sobre ella y la carta, en un gesto que conjuga racismo y misoginia, Harwicz escribió: «Sally Rooney, etc. realmente necesita empezar un tratamiento psicoanalítico para analizar su fascinación sexual por los terroristas. El problema va a ser Freud. El colaboracionismo siempre será un rasgo humano». O sea: reduce las motivaciones éticas e intelectuales de una escritora a un mero atractivo por determinada etnia.

Ese año, Harwicz firmó otra carta opositora a aquel método de protesta. En el artículo «Cómo llegaron a llamar nazis a los judíos», ningunea las manifestaciones y las reduce a una supuesta moda bien pensante con expresiones como «en el Festival de Cannes se respiraba una atmósfera muy hostil a Israel (hostilidad chic)». A la frivolidad suele sumar victimización, cuando aduce que cada disenso expresa «antisemitismo y ahora en nombre del bien». En sus declaraciones recientes, a propósito de su desprogramación en el festival, que contó con el aval de 1.000 escritores y el rechazo de otros, dijo que la discriminaban por judía, no por su negacionismo. Sin embargo, en el evento participaron autores judíos, como Nicolás Hochman, Andrés Neuman, Victoria Szpunberg y la propia Segato.

El mal genocidio

Convendría salir de las demonizaciones y los argumentos simplistas y pensar en los conflictos que quedan tapados por retóricas y noticias falsas cuando lo que motiva todo —las chicanas, los buenos argumentos, las discrepancias, las acusaciones, las reflexiones banales— son vidas de seres humanos a quienes no se les reconocen sus derechos humanos. Lo que sucedió con el festival de Granada sigue provocando debates y radicalizaciones. Pero es, como auspiciaba María Moreno en su texto del domingo 27 de setiembre citando a la filósofa y bióloga Donna Haraway, la posibilidad de seguir con la conversación.

Las dos personas que firman este texto conocen las evidencias acerca del genocidio y la violación a los derechos humanos, que también pasan en Cisjordania, pero la autora no está de acuerdo con esta «desinvitación»: cree que muchas personas alrededor del mundo —que reconocen el Holocausto y crímenes de lesa humanidad como los perpetrados por dictaduras latinoamericanas— aún no están enteradas de lo que ocurre en Palestina. Discutir en público con aquellos que avalan el accionar del Estado de Israel podría ser útil para señalar el horror. Y para brindar las coordenadas históricas y políticas que muchos desconocen o sobre las cuales solo han oído las versiones oficiales del ejército israelí.

Es necesario preguntarnos por los límites.

Las narrativas no lo son todo, pero influyen en la configuración de la realidad: de esto se trata la política, además de lo fáctico y material. Las muertes son muertes, pero negar la humanidad empieza desde cómo ponderamos al otro, cómo lo pronunciamos. Eso ya provocó la justificación de genocidios a lo largo de la historia. Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel, dijo el 9 de octubre de 2023: «Estamos luchando contra animales humanos».

En un artículo publicado en junio de 2025 en la revista Nueva Sociedad, el periodista Ezequiel Kopel sumó investigaciones sobre las dimensiones inéditas de lo sucedido: «Israel ha lanzado más bombas sobre Gaza que el total de las caídas en Hiroshima y Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el primer mes y medio de la guerra, lanzó sobre la Franja más de 22.000 bombas, entre ellas 500 no guiadas (dumb bombs) de 900 kilogramos cada una, arrojadas sobre zonas densamente pobladas». En su nota, Kopel describió las diez etapas que constituyen un genocidio mencionadas en el modelo de Gregory H. Stanton, fundador de Genocide Watch. Cada fase resulta fácil de corroborar: lo que sucede en Medio Oriente está registrado como nunca antes.

Ya hace más de dos años, a principios de 2024, la Corte Internacional de Justicia de la ONU determinó que las acusaciones de genocidio eran plausibles. Aún no hay un consenso claro en esta corte, pero emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El tema volvió a las noticias en el último encuentro de la ONU, en setiembre de 2026 en Nueva York, donde el alcalde de esa ciudad, Zohran Mamdani, llamó «criminal de guerra» al líder israelí y pidió que se respetara a esta corte y la orden de captura. Netanyahu le respondió con el ya conocido insulto: «antisemita». Y lo acusó de apoyar a Hamás.

