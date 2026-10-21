Imputaron a la dueña de una guardería de Maldonado por lesionar gravemente a un niño de 16 meses

El pequeño sufrió serios daños neurológicos y este martes comenzó a mostrar signos de recuperación tras una intervención quirúrgica; la mujer cumplirá prisión preventiva.

Una mujer que manejaba una guardería en su domicilio, ubicado en el barrio fernandino La Candelaria, fue imputada como autora de un delito de lesiones graves a título de dolo directo, tras provocar severos daños neurológicos a un niño de 16 meses que estaba bajo su cuidado. La Justicia dispuso su prisión preventiva durante 120 días mientras continúa la investigación.

Los hechos ocurrieron el jueves pasado, cuando los padres llevaron al niño a la guardería que había comenzado a funcionar recientemente con la dueña como única cuidadora. Por la tarde, la mujer se comunicó para alertarles que el niño estaba desvanecido. Al acudir al lugar, los padres lo encontraron en estado de coma.

El caso quedó a cargo del fiscal de 5° turno de Maldonado, Jorge Vaz, quien llevó adelante la formalización de la mujer este martes 20. La pericia forense determinó que las lesiones se debieron a un “sacudón”, conducta asociada a situaciones de maltrato infantil.

Tras ser sometido a una intervención quirúrgica, el pequeño permaneció en coma inducido hasta este martes, cuando comenzó a despertar y a mostrar los primeros signos de recuperación, indicaron a la diaria fuentes del caso.

Para la fiscalía, la mujer actuó “con intención de lastimar”, razón por la que de forma provisoria imputó el delito a título de dolo directo. Durante la audiencia, la acusada optó por no prestar declaraciones. Su defensa no apeló la formalización, pero sí la medida de prisión preventiva con el argumento de que no existe riesgo procesal.

En el marco de las actuaciones, la guardería fue allanada y la Fiscalía solicitó informes al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay para determinar si contaba con las habilitaciones correspondientes.