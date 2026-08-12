Hijo del vóleibol pero de menor impacto, el newcom es ideal para los adultos mayores. En Minas, Lavalleja, están los Pumas, que se reúnen dos veces por semana a practicar.

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Pumas Newcom Minas Olimpic se junta dos veces por semana en el gimnasio del Club Atlético Olimpic Atenas de la ciudad de Minas, en Lavalleja.

El newcom es una adaptación del vóleibol: la misma cancha, la misma cantidad de jugadores, con la diferencia de que no se ataca golpeando la pelota, sino que esta debe agarrarse y sin saltar, hay que pasarla o lanzarla por encima de la red a la cancha rival dirigiéndola de forma que no pueda ser alcanzada para marcar el punto.

Su bajo impacto lo hace ideal para adultos mayores. Si bien una mirada rápida puede interpretar que se trata de un deporte de poca exigencia, al detenerse a observar se descubre un juego con demanda de coordinación y fortaleza física, además de buen humor.