Festival Náutico en Piriápolis: estudiantes del PET Arrayanes buscan acercar la navegación a la comunidad

El docente Gerardo Rasenti dio detalles del evento, que se realizará este sábado en La Rinconada, y contó cuáles son los alcances y objetivos de la tecnicatura de Deportes Náuticos.

El segundo Festival Náutico de Piriápolis se realizará este sábado 14, de 9.00 a 18.00, en la playa La Rinconada, frente al Hotel Colón. Hasta el final de la tarde, habrá actividades gratuitas para todo público que incluirán práctica de deportes acuáticos, charlas sobre seguridad acuática y conservación de los ecosistemas costero-marinos, además de una regata multiclase. La propuesta, impulsada por estudiantes de la Tecnicatura de Deportes Náuticos del Polo Educativo Tecnológico (PET) Arrayanes, busca acercar la navegación y los deportes acuáticos a la comunidad, así como dar a conocer la tecnicatura.

El festival surgió en 2025, a partir de un proyecto de estudiantes para celebrar los diez años de la tecnicatura. No obstante, la iniciativa trascendió la conmemoración y “busca consolidarse como una actividad anual, próxima al inicio de la temporada estival”. “Lo mejor que podemos hacer para celebrar la tecnicatura es salir a navegar”, resumió a la diaria Gerardo Rasenti, docente de la carrera y presidente de la asociación civil Nativos Punta Negra. Además, explicó que el fin “es vincular la náutica y el mar con la comunidad y el turismo, mediante un involucramiento interinstitucional con distintas autoridades”.

“Muchas veces vemos la náutica de lejos”, señaló, al referirse a la distancia que aún existe entre parte de la población y estas prácticas, incluso en localidades costeras. En ese sentido, sostuvo que la jornada pretende que quienes viven cerca del mar puedan conocer y experimentar distintas disciplinas, ya que, a su juicio, vecinos de la zona, que viven cerca del mar, “quizá no logran disfrutar o apreciar la náutica porque cuesta vincularse”.

Sobre la Tecnicatura de Deportes Náuticos, dijo que quienes egresan pueden desempeñarse como instructores y técnicos, impartir clases de náutica, vela ligera y kayak, gestionar instituciones deportivas náuticas o sus propios proyectos. Según Rasenti, varios egresados han creado escuelas y clubes en distintos puntos del país, mientras que otros trabajan en clubes deportivos de Maldonado, Montevideo y otros departamentos.

Regata multiclase, kayak, surf, paddle surf y diversas charlas

La regata multiclase –competencia de vela ligera en la que participan diferentes categorías de embarcaciones en el mismo recorrido– será uno de los principales atractivos del evento, prevista para el entorno de las 13.30 y estarán a cargo la escuela de vela del club náutico Punta Colorada y la escuela La Flotante, ubicada a orillas del Arroyo Solís Grande, con egresados de la tecnicatura.

El trayecto de ida y vuelta tendrá una duración aproximada de 30 minutos; si bien habrá un equipo ganador, la iniciativa no tiene un carácter estrictamente competitivo, porque “la idea es disfrutar entre camaradas, como se dice en la náutica”.

También se ofrecerán actividades de kayak, surf y paddle surf, además de instancias para conocer las embarcaciones y aprender sobre su funcionamiento. Los talleres de surf se desarrollarán en coordinación con la escuela de surf 3 Quillas y el proyecto Surfari, en Punta Negra, liderado por Florencia Visca.

La propuesta de paddle surf estará a cargo de Christine Moya, egresada de la Tecnicatura de Deportes Náuticos e impulsora del proyecto Aguas Seguras, que vincula esta práctica con la seguridad acuática, y las salidas de kayak se organizarán por turnos con participación de estudiantes del PET Arrayanes.

La programación incluirá además charlas de la Agrupación de Guardavidas de Maldonado sobre seguridad acuática, el funcionamiento del servicio y su vinculación con la náutica, y las características morfológicas, biológicas, físicas y meteorológicas de la dinámica costera.

