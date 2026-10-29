A partir del rol que jugó el gobierno de Milei en la fuga de Bolsonaro, Bullrich volvió a tomar distancia del presidente

La excandidata presidencial por el PRO quiere ser postulante en las elecciones del año que viene, aunque por el momento no se propone como una alternativa al libertario.

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La puja abierta aunque discreta entre la senadora Patricia Bullrich y el presidente argentino, Javier Milei, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, cuando la legisladora, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta del Congreso, tomó distancia de la colaboración que prestó la Casa Rosada a la fuga del excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro.

En una publicación en su cuenta de X, Bullrich se refirió a las elecciones brasileñas en los siguientes términos: “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”.

La dirigente, que aspira a poder conformar una candidatura propia para las elecciones del año que viene, ante la caída de la popularidad del mandatario, rompió con esta declaración la línea presidencial sobre los comicios en el país vecino y dijo lo que no dijeron ni el canciller argentino, Pablo Quirno, ni el vocero de Milei, Adrián Ravier: que Lula ganó, Bolsonaro perdió y hay que convivir con la decisión del pueblo brasileño. “Es nuestro principal socio comercial”, se justificó Bullrich ante sus asesores, de acuerdo con lo que informó eldiarioAR.com.

Encuestas pensando en 2027

Este jueves se divulgaron en Argentina datos de una encuesta realizada por la consultora CB Global Data sobre las preferencias de la ciudadanía a 11 meses de la primera vuelta electoral del año que viene.

Según los datos, el 57,5% de los argentinos prefiere que haya un cambio de gobierno en las elecciones del año que viene, frente al 33,8% que se inclina por la continuidad, aunque el presidente Javier Milei encabeza la intención de voto con el 27,1%.

El relevamiento, realizado entre el 21 y el 25 de octubre sobre 1.151 personas consignado por el portal Noticias Argentinas, muestra que existe una diferencia de 23,7 puntos porcentuales entre quienes desean un cambio de gobierno y aquellos que prefieren que continúen los actuales gobernantes, mientras que el 8,7% no tiene una posición definida.

Sin embargo, cuando se consulta por los candidatos presidenciales, Milei aparece primero con el 27,1% de las preferencias, seguido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el 16,5%, y un eventual candidato promovido por Cristina Kirchner, con el 12,1%.

En cuarto lugar, aparece Patricia Bullrich, con el 8,5%, seguida por Myriam Bregman, con el 7,3%.

El estudio también evalúa dos posibles enfrentamientos en una segunda vuelta electoral, con resultados diferentes según el candidato que compita contra Kicillof. En un balotaje entre Milei y el gobernador, el mandatario tiene el 43% de intención de voto, frente al 40,6% de Kicillof, una diferencia de 2,4 puntos porcentuales.

En ese escenario, el 8,6% de los consultados optaría por votar en blanco o anular su sufragio, mientras que el 7,8% no sabe a quién elegiría.

La diferencia entre ambos dirigentes es inferior al margen de error general de 2,9 puntos porcentuales informado por la consultora, por lo que puede interpretarse como un “empate técnico”.

En cambio, cuando se plantea un hipotético balotaje entre Bullrich y Kicillof, la dirigente derechista obtiene el 47,3% de las preferencias, frente al 40,1% del gobernador bonaerense, una diferencia de 7,2 puntos porcentuales.

En esta segunda alternativa, el voto en blanco o nulo representa el 5,7% y los indecisos alcanzan el 6,9%.

Así, Bullrich registra un porcentaje de intención de voto superior al de Milei en sus respectivos escenarios de segunda vuelta frente a Kicillof, aunque se trata de dos hipótesis electorales diferentes.