Maldonado es el segundo departamento con más personas privadas de libertad, según censo del Ministerio del Interior

La etapa censal de Las Rosas se desarrolló durante el último cuatrimestre de 2025, cubriendo al 93% de las 1.283 personas registradas en setiembre de ese año.

La Unidad 13 (Las Rosas) registró 1.283 personas privadas de libertad en setiembre de 2025, lo que ubica a Maldonado en el segundo departamento del país con más cantidad de población carcelaria, luego de Montevideo con 5.055 en la Unidad 4 de Santiago Vázquez y 1.751 en la Unidad 1 de Punta de Rieles, según señala el II Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, presentado el viernes 16 en el Ministerio del Interior (MI). El relevamiento se realizó entre febrero y diciembre de 2025 por el departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar) y el MI, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

La etapa censal de Las Rosas se desarrolló entre setiembre y diciembre de 2025, durante la segunda fase del estudio, que incluyó a esta unidad y a la de Santiago Vázquez (Montevideo), “debido a su tamaño y complejidad”. La población privada de libertad registrada en Las Rosas en setiembre de 2025 superó por 128 personas la cifra relevada en octubre de 2024, cuando se contabilizaron 1.155 personas: 1.065 varones y 90 mujeres. En el registro de 2025, en cambio, no se especificó la distribución por sexo.

Del total de 1.283 personas que integraban la población privada de libertad de Las Rosas, se logró censar a 1.193, lo que representa una cobertura del 93%, y la tasa de rechazo fue del 0,9%. Según el informe, quienes optaron por no participar eran, en promedio, “levemente más jóvenes y presentaban con mayor frecuencia la condición de primarios en la causa, sin diferencias apreciables en su situación procesal”.

Maldonado, entre los departamentos con mayor tasa de prisionización

De acuerdo con una estimación elaborada a partir de las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los datos proporcionados por el MI, correspondiente a diciembre de 2025, cuando finalizó el censo, la tasa de prisionización a nivel nacional se ubicaba en 480 personas presas cada 100.000 habitantes.

Los departamentos que “registran los valores más elevados de personas privadas de libertad en relación con su población departamental”, son Montevideo, San José, Maldonado y Rivera, tendencia que se mantiene al analizar la tasa de prisionización por sexo, correspondiente a la población penitenciaria masculina. En cambio, en el caso de las mujeres, las tasas más altas se registran en Montevideo y Rivera, seguidos por otros departamentos del norte del país y del sur de Río Negro.

No obstante, el documento indica que, si bien existen algunas variaciones entre los departamentos con mayores indicadores, “las diferencias territoriales en las tasas de prisionalización de varones y mujeres ya habían sido identificadas en el I Censo Nacional de Reclusos”, realizado en 2010. Asimismo, informa que, en todos los departamentos las tasas correspondientes a los varones “son considerablemente superiores a las de las mujeres, en consonancia con la menor presencia de estas últimas en el conjunto de la población penitenciaria nacional”.