También habrá instancias sobre la conservación de ecosistemas costero-marinos, impactos ambientales y acciones para mitigarlos, así como una presentación de la Asociación de Salvamento Marítimo sobre los servicios de apoyo y rescate a embarcaciones.

Según Rasenti, “no se requieren conocimientos previos para participar en la jornada”. Se recomienda concurrir con protección solar, gorro, agua, colaciones, y los menores de edad deben asistir acompañados por adultos responsables.

Formación educativa y trabajo territorial

La primera generación de la Tecnicatura de Deportes Náuticos del PET Arrayanes fue en 2015 y actualmente transita su undécimo año. La carrera tiene una duración de dos años, distribuidos en cuatro semestres, y pueden inscribirse estudiantes que tengan bachillerato completo, de cualquier orientación.

Rasenti, licenciado en Educación Física y docente de la carrera desde hace diez años, explicó que la propuesta educativa fue promovida por el Club Náutico y Pesca de Piriápolis, fundado en 1947.

La formación se desarrolla en articulación con el bachillerato técnico profesional en Carpintería en Construcción de Embarcaciones, que permite completar el aprendizaje de la navegación. También comprende herramientas pedagógicas y didácticas para el manejo de grupos, metodologías de enseñanza, dinámicas recreativas e integración social.

“La tecnicatura no es venir solo a aprender a navegar, es prepararse para dar clases, o sea, transmitir el conocimiento adquirido sobre la navegación”, indicó Rasenti.

A nivel deportivo, los estudiantes reciben formación en anatomía y fisiología, entrenamiento deportivo en general y entrenamiento técnico-táctico específico en embarcaciones de vela ligera de Optimist, Sunfish, Pampero y Láser, además de kayak.

Las prácticas de vela ligera y kayak se desarrollan en la escuela de canotaje Capivaras, ubicada en la Laguna del Sauce, y las de surf se realizan en coordinación con la escuela de surf 3 Quillas, en la bahía de Punta Colorada o en San Francisco, según las condiciones meteorológicas.

Los proyectos finales constituyen otra parte central de la carrera. A través de ellos, los estudiantes investigan las características sociales y ambientales de distintos territorios y elaboran propuestas que “buscan atender problemáticas o necesidades locales”.

Explicó que, en ese proceso, se establecen vínculos territoriales con instituciones, municipios e intendencias, y destacó que la organización del Festival Náutico es un ejemplo de ese trabajo: los estudiantes participan en la elaboración de solicitudes, trámites y gestiones ante organismos públicos y comercios, con el acompañamiento de los docentes.

El desafío de democratizar el acceso al deporte náutico

Uno de los objetivos transversales de la tecnicatura “es democratizar el acceso al deporte náutico”, una actividad que “suele asociarse a sectores con mayores recursos económicos”. Rasenti sostuvo que, aunque navegar puede implicar costos vinculados al acceso a los materiales, las embarcaciones y los trámites, destacó que la creación de escuelas y proyectos educativos en Maldonado y otros departamentos permite “involucrar a las comunidades y tratar de que la náutica sea mucho más accesible”.

Sin embargo, consideró que persisten dificultades vinculadas a la regulación y a las condiciones para ingresar las embarcaciones al agua. Señaló que, además de contar con la documentación y las matrículas correspondientes, quienes navegan deben cumplir con requisitos de seguridad y disponer de lugares habilitados para botar sus embarcaciones.

Como ejemplo, mencionó que utilizar la bajada del puerto de Piriápolis implica un costo de entre 500 y 600 pesos por botadura, incluso para embarcaciones pequeñas. A su entender, los costos y trámites se convierten en “trabas” que “a veces terminan desmotivando la práctica del deporte”. “Hay algunos aspectos que se podrían flexibilizar para que se pueda navegar mucho más”, planteó. Pese a esas dificultades, valoró que “hay un crecimiento de la actividad en la zona y crearon varias escuelas náuticas en el departamento”.