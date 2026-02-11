Foto del mes | Mark Felix, AFP

Un manifestante caracterizando a Donald Trump durante una protesta en Houston por el asesinato de Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 7 de enero en Minneapolis.

Enero de 2026 | María Vivanco

Manifestación contra la prospección sísmica en aguas uruguayas, el 15 de diciembre, frente al Ministerio de Ambiente.

Diciembre de 2025 | Stephanie Keith, Getty Images, AFP

Zohran Mamdani durante un acto de campaña para las elecciones a alcalde de Nueva York, el 1º de noviembre, en Queens, Nueva York. Mamdani fue electo alcalde el 4 de noviembre.

Noviembre 2025 | Omar Al-Qattaa, AFP

Centro de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, tras el comienzo del alto el fuego y la retirada del territorio de las fuerzas israelíes, el 10 de octubre.

Octubre 2025 | S/D de autor / AFP

Palestinos desplazados esperan en un comedor comunitario de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.

Setiembre 2025 | Andrew Caballero-Reynolds / AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 15 de agosto, durante un encuentro que mantuvieron para hablar sobre el conflicto en Ucrania en la Base Conjunta Elemendorf-Richardson, situada en Anchorage, Alaska, Estados Unidos.

Agosto 2025 | Atif Aryan / AFP

En medio de la sequía, un niño atraviesa la aldea Bolak, en la provincia de Balkh, Afganistán, el 10 de julio.

Julio 2025 | Luis Robayo / AFP

La expresidenta argentina Cristina Fernández en el balcón de su casa, en Buenos Aires, el 11 de junio de 2025, saludando a una multitud que fue a mostrarle su apoyo.

El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina confirmó su condena por corrupción en la causa Vialidad y Fernández recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Junio 2025 | Gianni Schiaffarino

Lucía Topolansky durante el homenaje fúnebre a José Mujica frente a la Torre Ejecutiva, en la plaza Independencia.

Mayo 2025 | Yuri Cortez, AFP

Misa conmemorativa tras la muerte del papa Francisco, el 21 de abril, en la plaza de la Constitución de Ciudad de México.

Abril 2025 | Ernesto Ryan

El presidente de la república, Yamandú Orsi, y la vicepresidenta, Carolina Cosse, a su arribo a la plaza Independencia para el traspaso de mando presidencial, el 1º de marzo.

Marzo 2025 | Enrique García Medina

Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista del colectivo LGBTIQ+, en Buenos Aires, el 1º de febrero. Como respuesta a los ataques de Javier Milei al colectivo de la diversidad sexual en el Foro Económico de Davos, cientos de miles de personas se convocaron en la plaza del Congreso y marcharon hasta la plaza de Mayo. La movilización se replicó en otras provincias argentinas y en varios países.

Febrero 2025 | Morry Gash

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, Barron Trump y la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, luego del juramento en la 60ª ceremonia de investidura presidencial en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos, en Washington. Donald Trump asumió su segundo mandato como el 47º presidente de Estados Unidos, el 20 de enero.

Enero 2025 | Gianni Schiaffarino

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y José Mujica durante el encuentro que mantuvieron en la chacra de Mujica. Allí, el mandatario brasileño le entregó la Orden Nacional de la Cruz del Sur, la máxima distinción que el Estado de Brasil les da a personalidades extranjeras.

Diciembre 2024 | Mara Quintero

Carolina Cosse y Yamandú Orsi, vicepresidenta y presidente electos, el domingo 24 de noviembre, tras la segunda vuelta electoral de Uruguay.

Noviembre 2024 | Ernesto Ryan

Homenaje a Luis Arigón en la Universidad de la República, el 2 de octubre. El 26 de setiembre se supo que los restos hallados el 30 de julio en el Batallón 14 pertenecen a este militante comunista secuestrado en 1977, en el marco de la Operación Morgan, quien fue torturado hasta la muerte por militares en el centro clandestino La Tablada. Tenía 51 años en ese momento.

Octubre 2024 | Luis Robayo / AFP

Represión en la protesta contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad previsional, frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, Argentina, el 4 de setiembre. Milei frenó un aumento de 8,1% en las jubilaciones y las pensiones aprobado por una amplia mayoría de legisladores.

Setiembre 2024 | Sandro Pereyra

Norma Morroni durante el acto por el 30º aniversario de la movilización del Hospital Filtro, cuando cientos de personas se manifestaron contra la extradición de tres ciudadanos vascos acusados de terrorismo, lo que culminó con la muerte de Fernando Morroni y Roberto Facal, además de varios heridos, el 24 de agosto de 2024, en Bulevar Artigas y Antonio Machado, Montevideo.

