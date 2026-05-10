Ánimas evoca la experiencia de haber sido cautivados, en algún momento de nuestras vidas, por unas luces titilantes que intrigan a quienes se aventuran en el campo uruguayo. Han estado aquí desde siempre, testigos de las historias con que buscamos explicarlas. Para algunos, solo cuentos. Para otros, difuntos de pueblos originarios, guardianes de sus cerros y montes. Estas fotos recorren rincones de las sierras de Maldonado, Lavalleja y Treinta y Tres entre 2021 y 2024 y buscan explorar las imágenes, pero también nuestros propios recuerdos y vivencias.
José Ignacio Gastañaga se desafía a desarrollar obras que exploran las sensibilidades de la identidad social y promueven el reencuentro con lo comunitario. Su trabajo articula memoria, territorio y vínculos afectivos. Nacido y residente en Montevideo, posee formación académica en fotografía (Universidad CLAEH) y lleva más de diez años vinculado a esta práctica, incluyendo experiencias en talleres y residencias. Ánimas fue seleccionada en 2022 por el Fondo Concursable para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y exhibida en noviembre de 2023 en el Parque Municipal Quebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres.