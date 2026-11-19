La actividad, que se realizó en la Liga de Fomento de Punta del Este, fue promovida por la Junta Departamental de Drogas en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030.

La Junta Departamental de Drogas de Maldonado realizó la jornada Trabajo, Derechos e Inclusión, un espacio de intercambio sobre oportunidades de formación e inserción laboral y sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la pesca artesanal. La actividad, desarrollada este miércoles 18 en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, se enmarcó en el eje de inclusión social de la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030.

Durante la jornada se presentó el Proyecto Sargo, una iniciativa del Plan Departamental Anual de Drogas de Maldonado que busca ampliar las oportunidades educativas y laborales de personas en procesos de tratamiento y recuperación.

La propuesta, promovida por el Club de Pesca Punta del Este y desarrollada en el puerto local, funciona como plan piloto en articulación con los ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Drogas. Implica instancias de capacitación técnica, el intercambio de servicios y la generación de acuerdos con cámaras empresariales e instituciones para ofrecer pasantías a usuarios del Centro Regional El Jagüel, el Dispositivo Ciudadela, prestadores privados de la salud y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, entre otras instituciones.

Trabajo de la mujer en la pesca artesanal

Por otra parte, María Carolina Feola, docente de la Universidad de la República, presentó su libro Régimen jurídico del trabajo de la mujer en la pesca artesanal desde la perspectiva del derecho laboral. La publicación, editada por la Fundación de Cultura Universitaria, aborda “una de las dimensiones más relevantes y poco exploradas del derecho laboral y la igualdad de género: la protección jurídica de las mujeres que participan en la pesca artesanal”, indica la presentación.

A partir de un enfoque sociojurídico, el trabajo analiza cómo las normas, prácticas y políticas públicas interactúan con la vida cotidiana de las trabajadoras, visibilizando las barreras estructurales y las oportunidades para promover condiciones de trabajo dignas y equitativas.

La autora examina los marcos normativos locales e internacionales que afectan a este sector proporcionan herramientas para la comprensión crítica y la mejora de las políticas laborales y de género. La obra es un recurso de interés para juristas, académicos, estudiantes y profesionales “comprometidos con la justicia social y el fortalecimiento de los derechos laborales de la mujer en contextos rurales y marítimos”.