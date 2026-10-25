Brasil: se extendió el horario de votación en todo el territorio hasta las 19.00

Las campañas de los dos candidatos pidieron prórrogas en varios estados por falta de transporte público; más tarde se aclaró que la medida se aplicaba solo a centros de votación que no hubieran cerrado.

Luego de que los dos candidatos que disputan el balotaje de este domingo en Brasil –el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro– presentaran solicitudes para extender el horario de votación debido a los problemas de acceso al transporte público, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó esa extensión en todo el territorio nacional y dispuso que los circuitos de votación cierren a las 19.00. Más tarde se aclaró que la medida se aplicaría solo a los centros que siguieran abiertos.

Por un lado, la campaña de Lula había presentado una petición ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitando una medida cautelar de urgencia para que se extendiera el tiempo de votación. Además, denunció la circulación de un porcentaje menor al habitual de ómnibus en las zonas afectadas o la falta de transporte interurbano complementario, como furgonetas y minibuses, entre otros elementos. El propio Lula habló sobre el tema y dijo que en San Pablo “casi el 40% de los ómnibus fueron retirados de circulación”, mientras que en Pará también “se retiraron balsas”, con lo que pidió “garantizar que los electores que se vieron perjudicados por el retraso o la retirada de ómnibus tengan la oportunidad de votar”.

Más tarde, Bolsonaro se sumó a la solicitud. Según el portal Metrópoles, la campaña del senador del Partido Liberal solicitó al TSE que extendiera la votación para la segunda vuelta hasta las 19.00 en diferentes municipios de San Pablo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, además de exigir que la publicación de los resultados comience únicamente después de que se cierren las urnas en las zonas afectadas. En esa lógica, los demás colegios electorales podrán transmitir los votos como lo harían normalmente, pero las cifras de cada uno no se publicarían hasta el final del período adicional.

El ministro del STF Cristiano Zanin aceptó la solicitud de Lula minutos antes del cierre de mesas original, que había sido establecido para las 17.00, y dispuso la extensión. Según O Globo, la institución recibió la información sobre los problemas con el transporte público apenas pasadas las 16.30, media hora antes del cierre previsto originalmente, y tomó la decisión “considerando la gravedad de los hechos denunciados”.

Además, ordenó paralizar el conteo de votos hasta las 19.00. No obstante, a pesar de esa decisión, se llegó a publicar un primer informe correspondiente al 0,25% del escrutinio: Lula está a la cabeza con el 57,66% de los votos válidos, lo que se traduce en 193.574, mientras que Bolsonaro tiene el 42,34% y un total de 142.169 votos.

La prórroga abarca solo las urnas que siguieran abiertas, aclaró Zanin

Sobre las 18.05, en una nueva resolución, Zanin explicó su decisión y afirmó que la prórroga hasta las 19.00 únicamente se aplicará a las urnas que permanecieran abiertas. “Sin perjuicio de las investigaciones necesarias que puedan realizarse en su debido momento y sus consecuencias legales, determino que la decisión se ejecute en los lugares donde las urnas aún no se hayan cerrado, con el posterior recuento de votos en las condiciones indicadas, y que, en las urnas que ya se hayan cerrado, los votos se cuenten y totalicen de acuerdo con los términos antes mencionados”, escribió el magistrado en su decisión, según lo que consignó CNN Brasil.

La nueva resolución aumentó la incertidumbre, porque varios centros de votación que habían efectuado el cierre de urnas a las 17.00 no tenían claro cómo debían proceder.