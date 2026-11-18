La iniciativa del edil frenteamplista Leonardo Pereira busca “igualar las condiciones” de ocupación de la primera línea costera y prevé sanciones para los infractores.

Por votación unánime de la Junta de Maldonado, quedó aprobado esta semana un decreto para regular la instalación de sillas, reposeras y sombrillas de edificios y hoteles en las playas, propuesto en febrero por el edil socialista Leonardo Gino Pereira.

De este modo, Maldonado pretende frenar una “privatización de hecho” de la primera línea de la playa durante el verano, cuando sombrillas y sillas vacías quedan desplegadas desde tempranas horas e impiden a las personas ubicarse “con libertad e igualdad de condiciones” en un lugar público, indica la exposición de motivos.

Esta situación no solo generaba denuncias de los bañistas molestos, sino también altercados puntuales con los empleados de los edificios encargados del servicio sobre todo en las playas Mansa y Brava de Punta del Este.

Durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Legislación se incorporaron aportes de los ediles nacionalistas Pablo Chalar y Guillermo Ipharraguerre; además, hubo instancias de intercambio entre el impulsor del decreto y jerarcas del Departamento de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado (IDM).

Exigencias y sanciones

El decreto prohíbe a las administraciones “de edificios, hoteles y cualquier entidad o persona física o jurídica en general” instalar sillas, reposeras, sombrillas y “elementos similares” en la franja de playa del departamento “sin que sean ocupadas por los usuarios en forma inmediata”. Por lo tanto, podrán ofrecer el servicio “a medida que los usuarios arriben a la playa” y desarmar todo “inmediatamente después de que los usuarios se retiren”.

Por otra parte, impide instalar estos elementos dentro de los primeros diez metros de la franja costera, “a contar desde la rompiente de la ola”, y establece que las sombrillas no podrán superar los 2,50 metros de diámetro, aunque la IDM podrá habilitar determinadas instalaciones de acuerdo con las características de cada sector de la costa. Aclara, asimismo, que el servicio no deberá interferir con el área correspondiente a los paradores.

También establece que no podrá haber depósitos temporales o fijos en la playa y que los implementos deberán ser transportados a la playa y depositados únicamente durante el día, en lugares alejados de la orilla del mar, sin utilizar las pasarelas, “respetando el cordón dunar y no obstaculizando el libre tránsito de las personas”. Deberán colocarse en los espacios habilitados por las autoridades municipales, y retirarse antes de la caída del sol.

Por último, indica que el intendente de Maldonado, Miguel Abella, “fijará las sanciones a aplicar para las infracciones al presente decreto, constatadas por el personal inspectivo”, incluida la posibilidad de revocar las autorizaciones en caso de reiteración, y podrán ser económicas o de otra índole. Además, establece mecanismos de fiscalización a cargo de la Dirección de Higiene y Bromatología de la IDM, en coordinación con los municipios.