Agosto 2024 | Omar al Qattaa, AFP

Una mujer palestina junto a sus pertenencias rescatadas mira los escombros de la sede del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente del barrio Al Sinaa, en el oeste de la ciudad de Gaza, el 12 de julio. Luego de bombardear la ciudad, las fuerzas israelíes se retiraron de la zona.

Julio 2024 | Alex Arzaga, AFP

Un tendal de peces muertos en la laguna de Bustillos, en Chihuahua, México. En junio las autoridades reportaron temperaturas que superaron los 40 grados y se atribuyen al cambio climático.

Junio 2024 | Nelson Almeida, AFP

Un hombre avanza en una tabla de Stand Up Paddle tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 6 de mayo. A su alrededor, varios rescatistas rastrean los edifcios en busca de habitantes atrapados en apartamentos o en los tejados. Este desborde sin precedentes del río Guaíba mató al menos a 136 personas en el estado sureño, además de provocar decenas de desaparecidos y más de 100.000 evacuados.

Mayo 2024 | Enrique García Medina

Trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado argentina ingresan a la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en Buenos Aires, tras el anuncio de despidos, el 3 de abril.

Abril 2024 | AFP

Miembros de una familia gazatí huyen de los ataques israelíes, el 25 de marzo. Ese mismo día Israel canceló una visita oficial a la Casa Blanca por el “no veto” de Estados Unidos a la resolución de Naciones Unidas que pide un “alto el fuego inmediato”. La delegación palestina lamentó que “hayan sido necesarios seis meses, más de 100.000 palestinos asesinados o mutilados, dos millones de desplazados y hambruna”.

Marzo 2024 | Ludovic Marin, AFP

Los restos del poeta y luchador armenio Missak Manouchian y su esposa Mélinée son trasladados al Panteón de París, el 21 de febrero. Es la primera vez que un miembro comunista extranjero de la Resistencia francesa es honrado de esta manera, a pesar de que muchos de ellos participaron en la batalla clandestina contra los alemanes.

Febrero 2024 | Tomás Cuesta, AFP

El ajuste fiscal y la “ley ómnibus” del presidente argentino, Javier Milei, que la oposición considera draconiano y regresiva, respectivamente, motivaron un paro nacional el 24 de enero. Un manifestante, en la zona del Congreso, envuelve en el humo de su andar, ya no por encima sino por debajo de las brasas, la realidad incógnita de estos tiempos.

Enero 2024 | Anita Pouchard Serra

El 16 de diciembre de 2023, Juan Román Riquelme ganó una de las elecciones más politizadas de la historia de Boca Juniors. El número dos de la fórmula rival fue Mauricio Macri, sostén político del flamante jefe de gobierno argentino, el ultraderechista Javier Milei. Dos domingos antes, Riquelme había navegado en un mar de gente hasta la Bombonera, su estadio, en plena campaña.

Diciembre 2023 | Amanda Jufrian, AFP

Una refugiada rohinyá recién llegada se dirige a la playa después de que la comunidad local decidiera permitir un desembarco temporal, en busca de agua y alimentos, en Ulee Madon, provincia de Aceh (Indonesia), el 16 de noviembre. Es una de las 250 personas que arribaron en un superpoblado barco de madera, lo que elevó a casi 600 el número de refugiados llegados esa semana.

Noviembre 2023 | Yahya Arhab, EFE

Un erudito islámico lee el Corán mientras otros asisten a una reunión para mostrar solidaridad con el pueblo palestino, en la Gran Mezquita de Saná, en Yemen, el 23 de octubre. A esa fecha, más de 4.700 palestinos y 1.400 israelíes habían muerto desde que militantes de Hamás lanzaron un ataque desde la Franja de Gaza, en una nueva fase de un largo conflicto.

Octubre 2023 | Evaristo Sa, AFP

Indígenas brasileños celebran el rechazo del Supremo Tribunal Federal al llamado “marco temporal”, una propuesta que habría limitado sus derechos a territorios ancestrales.

Luiz Fux se convirtió así en el sexto juez del tribunal superior, integrado por 11 miembros, en fallar en contra del llamado “argumento del marco temporal”, que sostiene que los pueblos indígenas no deberían tener derecho a reservas protegidas en tierras en las que no estaban presentes en 1988, cuando se ratificó la actual constitución del país.

Brasilia, 21 de setiembre de 2023.

Setiembre 2023 | Stringer, AFP

Participantes del acto de campaña en el que fue baleado Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, el 9 de agosto de 2023. Villavicencio, un periodista de 59 años, era uno de los ocho candidatos que competían en las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Fue asesinado a la salida de un mitin en el colegio Anderson de Quito.

Agosto 2023 | Ernesto Ryan

Lago de la represa de Paso Severino el 10 de julio, cuando el agua estaba en su mínimo histórico.

Julio 2023 | Ernesto Ryan

Restos humanos hallados en el Batallón de Infantería Paracaidista 14, en Toledo, Canelones, por el equipo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que trabaja en la búsqueda de detenidos desaparecidos.

Como cada año desde 1996, el 20 de mayo se marchó en silencio por verdad, memoria y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. La del sábado fue la edición número 28 de esta multitudinaria manifestación convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. En Montevideo la marcha reunió a más de diez cuadras de gente, pero hubo marchas también en muchas ciudades del interior.

Después de semanas de especulaciones, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que no se postulará a la reelección. Lo comunicó mediante un video en el que se manifestó a favor de la competencia de candidatos en las PASO, defendió su gestión y dijo que concentrará su esfuerzo en resolver los problemas de Argentina. En la foto, Fernández da una conferencia de prensa junto con el presidente rumano, Klaus Iohannis, después de una reunión bilateral en la Casa Rosada, el 25 de abril.

Abril 2023 | Alexey Maishev, Sputnik, AFP

Durante tres días, el presidente de China, Xi Jinping, visitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a pocas horas de que este fuera objeto de una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional debido al traslado forzoso de niñas y niños ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania cumplió un año el 24 de febrero. En la imagen, Putin y Xi, el 21 de marzo, en el Kremlin de Moscú.

Marzo 2023 | Camilo dos Santos

Karen Silva, de la comparsa C 1080, durante el maquillaje, antes de salir al escenario en el Teatro de Verano. En 2023, los desfiles de Carnaval en Montevideo volvieron a los escenarios anteriores a la pandemia: la avenida 18 de Julio, en el caso del festejo inaugural, y la calle Isla de Flores, en el de las Llamadas. A lo largo del mes de febrero, y un poco más, las agrupaciones se presentaron en tablados desplegados en muchas zonas de la ciudad, mientras en el Teatro de Verano tuvieron lugar las fechas del concurso oficial.

Febrero 2023 | Joédson Alves / Agencia Anadolu, AFP

Luiz Inácio Lula da Silva y el líder indígena Raoni Metuktire después de la entrega de la banda presidencial, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el 1º de enero de 2023.

Enero 2023 | Tomás Cuesta, AFP

Vista aérea del obelisco en la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, donde se concentraron hinchas de Argentina tras ganar el mundial Catar 2022, el 18 de diciembre.

Diciembre 2022 | Ahmad Gharábli, AFP

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, posa con representantes de los pueblos indígenas de su país, durante la conferencia climática COP27 en la ciudad turística de Sharm el-Sheij, en Egipto, el 17 de noviembre. En su discurso en la COP27 Lula se comprometió a hacer esfuerzos para evitar la deforestación de la Amazonia y a llevar adelante la agenda ambiental junto con la de la igualdad social. “No habrá futuro mientras sigamos cavando un pozo sin fondo de desigualdades entre ricos y pobres”, dijo.

Noviembre 2022 | Mark R. Cristino, AFP

Preparativos para la ceremonia inaugural del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China, el 16 de octubre.

Octubre 2022 | Emiliano Lasalvia / AFP

El 1º de setiembre, un hombre intentó matar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que resultó ilesa. Al día siguiente, en un día que fue declarado feriado por el presidente Alberto Fernández, cientos de miles de personas se manifestaron pacíficamente en numerosas plazas del país para condenar el hecho.

Setiembre 2022 | Luis Robayo / AFP

El dirigente argentino Sergio Massa fue designado al frente de un Ministerio de Economía que incorporó bajo su órbita las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura y que tiene la tarea de superar una espiral inflacionaria y cambiaria. Al asumir el cargo, el 3 de agosto, el hasta entonces presidente de la Cámara de Diputados del Congreso aludió al término “superministro” utilizado en la prensa y dijo: “No soy supernada ni mago ni salvador”, y afirmó que los ejes de su gestión serán el orden fiscal, el sostenimiento del superávit comercial, el desarrollo con inclusión y el fortalecimiento de las reservas.

Agosto 2022 | NASA / AFP

El 12 de julio la NASA difundió varias fotos tomadas desde el telescopio espacial James Webb que proporcionan gran cantidad de información sobre el origen de galaxias y estrellas. Esta muestra un paisaje de “montañas” y “valles” salpicado de estrellas brillantes que en realidad es el borde de una región joven cercana de formación de estrellas llamada NGC 3324, en la nebulosa de Carina. Capturada en luz infrarroja por el James Webb, esta imagen revela por primera vez áreas de nacimiento estelar previamente invisibles. Se trata del telescopio más poderoso lanzado al espacio, que en enero de este año alcanzó su órbita final alrededor del Sol, aproximadamente a 1.500.000 kilómetros de la órbita terrestre.

