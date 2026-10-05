Desde Argentina hasta Israel, la primera vuelta electoral en Brasil genera lecturas y distintas reacciones de los gobiernos

Consultada sobre la posibilidad de perder a un aliado, Sheinbaum dijo que está concentrada en su país y admitió que en Washington “hay grupos muy de derecha” que “buscan que cambie el gobierno en México”.

Mientras Brasil evalúa los resultados de las elecciones del domingo y se prepara para la segunda vuelta del 25 de octubre, surgen reacciones en distintos gobiernos ante el porcentaje que alcanzó el candidato de extrema derecha, Flávio Bolsonaro (47,03%), que superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (45,16%). “Hay que esperar la segunda vuelta, una vez que termine todo el proceso podemos dar una opinión”, dijo este lunes en su conferencia de prensa habitual la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Consultada por periodistas sobre las denuncias de injerencia de parte de Estados Unidos en la política de Brasil, y sobre la posibilidad de que México sufra una situación similar, Sheinbaum dijo que ella misma ha denunciado varias veces intenciones de ese tipo. “La derecha internacional sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando”, dijo, según citó el diario La Jornada.

Sheinbaum aclaró sobre el presidente estadounidense, Donald Trump: “Yo he dicho que no necesariamente es él, pero hay grupos muy de derecha en ese gobierno que no quieren a México y no quieren a los pueblos y que buscan que cambie el gobierno en México. Por eso, aquí, la única defensa es el pueblo, seguir difundiendo los beneficios de la Cuarta Transformación, actuar de manera responsable y no zigzaguear, decía el presidente [Andrés Manuel] López Obrador”.

También se le preguntó sobre el impacto que puede tener para México que un país de América Latina gobernado por la izquierda, y en particular uno con la importancia de Brasil, cambie de signo político y si esto implica perder un aliado. “Nuestro principal aliado es el pueblo de México; mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problemas, ninguno”, respondió, e insistió en que esa es la “única defensa”.

Sheinbaum aclaró que ella está concentrada en México: “Mi interés no es organizar a la izquierda de América Latina”, dijo. “Para eso están los partidos políticos y otros mecanismos”, agregó.

Desde mucho más lejos geográficamente, pero en clave de afinidad ideológica con Bolsonaro, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró los resultados que obtuvo el candidato ultraderechista. “Felicidades, Flávio Bolsonaro, por la votación de ayer y buena suerte en la final. Espero con interés restablecer la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil”, manifestó en X, para saludar “la gran victoria” de su “amigo”.

También lo felicitó el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar. El gobierno de Israel llegó a declarar a Lula persona non grata después de que en 2024 el presidente de Brasil comparara con el Holocausto “lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino”.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, rodeó de un significado religioso el resultado electoral del domingo. “Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda”, escribió en su cuenta de X el mismo día de la elección. Como Netanyahu, definió a Flávio Bolsonaro como un “amigo”, antes de despedirse con un “¡Que viva Cristo Rey!”.

Javier Milei usó el nombre de su partido para felicitar al candidato: “La libertad avanza en Brasil”, afirmó. En su cuenta de X, el presidente argentino felicitó a su “querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”. Flávio Bolsonaro le agradeció a Milei, que participó en uno de sus actos de campaña, en el que cantó para el público e insultó al actual presidente de Brasil, lo que generó un conflicto diplomático. “Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca”, dijo Bolsonaro.

Después de ese intercambio, Milei insistió en su cuenta de X: “Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”.