Desde el primer día de la creación de Israel, en 1948, se instaló un etnoestado en un territorio con una minoría judía poblado por árabes musulmanes y cristianos, quienes, siendo mayoría absoluta, pasarían a ser gobernados por instituciones sionistas recién llegadas de Europa: los askenazis. El historiador israelí Ilan Pappé, asiduo visitante de la Universidad de Haifa, propone cambiar la nomenclatura oficial «Guerra de 1948» por el concepto que da título a su libro, La limpieza étnica de Palestina. Allí se lee: «La fábula que la historiografía israelí ha inventado habla de un “traslado voluntario” en masa de centenares de miles de palestinos que decidieron dejar temporalmente sus hogares y aldeas para despejar el camino a los ejércitos invasores árabes que estaban empeñados en destruir el naciente Estado judío».

La única manera de instalar un Estado judío con esos inmigrantes europeos era mediante una limpieza étnica vía el terror: una sucesión de masacres expulsó a 750.000 palestinos que no tuvieron nada que ver con la Shoá. Y los países árabes vecinos reaccionaron en su defensa. La creación del Estado de Israel por la ONU traía de manera implícita la limpieza étnica: de lo contrario no habría habido una «democracia» porque los judíos habrían perdido las elecciones contra los árabes palestinos: el conflicto estaba garantizado. Sigmund Freud vio esto con clarividencia. Cuando, en 1930, la Fundación para la Reinstalación de los Judíos en Palestina le solicitó apoyo para la creación de un Estado judío, el psicoanalista respondió: «Mi opinión reservada sobre el sionismo no lo permite [...]. No creo que Palestina pueda algún día ser un Estado judío ni que tanto el mundo cristiano como el mundo islámico puedan un día estar dispuestos a confiar sus lugares santos al cuidado de los judíos. Me hubiera parecido más prudente fundar una patria judía en un suelo sin tanto peso histórico».

La única manera de sostener un discurso de «democracia liberal» digna de una civilización europea por parte de los recién llegados a Israel fue vía el negacionismo: «una tierra vacía para un pueblo sin tierra», «resistieron y perdieron», «nosotros no los echamos». Como si algún pueblo del mundo fuese a aceptar que le vacíen y demuelan 370 aldeas. Y para los árabes que quedaron dentro de Israel, más los de «afuera» —Gaza y Cisjordania—, el único destino fue el apartheid y el terror permanentes. En Cisjordania viven bajo ocupación desde 1967, sometidos a una dictadura militar por un Estado que nunca fue democrático con ellos allí ni tampoco en Israel, donde los árabes son individuos con derechos diferenciados de facto: la democracia fue solo para los judíos.

Israel existe. Ahora deberíamos pensar cómo replantear la posibilidad de dos Estados. O uno solo, laico y democrático. Difícil creer que plantear esto convierta a alguien en terrorista. El autor de este texto —acusado de antisemita por judíos de ultraderecha en Hebrón— vio en el Museo de la Historia del Holocausto de Jerusalén la lista completa de sus antepasados asesinados por los nazis en Ucrania: los Varsavsky y los Vaindraj.

¿Qué es un «daño colateral»?

El documental NAZA (acrónimo de «daño colateral»), dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, revela lo inconfesable: el hecho de que para matar a un blanco específico se autoriza a que, junto a él, mueran «500 NAZA». Quinientas personas. Incluidos ancianos, mujeres y niños. Lo cual no deja de ser una prueba de genocidio. También se cuenta que algunos de estos militares técnicos se ocupan de monitorear con drones las filas que se forman para buscar la escasa comida. Y que si alguien, por la razón que fuere, se sale de esa fila, el técnico le avisa a un francotirador para que lo mate. Y no importa si es un niño.

Unicef contabilizó, en febrero de 2026, un total de 21.289 niños asesinados en Gaza.

