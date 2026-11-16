El supervisor Marcelo Simoncelli dio destalles sobre el funcionamiento de la brigada; el uso de maquinaria pesada para instalar una caseta en Playa Grande generó malestar vecinal.

La Brigada de Guardavidas del departamento de Maldonado comenzó a prestar servicios el fin de semana, con 92 casetas distribuidas entre el arroyo Solís y la playa Brava de José Ignacio, una más que en la temporada anterior. El supervisor general del equipo de guardavidas de la Intendencia de Maldonado (IDM), Marcelo Simoncelli, dijo a la diaria que el movimiento “estuvo bastante tranquilo porque el tiempo no acompañó mucho”.

Este mes el servicio funcionará de viernes a domingo de 11.00 a 18.00, y a partir del 1° de diciembre todos los días de 9.30 a 19.30, hasta el 31 de marzo. Además, se habilitará la cobertura en la isla Gorriti, donde la caseta ya está instalada y funcionará a partir de diciembre de 11.00 a 18.00. Sin embargo, dependerá de las condiciones meteorológicas, ya que, “ante un temporal, se cierra el puerto y se dificulta el regreso del personal de la isla”.

El nuevo puesto se instaló en la playa Bella Vista, a partir de “una necesidad técnica, porque es una bajada de playa y los vecinos del lugar lo estaban solicitando”, explicó Simoncelli. La cifra podría aumentar si el intendente Miguel Abella aprueba la instalación de nuevas casetas en la zona de Portezuelo y José Ignacio, informó.

Este mes habrá 276 guardavidas habilitados para trabajar, que se incrementarán hasta llegar a 347 desde el 1° de diciembre. Simoncelli explicó que, por cada nueva caseta, se necesitan cuatro funcionarios. En materia de equipamiento, se mantendrán los siete cuatriciclos de la temporada anterior y se incorporarán dos motos de agua, adquiridas mediante una compra del Estado, por lo que contará con cuatro en total.

Luego de la prueba “de suficiencia” realizada en Piriápolis hace una semana, en la que participaron 260 guardavidas, está prevista una prueba para aspirantes en la piscina del Campus de Maldonado este viernes 20 y otra el sábado 21, en la playa Brava, en Punta del Este, con 170 inscriptos.

En tanto, el viernes 27 se realizará una evaluación para algunos funcionarios que ya integran la brigada y que se anotaron para comenzar a trabajar a partir del 1° de diciembre pero no participaron en las pruebas realizadas en octubre.

Simoncelli recomendó a residentes, visitantes y turistas “tratar de bañarse donde hay servicio de guardavidas y lo más próximo al puesto”. También llamó a mantener precauciones en las playas, en el tramo comprendido entre la Playa de Los Ingleses, de Punta del Este, hasta la playa Brava de José Ignacio.

Si bien las playas Mansa “son menos peligrosas, hay que tener cierto cuidado porque hay muchos bancos de arena que pueden desplazarse y provocar que los bañistas pierdan pie incluso a 30 metros de la orilla”.