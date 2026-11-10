Condenaron a 18 meses de libertad a prueba a chofer de ómnibus de Copsa por el siniestro de tránsito en 2023

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La Justicia de Maldonado condenó a 18 meses de libertad a prueba al conductor de ómnibus de Copsa Este que protagonizó un vuelco el 12 de enero de 2023, en el que falleció una adolescente de 15 años y varios pasajeros sufrieron heridas.

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 93. Después del siniestro, algunos pasajeros señalaron que el ómnibus hacía ruidos y circulaba en zigzag.

De acuerdo con lo informado por El Observador, la condena se resolvió mediante un proceso abreviado por cuatro delitos de lesiones graves y dos de lesiones personales. La muerte de la adolescente quedó fuera de la imputación, debido a que la familia llegó a un acuerdo extrajudicial que contempló una reparación económica.

Como parte de la pena, el conductor deberá cumplir con tareas comunitarias, presentarse una vez por semana ante la Policía y tendrá suspendido el permiso de conducir durante los primeros tres meses de la condena.

Aunque un informe policial atribuyó el vuelco al exceso de velocidad, los abogados de las víctimas cuestionaron el peritaje por discrepancias sobre el límite de velocidad permitido en ese tramo, por lo que solicitaron la realización de una pericia mecánica privada.