Inmayores anunció propuestas para personas mayores de Maldonado, priorizadas por colectivos sociales

El resultado de la mesa de diálogo departamental, enmarcado en el Tercer plan nacional de envejecimiento y vejeces 2026-2030, se presentó en la sede fernandina del CURE.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), presentó el jueves 22 el Tercer plan nacional de envejecimiento y vejeces 2026-2030 enfocado en propuestas para el departamento de Maldonado. Según informó a la diaria la directora de Inmayores, Marianela Larzábal, las acciones a implementar se definirán en las próximas semanas junto con el intendente Miguel Abella y autoridades locales.

Larzábal destacó que este plan nacional, dirigido al diseño de políticas públicas orientadas a adultos mayores, gira en torno a tres ejes: transformación cultural, acceso a derechos y fortalecimiento institucional. Cree importante “cambiar el imaginario social”: de ver a las vejeces con “la pérdida de autonomía y la carencia” a una mirada basada en “la autonomía, participación e inclusión”, para “romper el miedo a envejecer que las afecta”.

Según el documento Territorios que participan. Aportes departamentales para el Tercer plan nacional de envejecimiento y vejeces, que sistematiza el proceso de participación desarrollado durante 2025 y 2026 para su construcción. Maldonado cuenta con 30.566 personas de 65 años o más, “lo que representa el 14,35% de la población departamental”. A su vez, el 56,4% son mujeres, mientras que el 43,6% son varones.

El documento es el resultado de un proceso participativo de abril a noviembre de 2025 mediante 99 mesas de diálogo en 15 departamentos, donde se recogieron más de 1.000 aportes sintetizados en 59 propuestas en común. Estas propuestas fueron llevadas entre mayo y julio de este año a 26 mesas de diálogo departamentales para que las organizaciones legitimaran la síntesis y priorizaran propuestas para su departamento.

En la presentación de este jueves, realizada en el Centro Universitario Regional Este (CURE) de Maldonado, participaron organizaciones de la sociedad civil, la directora de Inmayores, la directora departamental del Mides, Paula Caballero, representantes de la academia y actores vinculados a políticas de envejecimiento y vejeces.

Salud mental, cuidados y prevención del maltrato

La mesa de diálogo de Maldonado reunió a referentes institucionales y comunitarios para priorizar demandas locales y, según informó Lárzabal, contribuirán al “monitoreo de acciones implementadas y la evaluación de políticas públicas”.

En salud, se jerarquiza la generación de fondos concursables para que las organizaciones de la sociedad civil construyan propuestas “genuinas” de prevención en salud mental y el desarrollo de estrategias, con distinción de género, para intervenir en situaciones de “soledad no deseada”.

También la construcción de protocolos vinculados a situaciones de emergencia en salud mental y la promoción de la participación en clubes, organizaciones y asociaciones como factor protector para la prevención del suicidio. Por último, la sensibilización a equipos de salud, operadores, familiares y cuidadores sobre sexualidad y disidencias sexoafectivas.

En materia de cuidados, se prioriza asegurar acciones que promuevan la autonomía, la confianza y la participación, y promover la apertura de centros de días geográficamente accesibles para personas con “dependencia leve y moderada, con una mirada basada en derechos y financiación del Estado para la locomoción”.

Asimismo, el incremento de la presencia y el control estatal junto con el monitoreo de la sociedad civil para garantizar acceso a la alimentación, calidad de los cuidados, prevención en situaciones de abuso y maltrato, infraestructura, condiciones edilicias y actuación ante situaciones de emergencia.

Respecto al abordaje del abuso y maltrato, se destacó el fomento de buenas prácticas de cuidado desde las infancias para “prevenir todas las formas de violencia y de revalorizar la vejez”, la creación de fondos concursables para que las organizaciones de personas mayores puedan crear campañas contra la violencia hacia la vejez y la generación de estrategias para abordar situaciones de violencia provenientes de la sociedad: elaborar guías de apoyo para denuncia de violencia y crear una línea telefónica de atención.

Prevención y sanción del edadismo en el mercado laboral

En el eje de justicia, las organizaciones priorizaron la capacitación con perspectiva interseccional, la alfabetización digital-jurídica a través de talleres gratuitos sobre derechos, trámites y uso de plataformas estatales. Además, la implementación de campañas públicas sobre derechos, información a familiares acerca de edadismo -actos y prejuicios dirigidos hacia las personas por su edad- y de procesos de denuncia, la mejora de la accesibilidad física y virtual a los recursos judiciales existentes, entre otros.

En trabajo, el foco está en la prevención y sanción del edadismo en el mercado laboral mediante campañas públicas, protocolos en empresas y programas de empleo para mayores de 50 o 60 años con incentivos a empresas, adaptación de puestos y aumento del rango etario a través de cuotas o normativas especiales para mayores de 40 años.

En cuanto a vivienda, las demandas están centradas en la adecuación del espacio público (veredas y sendas peatonales) y proveer de mobiliario urbanístico adecuado en paradas de ómnibus, espacios verdes y en plazas, tales como asientos y senderos accesibles.

En el ámbito de la educación, se definió la promoción de espacios intergeneracionales educativos formales y no formales sobre salud mental y proceso de envejecimiento, abordaje de la violencia hacia la vejez en todos los niveles del sistema educativo, entre otros.

En cultura, ocio y recreación, se busca asegurar el acceso a propuestas culturales descentralizadas y accesibles, mejorar la comunicación de eventos culturales, ofrecer precios diferenciales a través de convenios con privados y públicos, y programas municipales de inclusión cultural que incluyan el traslado de las personas mayores.