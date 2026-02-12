Una de las murgas más emblemáticas de los tablados uruguayos volvió al ruedo después de siete carnavales. Con grandes figuras y bajo la dirección del histórico Raúl Castro, estrenó el espectáculo Amor de murga. El fotógrafo Alessandro Maradei estuvo en los preparativos de este gran retorno.
Registrate
para acceder a 6 artículos gratis por mes
«Catarata de pasión / por los barrios se desata / arde un volcán en la noche / prende fuego la garganta / anda el chimento en la calle / dicen que volvió la Falta».
Tras ocho años de ausencia, vuelve la Falta y Resto, histórica murga uruguaya, que surgió en la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1981. De la mano de su director, Raúl Castro, Tinta Brava, quien convocó este año a un grupo de artistas de lujo entre los que se encuentran Pablo Pinocho Routin, Eduardo Pitufo Lombardo, Freddy Zurdo Bessio y Alejandro Balbis, entre otros, presenta el espectáculo Amor de murga.
La despedida de la murga está dedicada al florista, un homenaje a uno de los primeros trabajos que tuvo el expresidente José Mujica.
«Al olvido le echamos los perros / Falta y Resto al adiós hasta siempre... rayo de luna entre algodones / otro tablado que al partir ya fue / sembrando flores en el alba, se va la murga de mi vida / revive en esta despedida cada momento hermoso del ayer».
Alessandro Maradei es fotorreportero y parte de la diaria desde su nacimiento. Hoy integra el staff fijo y colabora para la revista Lento.
¿Te interesó este artículo?
Suscribite y recibí en tu email la newsletter de Lento, periodismo narrativo y ficción de la diaria.