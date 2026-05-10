Ánimas

Ánimas evoca la experiencia de haber sido cautivados, en algún momento de nuestras vidas, por unas luces titilantes que intrigan a quienes se aventuran en el campo uruguayo. Han estado aquí desde siempre, testigos de las historias con que buscamos explicarlas. Para algunos, solo cuentos. Para otros, difuntos de pueblos originarios, guardianes de sus cerros y montes. Estas fotos recorren rincones de las sierras de Maldonado, Lavalleja y Treinta y Tres entre 2021 y 2024 y buscan explorar las imágenes, pero también nuestros propios recuerdos y vivencias.

Estación Inchalá, Maldonado, 2021.

Sierras de Leskem, Maldonado, 2021.

Campo cultural y reserva natural Kykyó, Lavalleja, 2024.

Cañada del Brujo, sierras del Yerbal, Treinta y Tres, 2022.

Casa Hobbit Uruguay, Maldonado, 2023.

Campo cultural y reserva natural Kykyó, Lavalleja, 2024.

Jual Bilú, sierras del Yerbal, Treinta y Tres, 2022.

Campo cultural y reserva natural Kykyó, Lavalleja, 2024.

Paso Polo, sierras del Yerbal, Treinta y Tres, 2022.