Julio 2022 | Daniel Muñoz / AFP

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su compañera de fórmula, Francia Márquez, celebran en el Movistar Arena de Bogotá, el domingo 19 de junio, después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El triunfo del Pacto Histórico llevará por primera vez a la izquierda al gobierno colombiano

Junio 2022 | Ronaldo Schemidt / AFP

Palestinos cargan el ataúd de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, asesinada de un disparo el 11 de mayo, cuando cubría una redada israelí en el territorio palestino ocupado en Cisjordania. Su asesinato fue repudiado por diversos gobiernos y organismos internacionales que reclamaron una investigación independiente sobre esos hechos. También fue repudiada la represión de fuerzas israelíes a quienes participaban en su entierro, el 13 de mayo.

Mayo 2022 | Ronaldo Schemidt / AFP

Cuerpos en una fosa común en la aldea de Motyzhyn, en el distrito de Bucha del óblast de Kiev, al oeste de la capital ucraniana, el 4 de abril. La Unión Europea anunció ese día que discutía una nueva ronda de sanciones a Rusia y condenó las “atrocidades” reportadas en las ciudades ucranianas que han sido ocupadas por las tropas de Moscú. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero.

Abril 2022 | Santiago Mazzarovich

Gabriel Boric junto a su pareja, Irina Karamanos, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde recibió a mandatarios extranjeros tras asumir como presidente de Chile, el 11 de marzo. El nuevo gobernante es el más joven que ha tenido el país y su triunfo electoral es comprendido como parte de un proceso de cambio social que tuvo un hito en las manifestaciones que él mismo encabezó como líder estudiantil en 2014.

Marzo 2022 | Sergei Supinsky / AFP

Una mujer sostiene una réplica de un rifle Kalashnikov durante un ejercicio militar de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, la reserva militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las afueras de Kiev, el 19 de febrero de 2022.

Febrero 2022 | Sandro Pereyra

Campos forestales próximos a Orgoroso, en el departamento de Paysandú, una de las zonas afectadas por los incendios forestales que se extendieron por unas 37.000 hectáreas. Los vecinos de Orgoroso se organizaron para combatir el fuego, brindar primeros auxilios y alimentar a las brigadas de voluntarios. Martes 4 de enero.

Enero 2022 | Elvis González, Chile

El domingo 19 de diciembre, Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales en Chile, con lo que se transformará en el mandatario más joven de la historia del país. Tras conocerse los resultados, el candidato se dirigió a la multitud que lo aguardaba en el cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago. El país está “ante un cambio de ciclo histórico” y su próximo gobierno “no lo puede desaprovechar”, dijo el exlíder estudiantil, que se impuso al ultraderechista José Antonio Kast con 55,8% de los votos. La ampliación de derechos, la intensificación de las políticas dirigidas hacia las mujeres, la eliminación de las AFAP, la atención a los problemas medioambientales, el cuidado de la macroeconomía, el tendido de puentes con la izquierda tradicional y la defensa de las instituciones democráticas estuvieron entre las claves de su primer discurso como presidente electo. Boric prometió un gobierno de “pasos cortos pero firmes” y afirmó que “un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro”.

Diciembre 2021 | Israel Fuguemann, México

Una adolescente toma un descanso en el Cementerio General de La Paz, Bolivia. Cada 2 de noviembre miles de personas se congregan allí para la celebración del Día de Muertos, una de las más concurridas del continente. Mientras el lugar se convierte en una fiesta de música y comida, la joven, que trabaja ese día, termina sucumbiendo por unos minutos ante el calor y los más de 3.800 metros de altitud de la ciudad.

Noviembre 2021 | Dragomir Yankovic, Aton Chile, AFP

“Soy Alejandra Pérez Espina, sobreviviente de cáncer de mamas, dueña [ama] de casa, mujer manifestante”, dijo una de las integrantes de la Convención Constitucional de Chile, en Santiago, el 22 de octubre. Habló sobre las dificultades que existen en el país para acceder a los servicios de salud y afirmó que sintió culpa por haber tenido la atención médica que otras personas no tuvieron.

Octubre 2021 | Ernesto Ryan

Una multitud participó en la concentración en las inmediaciones del Palacio Legislativo convocada por el PIT-CNT el 15 de setiembre, junto con un paro general. La central sindical calificó de “histórica” esta movilización, que fue organizada en reclamo de recuperación salarial y medidas contra el desempleo, en defensa del Instituto Nacional de Colonización y del puerto, y a favor de la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración aprobada por la coalición de gobierno. Para exponer esas reivindicaciones, los oradores fueron Soledad Amaya Correa, colona y representante del Sindicato de Peones Rurales, Vanessa Peirano, del Sindicato Único Portuario, y Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. “Habrá un antes y un después de esta enorme movilización”, dijo Abdala en su discurso.