En 2023 la escritora palestina Adania Shibli ganó el premio LiBeraturpreis por su novela Un detalle menor, ambientada en la guerra de 1948, al crearse Israel. Se lo entregarían en la Feria del Libro de Fráncfort pero suspendieron la ceremonia. El director de la feria, Juergen Boos, explicó que la organización condenaba el terrorismo de Hamás contra Israel y que Shibli apoyaba el boicot a Israel. En este caso sí: en los hechos, la discriminaron simplemente por palestina. Así opera el lobby sionista en el mundo, tal como lo documentaron los politólogos John Mearsheimer y Stephen Walt en su famoso libro El lobby israelí.

Hoy casi nadie se atreve a negar el Holocausto. Porque las personas reaccionaron y las leyes empezaron a funcionar. En setiembre de 2026, la jugadora argentina de pádel Florencia Sodero iba a participar en los torneos panamericanos. En sus redes llamaba a participar en una encuesta sobre ella misma, «excepto [a los] judíos; ustedes no son bienvenidos». Por su expresión antisemita —y no antisionista—, le correspondía una justa sanción: fue desinvitada a ser parte del equipo.

La deshonestidad intelectual

La igualación de dos opuestos es uno de los maniqueísmos de la narrativa sionista: antisionismo es igual a antisemitismo. Cuando la lógica señala que «porque somos antirracistas, nos oponemos a todo racismo, de quien sea y contra quien sea». Es tan solo coherencia.

Al mismo tiempo, lo hecho por Israel tiene particularidades. Como nos dijo Segato: «Lo que sucede en Palestina es un avance occidental de la civilización en la que vivimos. Es nuestro mundo el que se viene abajo. Es nuestra ley la que se viene abajo. Y nuestros derechos». Israel se autoproclama democrático; es lógico pedirle más desde lugares del mundo en los cuales la libertad y el Estado de derecho son un valor.

Los autores de este texto viajaron a la ciudad palestina de Hebrón, donde conocieron otro paradigma del apartheid israelí: allí hay calles solo para judíos; su bazar comercial fue vaciado de palestinos. Les robaron sus tiendas, se destruyó su economía. También robaron sus casas. Allí Varsavsky fue detenido por tomar una foto a uno de los tantos checkpoints que fragmentan la ciudad y limitan el paso de palestinos. Lo retuvieron junto a los barrotes de ese corte de calle y al ser liberado, caminó hacia adelante para tomar un bus a Jerusalén. Pero oyó pasos detrás: lo seguían tres soldados. Después sonó un clic metálico, luego otro y otro. Le gatillaron tres veces por la espalda con un arma descargada: simulacro de fusilamiento. La escena se detalla en su libro Nunca habrá paz: viaje a Palestina e Israel en tiempos de guerra (Fondo de Cultura Económica).

La autora de este texto sintió esa opresión y ese autoritarismo con los permanentes controles y requisas violentas de los checkpoints que invalidan la circulación y los palestinos sufren día a día. Les impiden llegar a sus trabajos o escuelas incluso dentro de sus propios «territorios», así como acceder a hospitales, como señaló Budassi en su libro La frontera imposible.

Tomar partido, tener un punto de vista sobre algún dilema, siempre tendrá argumentos que refuercen una tesis y otros que la debiliten. Entonces se los pone en la balanza. Y en la decisión final no debería primar el miedo al qué dirán o a quién se ofenderá. Decirlo todo —con respeto— es más fecundo que la diplomacia.

El etnocentrismo europeísta con el que se creó Israel se potencia con las décadas, ayudado por quienes callan ante la sociedad israelí para no ofenderla. Tiene cierta lógica que los alemanes sientan culpa, pero el resto del mundo no. Sería más sano —incluso para el victimario— decirles las cosas descarnadamente, evitar los edulcorantes sobre lo atroz. El politólogo estadounidense Norman Finkelstein —gran parte de su familia fue exterminada por los nazis— sostiene que existe abundante documentación de francotiradores y drones que matan niños en Gaza. En una entrevista con Current Affairs —titulada «No voy a ser inclusivo con asesinos de niños»—, dice que el problema no es solo un régimen o un Estado genocida, sino una «sociedad genocida». Y agrega que Israel no buscaba un genocidio como fin, sino una limpieza étnica masiva: el genocidio fue el medio para lograrla.

