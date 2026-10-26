Si muriera esta noche: unipersonal sobre la vida y obra de Idea Vilariño llega a Pan de Azúcar

Con dramaturgia y actuación de Raquel Diana, la única función será el sábado 31 en el Club Centro Progreso, con entrada a la gorra.

Con más de 100 funciones recorriendo desde el teatro Solís en Montevideo hasta clubes sociales de barrio y pequeños museos del interior del país, el unipersonal Si muriera esta noche, basado en la vida y obra de la poeta uruguaya Idea Vilariño, se presentará el sábado 31 en el Club Centro Progreso de Pan de Azúcar, con entrada libre y a la gorra. Este proyecto escénico acerca a espectadores de diversa índole “a la poeta, la mujer, la intelectual y la autora de canciones que forman parte de la memoria colectiva”.

Para la actriz y dramaturga de esta obra, Raquel Diana, actuar en esta localidad representa un reencuentro con sus propias raíces familiares: “Mi padre, Rubén Diana, era de Nueva Carrara, cerca de Pan de Azúcar, mi abuela era de Pan de Azúcar y mi abuelo trabajó en la cantera de Nueva Carrara con el mármol utilizado en la construcción del Palacio Legislativo”, expresó a la diaria.

Además, contó que actualmente se encuentra en proceso de mudanza para radicarse de forma más permanente cerca de la Sierra de las Ánimas, y espera que “sea el inicio de una actividad artística que pueda desarrollar aquí”.

Con esta iniciativa, Diana busca descentralizar el acceso al teatro y establecer un espacio de encuentro continuo con el público local. A su vez, la actriz destacó: “Tengo esa alegría de estar en mi propio lugar haciendo algo para la gente”.

Un recorrido íntimo por la vida, los amores y la obra de Vilariño

Estrenada en 2018 para conmemorar los 100 años de Idea Vilariño, la obra le demandó tres años de estudio previos sobre los diarios, cartas y entrevistas. Diana explicó que “mucha gente conoce a Idea, sus poemas, y se ha formado una impresión de cómo es ella”, por eso se propuso “encontrar un modo de decirla que no es el que ella decía sus propios textos, sino un modo de una actriz uruguaya de ahora, tratando de encontrar en cada poema y frase qué hay ahora que tenga que ver con eso”.

La obra, en la que Vilariño “cobra presencia”, entrelaza su infancia, su trabajo en las revistas literarias, sus historias de amor y la historia de Uruguay, ya que “a través de su vida se ve reflejado lo que estaba pasando, con las luchas y el horror de la dictadura”.

Explicó que, como “el teatro tiene que atrapar al público”, tuvo que encontrar la forma de hacer un espectáculo entretenido que “combinara su luz y sombra”. “Ella es una poeta amarga y sombría y, al mismo tiempo, una luchadora, y tiene algunos poemas luminosos”, afirmó.

El espectáculo cuenta con la dirección de María Clara Vázquez, el vestuario de Felipe Materia y una banda sonora creada por el compositor Fernando Onetto –cuyas raíces familiares también están ligadas a Pan de Azúcar– y que incluye canciones de músicos nacionales, entre ellos Alfredo Zitarrosa.

Sobre la modalidad de presentación, Diana dijo que será con entrada libre y aporte voluntario. No obstante, espera que “quizás otra gente, ojalá los estudiantes o gente simplemente interesada en la poesía vaya igual si no tiene dinero”.

Si bien suele pasar que, tras brindar más de 100 funciones, “hay un momento en la repetición que agobia”, en este caso “es una especie de renovación esencial que me hace muy bien como actriz y sobre todo como persona”, expresó.

Asimismo, valoró la posibilidad de romper las barreras habituales del público teatral al haber presentado la función ante mujeres con bebés o grupos de trabajadores, que en su mayoría eran varones: “Esta obra me puso en el mundo, y cuando digo en el mundo, no es en el de la fama, sino en contacto con la multiplicidad del mundo, que no sé si hubiera podido llegar a hacerlo de otra manera”.