Setiembre 2021 | Wakil Koshar, AFP

Un voluntario carga un herido en el aeropuerto de Kabul, donde cientos de personas intentaban abandonar Afganistán. Después de 20 años de guerra, Estados Unidos decidió dejar ese país. Según el calendario que el gobierno de Donald Trump había acordado en 2020 con líderes talibanes la administración del presidente estadounidense Joe Biden comenzó en mayo la retirada de las tropas. Ese primer movimiento de salida fue seguido por un rápido avance de las milicias del Talibán, que con escasa resistencia tomaron el control de la mayoría de las provincias del país y el 15 de agosto llegaron a Kabul. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó con su familia y se refugió en Emiratos Árabes. Dijo que lo hacía para evitar un “derramamiento de sangre”. Sólo el aeropuerto de la capital quedó en manos de militares estadounidenses, y las negociaciones de Washington con el Talibán se enfocaron entonces en las condiciones para evacuar a su personal, el de los otros países de la OTAN y sus aliados afganos.

Agosto 2021 | Ernesto Ryan

El 8 de julio surgió una caravana espontánea que acompañó por la avenida 18 de Julio la entrega de papeletas desde la sede del PIT-CNT, en Cordón, hasta la Corte Electoral, en Ciudad Vieja. Culminaba así la campaña de recolección de firmas para someter a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración, que reunió alrededor de 800.000 voluntades en apenas seis meses. Esta foto de Ernesto Ryan fue portada de la diaria al día siguiente, bajo el título “Cambio de clima”, que aludía tanto al veranillo que interrumpió brevemente un invierno durísimo como a la nueva etapa política que se abría tras este logro de la oposición.

Julio 2021 | Efe / Stringer

Seguidores de Pedro Castillo celebran en Lima, el 15 de junio, el triunfo de su candidato a la presidencia de Perú. Con el recuento oficial terminado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó que en la segunda vuelta del domingo 6 de junio Castillo obtuvo 50,12% de los votos y su rival de derecha, Keiko Fujimori, 49,87%. Sin embargo, no se proclamó al ganador debido a que el partido fujimorista Fuerza Popular pidió la anulación de 200.000 votos por supuestas irregularidades. Desde el gobierno interino de Perú, presidido por Francisco Sagasti, hasta los observadores de la Organización de los Estados Americanos negaron que haya habido fraude electoral. Pero la candidata mantuvo su reclamo y las impugnaciones pasaron a manos del Jurado Nacional de Elecciones.

Junio 2021 | Juan Barreto, AFP

Lo que comenzó el 28 de abril como una protesta contra la reforma tributaria que impulsaba el presidente colombiano, Iván Duque, se transformó en semanas de movilizaciones contra su gobierno y en particular contra la represión encabezada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como Esmad. Aunque Duque retiró su proyecto de reforma, ya no era suficiente. Para entonces los manifestantes exigían que también se retirara una reforma de la salud, algo a lo que el gobierno finalmente accedió, y que se desmantelara el Esmad.

En unas cuatro semanas de protestas murieron cerca de 60 personas, y 43 de esas muertes son atribuidas a las fuerzas de seguridad por organizaciones sociales, que se convirtieron en referentes en el registro de la violencia estatal. Sus números hablan de decenas de personas heridas en los ojos, más de una veintena de agresiones sexuales cometidas por policías y cientos de detenciones arbitrarias. Según los números oficiales, son 19 los casos confirmados de muertes en el marco de las protestas. Gobiernos, organizaciones políticas y organismos internacionales llamaron a las autoridades colombianas a poner un freno a la violencia y respetar los derechos de los manifestantes. Plaza Bolívar, en Bogotá, el 5 de mayo.

Mayo 2021 | Ernesto Ryan

Funcionaria de la salud en un puesto de vacunación en el Centro de Eventos Asadero, en la ciudad de Libertad, departamento de San José, el 12 de abril. En ese lugar se aplican dosis de la vacuna Sinovac. En Uruguay en abril murieron más personas por covid-19 que en los anteriores 12 meses de pandemia.

Abril 2021 | Miguel Schincariol / AFP

“Sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años”, dijo el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva después de conocer que fueron anuladas todas sus condenas, enmarcadas en la operación Lava Jato. “Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó”, agregó durante una conferencia de prensa en la sede del sindicato de trabajadores metalúrgicos, en São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de San Pablo, el 10 de marzo.