El tabú de tener que tolerarlo todo

Sin dudas hubiese sido más elegante que los organizadores del festival de Granada se dieran cuenta antes, pero lo valioso es que se ha roto un tabú: empieza a ceder el miedo al lobby sionista que silencia voces que defienden el derecho de los palestinos a tener su Estado y a vivir como personas individuales dignas y como pueblo; al mismísimo presidente palestino, Mahmud Abás, le negaron el ingreso a Nueva York para hablar en la ONU en setiembre pasado y debió hacerlo por Zoom.

En Gaza no hay guerra, sino exterminio. Y gran parte de la población israelí lo aplaude: la encuesta Índice de la Paz —Universidad de Tel Aviv, 2024— arrojó que solo 3,2% de los judíos israelíes considera excesiva la fuerza usada en Gaza y que 43,4% la cree insuficiente. Un 50,8% dijo que el uso de la fuerza es el apropiado.

Harwicz propagandiza su apoyo incondicional a Israel y un negacionismo militante con generalizaciones islamofóbicas en cada tribuna que se le ofrece. Hace unos días, después del incidente en Granada, fue invitada a una actividad del Instituto Cervantes y a muchas más. Es falso que esté cancelada.

El 14 de octubre se conoció que la exitosa novelista irlandesa Sally Rooney se vio obligada a retirar sus libros de la venta en el Reino Unido por su apoyo a Palestine Action: no podrá cobrar sus regalías. ¿La causa? Esa organización de solidaridad fue prohibida y Rooney había declarado que canalizaría los beneficios de su obra a ese grupo, al que le aplicaron —sin fundamento— la ley antiterrorista. La artista canceló un viaje al Reino Unido a recibir un premio por temor a ser arrestada. El artículo 15 de la ley antiterrorista tipifica como delito que una persona «proporcione dinero u otros bienes, a sabiendas o con motivos razonables para sospechar que podrían usarse con fines terroristas». La pena máxima para este delito es de 14 años de prisión. Según The Guardian, unas 3.700 personas han sido arrestadas en el Reino Unido por presunto apoyo a Palestine Action, la mayoría por portar pancartas que decían: «Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action».

El genocidio es un concepto. Y una sumatoria de historias de vida. La exjueza de la Corte Penal Internacional Navi Pillay —la sudafricana reconocida por su trabajo contra el apartheid africano— acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz. A nivel conceptual, en su rol de presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, en junio de 2024 declaró: «El 7 de octubre de 2023 no ocurrió en el vacío. Fue precedido por décadas de ocupación violenta, ilegal y negación del derecho de los palestinos a la autodeterminación. Nosotros concluimos que las autoridades israelíes son responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad que incluyen exterminio, hambre y persecución de género, dirigidos a adultos y niños palestinos».

A nivel individual, esta semana nos contactamos con una profesional gazatí que nos pidió proteger su identidad. Contó su drama casi en vivo y en directo: «Anoche estábamos durmiendo con mi hijita y nos despertó un tiro que pasó un centímetro sobre su cabeza. Nos atacaron otra vez con drones que disparan balas; son como ametralladoras voladoras. También tiran bombas. Te mando el video desde mi carpa. Los mandan a disparar para aterrorizarnos y que nadie pueda dormir. Quiero gritarle al mundo: “¡Qué culpa estamos pagando cuando nos caen disparos como una lluvia arriba de la cabeza!”. Todo el tiempo disparan una lluvia de balas, no les importa si sos civil, niño, niña, mujer. El 70% de los asesinados son mujeres y niños. El genocidio nunca paró en Gaza. Lo del acuerdo fue todo una mentira. Vivo cerca de la línea amarilla; es donde más disparos recibimos. ¿Pero a dónde nos vamos a ir? No hay ningún lugar seguro. Todos son objetivos para bombardear, hasta las iglesias, las mezquitas, las universidades, los hospitales ¡Queremos que el mundo haga algo, que despierte y pare este genocidio! ¿Qué están esperando?».

El Éxodo del Antiguo Testamento ordena: «No darás falso testimonio contra tu prójimo». En el contexto actual, podría leerse así: «No negarás».