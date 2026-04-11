A partir de los incendios devastadores de 2020, en la provincia de Córdoba, Argentina, se constituyeron diversas brigadas forestales comunitarias para defender sus territorios. Cada año, con el aumento de los fuegos, su trabajo se multiplica, pero también aumenta su organización. El Estado brilla por su ausencia o, lo que es peor, por su presencia muchas veces criminalizando la autogestión.
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En los últimos años, el fuego dejó de ser una chispa ocasional para convertirse en una presencia alimentada por sequías prolongadas, desmontes, especulación inmobiliaria y un modelo de desarrollo que transforma las sierras en material inflamable. También se ha convertido en una herramienta para torcer las leyes de preservación de las zonas protegidas.
Estas imágenes fueron tomadas durante los incendios del cerro Uritorco en 2023 y de todo Punilla en 2024, en las sierras de Córdoba, Argentina.
Los bomberos voluntarios trabajan con sus equipos para evitar que las llamas lleguen a las viviendas, mientras que las brigadas forestales comunitarias se internan en el monte para frenar la propagación del fuego, proteger árboles, flora y fauna nativas y realizar guardias para impedir que el viento reavive las brasas.
Las condiciones son duras: se avanza a pie por zonas inaccesibles, cargando mochilas de agua, chicotes y palas para cortar líneas de fuego. En cada acción se juega la defensa no solo del monte, sino también de la vida que late en él: los animales, los cursos de agua.
A la par funcionaba un grupo de cocinerxs, llegaban donaciones de alimentos y elementos de curación y personas de todo el valle acercaban sus bidones, en un territorio en el que el agua es un bien escaso. Los campamentos que se arman para defender los territorios se transformaron en redes ecofeministas, de intercambio y resistencia.
Juana Ghersa (Buenos Aires, 1973) es fotógrafa y docente. Trabajó en el suplemento Las12 del diario Página|12 durante 16 años, además de en otros medios gráficos. Enseña en el Centro de Estudios Fotográficos de Córdoba y coordina el programa Proyecto Imaginario. Vivió un tiempo en las sierras de Córdoba y actualmente reside entre Neptunia y Buenos Aires. Colabora con Lento.
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