Esas sentencias lo habían llevado a la cárcel y obligado a abandonar la candidatura a la presidencia en 2018, cuando encabezaba las encuestas, seguido por Jair Bolsonaro. En esas elecciones, Bolsonaro fue electo presidente y el juez que lo condenó en primera instancia, Sérgio Moro, fue nombrado ministro de Justicia. A partir de entonces se conocieron mensajes en los que Moro orientaba a los fiscales en su investigación contra el expresidente.

La anulación de esos fallos le devolvió a Lula sus derechos políticos y la posibilidad de volver a postularse a la presidencia. Además, el martes 23, en respuesta a una apelación que presentó el expresidente, el Supremo Tribunal Federal dejó sin efecto todas las decisiones de Moro sobre el caso conocido como “el tríplex de Guarujá” y concluyó que el juez no actuó con “imparcialidad”.

Marzo 2021 | Enric Fontcuberta, EFE

Por varios días se reiteraron las protestas en Madrid y Barcelona contra la detención del rapero español Pablo Hasél, condenado a nueve meses de prisión y una multa de 30.000 euros por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona de España. Para detenerlo la Policía ingresó el martes 16 de febrero a la Universidad de Lleida, en Cataluña, donde se había atrincherado. Su encarcelamiento fue repudiado por organizaciones como Amnistía Internacional y por las manifestaciones diarias que terminaron con decenas de heridos y detenidos. Barcelona, 17 de febrero.

Febrero 2021 | Saul Loeb, AFP

Richard Barnett fue uno de los partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump que tuvieron más visibilidad el 6 de enero, cuando una multitud tomó por asalto el Capitolio para evitar que el Congreso ratificara la victoria electoral de Joe Biden. Llegó hasta la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y posó allí para los fotógrafos. El episodio terminó con cinco muertos y los congresistas evacuados del edificio.

Barnett fue también uno de los primeros en ser detenidos, cuando volvió a Arkansas. Está acusado de entrar de manera violenta a un edificio con acceso restringido, participar en disturbios y robar propiedad pública, en este caso, cartas que encontró en la oficina de Pelosi.

En sus redes sociales, Barnett, de 60 años, había defendido posiciones afines al supremacismo blanco y había dicho que estaba preparado para una muerte violenta.

Enero 2021 | Juan José Peralta / ABI / AFP

Después de unas 20 horas de debate, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 11 de diciembre el proyecto de ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Una multitud celebró frente al Congreso el resultado de esa sesión, que permitió que el proyecto pasara a consideración del Senado. Votaron a favor 131 diputados, 117 lo hicieron en contra y seis se abstuvieron. La iniciativa, identificada con los pañuelos verdes, ha sido un reclamo emblemático del movimiento feminista argentino.

Diciembre 2020 | Juan José Peralta / ABI / AFP

El domingo 8 de noviembre el economista Luis Arce y el dirigente sindical David Choquehuanca tomaron posesión de sus cargos como presidente y vicepresidente de Bolivia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz. El evento marcó el retorno al poder del Movimiento al Socialismo, liderado por el depuesto presidente Evo Morales, luego de casi un año en que el país fue gobernado por un régimen de facto encabezado por la abogada Jeanine Áñez.

Noviembre 2020 | Martin Bernetti / AFP

Manifestantes a favor de una nueva constitución chilena festejan los resultados del plebiscito del domingo 25 de octubre en la Plaza Italia, a la que renombraron Plaza Dignidad. Un año después de que más de un millón de personas llenaran el centro de Santiago en el levantamiento social de 2019, los chilenos votaron para cambiar una constitución que fue aprobada en dictadura y que sustenta la desigualdad en el país. Más de 78% de los votantes se manifestaron a favor de iniciar un proceso constituyente, y 79% aprobó que la nueva constitución sea elaborada por personas elegidas para ese fin, en lugar de incluir también a legisladores actuales.

Octubre 2020 | Ernesto Ryan

La Marcha por la Diversidad fue convocada este año, el 25 de setiembre, con la consigna “Orgullo es luchar”. Esta edición fue la primera desde que llegó al gobierno una coalición que incluye en sus filas a representantes de los sectores más abiertamente contrarios a las políticas inclusivas.

Setiembre 2020 | Ernesto Ryan

A 26 años de la protesta del Filtro, se realizó una nueva marcha que reclama justicia por las muertes de Fernando Morroni y Roberto Facal. En 1994 el gobierno de Luis Alberto Lacalle accedió a extraditar a España a tres ciudadanos vascos acusados de pertenecer a la organización separatista armada ETA. En la noche del 24 de agosto la Policía realizó el operativo de traslado de los vascos que estaban internados en un hospital Filtro rodeado de miles de personas que se oponían a la extradición. Hubo muchos heridos y dos muertos: Morroni, tiroteado por la espalda con múltiples impactos de bala, y Facal, que fue hallado muerto en la entrada de su casa. En la foto, Norma, madre de Fernando Morroni, al finalizar la movilización, junto a integrantes del Colectivo de Acción Callejera.

