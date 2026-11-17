“La violencia no espera a los tiempos de la burocracia ni la falta de voluntad política”, dijo Carla González al cuestionar al Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial de la intendencia.

En la antesala del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, la edila frenteamplista Carla González dedicó una exposición en el plenario de este lunes 16 a reclamar que “más de 300 víctimas de violencia [doméstica] esperan una solución habitacional” en el departamento de Maldonado.

La cifra fue comunicada semanas atrás a la bancada de ediles del Frente Amplio, en una reunión con el director general del Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial de la Intendencia de Maldonado (IDM), Alejandro Lussich, dijo. Luego relató que el jerarca reconoció que “no se cuenta con presupuesto para ofrecer una salida a esa demanda”.

“No son cifras de un expediente, son más de 300 mujeres que se animaron a denunciar y a pedir ayuda, pero siguen atrapadas, obligadas a convivir bajo el mismo techo con un agresor porque no tienen a dónde ir con sus hijos”, sostuvo González.

A su vez, cuestionó que Lussich lleve tres períodos consecutivos al frente de esa dependencia “sin dar respuesta a la emergencia habitacional”. En este sentido, González señaló que “la violencia no espera a los tiempos de la burocracia ni la falta de voluntad política”, y advirtió que, “sin trabajo y sin techo, salir del infierno de la violencia doméstica se vuelve casi imposible, además de que los tiempos cambian y las violencias también”.

Por otra parte, planteó la necesidad de “actualizar” el marco normativo para contemplar las nuevas formas de violencia, en particular la violencia digital. Señaló que, ante el acoso, las amenazas, el control y la difusión de imágenes íntimas “sin consentimiento” mediante celulares y redes sociales, “se necesitan normas claras y Justicia rápida que protejan la intimidad y permitan frenar estas agresiones antes de seguir destruyendo vidas”.

Otras cifras que preocupan

“Los avances no alcanzan cuando faltan condiciones básicas para vivir con tranquilidad”, subrayó González, tras repasar algunas conquistas legislativas, como la Ley 19.580 (de violencia hacia las mujeres basada en género), la Ley 18.987 (sobre interrupción voluntaria del embarazo) y la Ley 19.684 (denominada Ley Integral para Personas Trans).

Según informó, a la Dirección de Género y Diversidades de la IDM “se acercan entre diez y 15 mujeres por semana en busca de ayuda, no solo por violencia directa, sino también por discriminación, problemas de viviendas, pensiones alimenticias o división de bienes”. En ese sentido, resaltó que “las cifras locales demuestran que la demanda es desbordante”.

A su vez, indicó que entre abril de 2025 y noviembre de este año, la Fundación Capullos –único centro del departamento dedicado al apoyo integral a víctimas de abuso sexual– “se atendieron 152 casos, más de 60 requirieron asesoría legal y el resto, apoyo psicológico”. No obstante, advirtió que “lo más grave es que el 85% de estas situaciones involucran a niños, niñas y adolescentes”. A su entender, esto demuestra que “la violencia contra las mujeres no es un problema individual; está hipotecando el presente y futuro de las infancias”.

Por otra parte, se refirió a que las mujeres trans “siguen enfrentando un rechazo diario, les cuesta conseguir un trabajo digno y acceder a un alquiler o a una vivienda propia, lo que muchas veces las deja en la calle, sin ingresos y expuestas a todo tipo de peligros”.

“Exigimos soluciones reales y urgentes en este territorio. Más recursos para los equipos que sostienen la atención diaria, trabajo digno, cupos que se cumplan, presupuesto y respuestas inmediatas para más de 300 mujeres que esperan un techo, y leyes acordes a los tiempos que corren”, reclamó.

Para finalizar su exposición, sostuvo que el 25N “es un compromiso para que todas, sin importar la identidad ni la situación económica, podamos vivir libres, seguras y con un lugar donde podamos empezar de nuevo”.