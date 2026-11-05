Regresa El Arrayanazo: la fiesta del PET Arrayanes apuesta al encuentro comunitario y a la difusión de propuestas y experiencias

El evento se realiza este viernes 7 con actividades para todo público y una transmisión especial por Youtube con recorridas y entrevistas.

El Polo Educativo Tecnológico (PET) Arrayanes celebra, este viernes, una nueva edición de El Arrayanazo, una jornada de encuentro de la comunidad educativa para compartir actividades, experiencias y proyectos. Ubicado en Camino de los Arrayanes y ruta Interbalnearia, el centro abrirá sus puertas de 9.00 a 17.00, en una jornada que reunirá a estudiantes, docentes, egresados, instituciones y público en general.

La programación incluye un campeonato de fútbol, pruebas de rienda, juegos camperos y carrera de carretillas, además de un tablado con espectáculos artísticos; durante la jornada también habrá servicio de cantina. Para quienes no puedan concurrir en forma presencial, este año habrá una trasmisión especial en streaming, a las 10.00 y a las 15.00, a través de Youtube.

“El streaming será una ventana abierta a la vida del centro y a la diversidad de sus propuestas educativas. A lo largo de la transmisión habrá recorridas, entrevistas, conversaciones con protagonistas y cobertura de las distintas actividades de la fiesta”, adelantó la institución en su convocatoria.

La programación “pondrá especial atención” en las experiencias de estudiantes y docentes, los proyectos que se desarrollan en las distintas áreas de formación y el vínculo del Polo con el territorio.

También habrá espacio para conocer las propuestas de formación audiovisual para 2027, incluyendo la experiencia del Finest Audiovisual, y conversar sobre las oportunidades educativas que se abren para jóvenes y adultos.

“La transmisión, que buscará dar voz a quienes construyen cotidianamente el Arrayanes, es una oportunidad para mostrar el trabajo que se realiza en este centro de educación pública, su diversidad de orientaciones y su apuesta por una formación conectada con la cultura, la producción y el desarrollo local”.