Agosto 2020 | Ernesto Ryan

Francisco Bustillo y José Mujica en la sede de la cancillería, el 20 de julio, poco antes del discurso de asunción del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. En ese discurso, Bustillo marcó un cambio en la política exterior respecto de su antecesor, Ernesto Talvi. Una de las definiciones del nuevo canciller fue la de calificar a Venezuela como una dictadura.

Julio 2020 | Ernesto Ryan

En plena emergencia sanitaria, 37 familias, integradas en su mayoría por migrantes dominicanos, han estado bajo amenaza de desalojo de la pensión en la que viven, en el barrio Aguada. Primero fueron engañadas, convencidas de que estaban comprando su habitación, después se les exigió un alquiler, y finalmente se les informó que debían irse. Les dieron fecha de desalojo para el 11 de mayo, y luego para el 21 de junio. La intervención del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho permitió que el desalojo fuera suspendido.

En la foto, Carlos, Alexander, Soila, su hija Ailín y Marlene, al momento de enterarse de que no iban a ser desalojados.

Junio 2020 | Ernesto Ryan

Intervención organizada por Covipostal 4, en el cantero central de Avenida Italia, frente a la cooperativa de viviendas. Se sabía que esta vez la Marcha del Silencio sería atípica. Este 20 de mayo no era posible llevar a las calles, tal como los últimos 24 años, el reclamo de que se conozca la verdad sobre los desaparecidos y termine la impunidad. Pero esta marcha, una de las mayores movilizaciones del país, se reinventó y se llevó adelante de distintas maneras, con actos presenciales o mediante señales en ventanas y veredas, para mostrar que la distancia social no atenúa la memoria.

En un nuevo aniversario de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Withelaw y Manuel Liberoff, ocurridos en Buenos Aires en 1976, grupos de personas se reunieron para hacer distintas intervenciones utilizando los símbolos que por décadas identificaron a esta lucha.

Mayo 2020 | Mariana Greif

Romina Vergara y su hija en el merendero del asentamiento nuevo Comienzo, en santa Catalina, el lunes 20 de abril. La ocupación espontánea del predio comenzó a principios de enero, y en la actualidad unas 1.000 familias habitan allí. Algunos de los ocupantes enfrentan un proceso judicial por usurpación, a cargo del fiscal Diego Pérez, y son intimados a abandonar el lugar. La acción judicial comenzó en medio de la epidemia de coronavirus y motivó manifestaciones de los ocupantes frente a Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente. Los vecinos llevan adelante una olla popular, hacen obras para asegurar el suministro de agua y construyen un salón comunal.

Abril 2020 | Ernesto Ryan

Barrio Punta Carretas, cerca del shopping, el 18 de marzo. Cinco días antes, el viernes 13, el gobierno declaró la emergencia sanitaria, tras detectarse los primeros cuatro casos de coronavirus SARS-Cov-2 en Uruguay. Se suspendieron los espectáculos públicos, y ese fin de semana también fueron suspendidas las clases en escuelas, liceos y universidades.

Marzo 2020 | Mariana Greif

Comparsa Tronar de Tambores en el Desfile de Llamadas, el viernes 14 de febrero de 2020.

Febrero 2020 | Ernesto Ryan

Entre el 11 y el 19 de enero, el Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle copó, en su decimotercera edición, la ciudad de Mercedes. En la imagen, el espacio Manzana 20, uno de sus epicentros.

Enero 2020 | Alejandro Pagni

Durante la ceremonia de traspaso de mando en Argentina, el 10 de diciembre, el nuevo presidente, Alberto Fernández, el saliente, Mauricio Macri, y la ex jefa de gobierno Cristina Fernández, que asumió la vicepresidencia, se encontraron en el Congreso. El gesto de ella ante el saludo de Macri fue una de las imágenes más comentadas de la asunción. Algunos se indignaron por el desplante y otros defendieron la actitud de la ex presidenta. Uno de los políticos más cercanos a la dirigente, el senador Oscar Parrilli, dijo que “es una de las principales virtudes de Cristina que no sea hipócrita”.

Diciembre 2019 | STR

“Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del Movimiento al Socialismo [MAS] no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico”, dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, el domingo 10 de noviembre, tras denunciar que la casa de su hermana había sido incendiada. Pocas horas antes había anunciado que llamaría a nuevas elecciones. Los resultados de los comicios del 20 de octubre, que lo dieron ganador, habían sido cuestionados, y esta situación originó una serie de violentas manifestaciones populares. Sin embargo, el jefe del Ejército, Williams Kaliman, le “sugirió” al presidente que dimitiera. Las protestas continuaron tras la partida de Morales a México: en la imagen se ve cómo la Policía arresta a partidarios del MAS en una manifestación en contra de Jeanine Áñez, la senadora que asumió como presidenta de facto.

