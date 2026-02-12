Eduardo Pitufo Lombardo durante el maquillaje previo al Desfile Inaugural del Carnaval.

Dicen que volvió la Falta

«Catarata de pasión / por los barrios se desata / arde un volcán en la noche / prende fuego la garganta / anda el chimento en la calle / dicen que volvió la Falta».

Ensayo abierto de Falta y Resto en la sede de la Agrupación de Funcionarios de UTE.

Tras ocho años de ausencia, vuelve la Falta y Resto, histórica murga uruguaya, que surgió en la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1981. De la mano de su director, Raúl Castro, Tinta Brava, quien convocó este año a un grupo de artistas de lujo entre los que se encuentran Pablo Pinocho Routin, Eduardo Pitufo Lombardo, Freddy Zurdo Bessio y Alejandro Balbis, entre otros, presenta el espectáculo Amor de murga.

Pablo Pinocho Routin durante un ensayo.

La despedida de la murga está dedicada al florista, un homenaje a uno de los primeros trabajos que tuvo el expresidente José Mujica.

Freddy Zurdo Bessio.

«Al olvido le echamos los perros / Falta y Resto al adiós hasta siempre... rayo de luna entre algodones / otro tablado que al partir ya fue / sembrando flores en el alba, se va la murga de mi vida / revive en esta despedida cada momento hermoso del ayer».

Ensayo abierto.

Prueba de vestuario de Marcos da Costa en la sede de la Agrupación de Funcionarios de UTE.

Pablo Pinocho Routin y Eduardo Pitufo Lombardo en la Agrupación de Funcionarios de UTE previo al Desfile Inaugural del Carnaval.

Alejandro Balbis en prueba de vestuario.

Prueba de vestuario de Bruno Bukoviner.

Orlando Mono da Costa, Pablo Pinocho Routin y Raúl Tinta Brava Castro durante la prueba de vestuario.

La murga en la plaza Independencia por comenzar el Desfile Inaugural del Carnaval.

Raúl Castro durante el Desfile Inaugural del Carnaval en la avenida 18 de Julio.