Durante los diversos incendios en Punilla se instaló la costumbre de dejar bidones con agua en la puerta de las casas o llevarlos a la bases operativas. Se usaban para cargar las mochilas aspersoras o para llevarlos en la mano si no se disponía de estas mochilas, que son muy caras. La mayoría de las herramientas, los alimentos y los medicamentos salió del aporte económico de quienes están lejos pero buscaron colaborar a través de las direcciones de Instagram de las diversas brigadas.

Fuego y organización

En los últimos años, el fuego dejó de ser una chispa ocasional para convertirse en una presencia alimentada por sequías prolongadas, desmontes, especulación inmobiliaria y un modelo de desarrollo que transforma las sierras en material inflamable. También se ha convertido en una herramienta para torcer las leyes de preservación de las zonas protegidas.

Reportando los incendios activos y repartiendo las zonas de trabajo de la jornada.

Estas imágenes fueron tomadas durante los incendios del cerro Uritorco en 2023 y de todo Punilla en 2024, en las sierras de Córdoba, Argentina.

La Comisión de Cocina y Cuidados, compuesta por hombres y mujeres, organiza las donaciones, procesa los alimentos y acompaña a las niñeces.

Los bomberos voluntarios trabajan con sus equipos para evitar que las llamas lleguen a las viviendas, mientras que las brigadas forestales comunitarias se internan en el monte para frenar la propagación del fuego, proteger árboles, flora y fauna nativas y realizar guardias para impedir que el viento reavive las brasas.

Un grupo de conocedores de las sierras dibuja el mapa de las zonas donde no hay caminos.

Las condiciones son duras: se avanza a pie por zonas inaccesibles, cargando mochilas de agua, chicotes y palas para cortar líneas de fuego. En cada acción se juega la defensa no solo del monte, sino también de la vida que late en él: los animales, los cursos de agua.

Las brigadas que llegaron de otros pueblos durmieron en la base o en casas cercanas; el desayuno era el momento en que se buscaba confortarlas y acompañarlas antes de salir al fuego.

A la par funcionaba un grupo de cocinerxs, llegaban donaciones de alimentos y elementos de curación y personas de todo el valle acercaban sus bidones, en un territorio en el que el agua es un bien escaso. Los campamentos que se arman para defender los territorios se transformaron en redes ecofeministas, de intercambio y resistencia.

La Comisión de Cocina y Cuidados, compuesta por hombres y mujeres, organiza las donaciones, procesa los alimentos y acompaña a las niñeces.

Lectura de los vientos del día.

Gasas, cremas para quemaduras, colirios, analgésicos y sales minerales.

La Brigada Chiviquín.

Equipo de brigadistas saliendo hacia el monte a hacer guardias nocturnas.