Noviembre 2019 | Martín Bernetti

Después de una suba en el precio de boleto del metro y de varios días de que usuarios evadieran el pago como medida de protesta, el 18 de octubre estallaron en Chile manifestaciones masivas, que incluyeron la destrucción de infraestructura en varias estaciones e incendios en distintas partes de Santiago. El servicio de metro fue suspendido y el presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción en el área metropolitana y encomendó al Ejército el patrullaje de la capital. El toque de queda y la decisión del gobierno de suspender el alza en el precio del boleto no fueron suficientes para terminar con las protestas, que revelaron tener razones más profundas.

Octubre 2019 | Saul Loeb

El 24 de setiembre el Partido Demócrata estadounidense anunció, a través de su líder en el Congreso, la senadora Nancy Pelosi, que iniciará el proceso de juicio político contra Donald Trump, presidente de ese país. La decisión es consecuencia de la divulgación de una conversación telefónica en la que Trump solicitó a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, que investigara los negocios en Ucrania del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y actual precandidato presidencial demócrata. En la imagen, Trump y Zelenski (al centro) conversan durante una reunión en Nueva York, el 25 de setiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Setiembre 2019 | Lula Sampaio

Ya perjudicados por la deforestación, los bosques del área son vitales para la regulación climática de América del Sur, e incluso del planeta entero. Por eso, la política medioambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió duras críticas de gobernantes de todo el planeta.

Especialmente fuertes fueron las expresiones de Emmanuel Macron, el mandatario francés, que fue anfitrión de la cumbre del G7 desde el 24 al 26 de agosto, quien llegó a amenazar con vetar el acuerdo Mercosur-Unión Europea si Brasil no aborda la protección de la zona amazónica. Finalmente, el gobierno brasileño dispuso la movilización del Ejército y la Fuerza Aérea para apagar los incendios, al tiempo que la comunidad internacional liberó diversos mecanismos de ayuda. En la imagen, una zona próxima a Boca do Acre, en el estado de Amazonas, el 24 de agosto.

Agosto 2019 | STR

El 17 de julio, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, le trasladó la presidencia pro tempore del Mercosur a su par brasileño, Jair Bolsonaro, durante la cumbre del organismo en Santa Fe. El tema más notorio del encuentro fue el acuerdo comercial celebrado entre la Unión Europea y el Mercosur, que debe ser ratificado por varios de los países miembros de los bloques.

Julio 2019 | Evaristo Sa

El 9 de junio, el sitio The Intercept comenzó a publicar una serie de investigaciones basadas en conversaciones reservadas entre ex juez Sérgio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato. El trabajo periodístico muestra que Moro no actuó con imparcialidad en el caso por el que se condenó a Lula, y que existió la intención de dejarlo fuera de la competencia electoral. Gracias a la investigación, la defensa del ex presidente comenzó a trabajar en nuevos argumentos para solicitar su liberación, al tiempo que Moro, devenido ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, ha debido justificar su accionar, mientras se desdibuja su imagen de luchador contra la corrupción. En la imagen, Moro comparece ante la Comisión de Justicia y Constitución del Senado en Brasilia, el 19 de junio. Foto: Evaristo Sa, AFP.

Junio 2019 | Ricardo Antúnez

Como ocurre desde 1996, el 20 de mayo miles de uruguayos marcharon por 18 de Julio en reclamo de verdad y justicia sobre las desapariciones ocurridas durante la dictadura cívico-militar. Este año se anunció la reapertura de la causa judicial de Roberto Gomensoro, muerto en 1973. Su caso volvió a ocupar la atención pública tras la vuelta a la escena del teniente coronel retirado José Gavazzo, quien admitió haber arrojado su cuerpo al río Negro. Foto: Ricardo Antúnez.

Mayo 2019 | Ricardo Antúnez

El comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, junto a Tabaré Vázquez, durante la ceremonia de asunción del cargo, el 8 de abril. Feola fue el tercer general en asumir la jefatura del Ejército en un mes. El 1º de abril, el presidente Vázquez había descabezado a la cúpula militar por no haber dado pase a la Justicia ordinaria los casos de violaciones a los derechos humanas confesados por José Gavazzo en un tribunal de honor. El entonces comandante en jefe del Ejército, José González, llevaba 12 días en el cargo, que ocupaba tras la destitución de Guido Manini Ríos, ocurrida el 12 de marzo y relacionada con su postura respecto del mismo tribunal de honor.

