El Partido de los Trabajadores denunció una reducción de transporte público en Salvador y San Pablo

El Tribunal Regional Electoral de Bahía ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad de Salvador y Lula pidió que se extienda el horario de votación.

El Partido de los Trabajadores (PT) denunció la reducción de la frecuencia de transporte público en Salvador y en San Pablo para que la ciudadanía pueda votar en las elecciones de este domingo. Ante esto, el Tribunal Regional Electoral (TRE) de Bahía solicitó una orden de detención para el secretario municipal de Movilidad de la ciudad de Salvador, Pablo Souza.

El presidente del Tribunal Regional Electoral de Bahía, Maurício Kertzman, solicitó la detención del jerarca tras recibir una denuncia del PT y otros partidos, en la que se indicaba que la mitad de la flota de transporte público no estaba en circulación, informó Metrópoles.

“El derecho al voto, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, constituye la piedra angular del régimen democrático y no puede sufrir obstáculos socioeconómicos, especialmente para las clases populares que dependen del transporte público para llegar a sus centros de votación”, indicó Kertzman en su fallo, y dispuso que se retomara el servicio de inmediato, con la totalidad de las unidades.

La Secretaría de Movilidad de Salvador informó en un comunicado que “a primera hora de la mañana se produjeron interrupciones en algunos talleres debido a la colocación reiterada de pegatinas ilegales en vehículos. La situación se resolvió tras un diálogo entre los equipos operativos del departamento y los representantes sindicales”. No obstante, señaló que se había restituido la totalidad de la flota a las calles.

Más denuncias en San Pablo

En San Pablo, el TRE informó en un comunicado que recibió una denuncia del comando de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva, “con informes que indican que hay pocos autobuses circulando en la ciudad para garantizar el transporte de los votantes”, según consignó O Globo.

La autoridad electoral informó que todavía no se había tomado una resolución y que “cualquier queja relacionada con reducciones o interrupciones de servicios que puedan comprometer el ejercicio del derecho al voto puede remitirse a la Fiscalía Electoral y a la Defensoría Pública Federal para que evalúen las medidas apropiadas”. Guilherme Boulos, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, escribió en su cuenta de X que “en este momento en San Pablo el problema de los autobuses es generalizado en la Zona Este, donde Lula tiene una amplia ventaja”. Enumeró que los barrios en los que hay una “situación más crítica” respecto al transporte público son Pires do Rio, Parque do Carmo y Barro Branco – Cidade Tiradentes. “¡Es urgente que el TRE aprecie nuestra solicitud de liberación inmediata de la flota y prisión del secretario de Transportes”, afirmó.

El PT pidió la detención del secretario municipal de Movilidad Urbana y Transporte, Celso Caldeira, y del presidente de SPTrans, Víctor Hugo Borges, de San Pablo, por la falta de transporte público. Se estima que, en el caso de esta ciudad, 60% de la flota de transporte público está inactiva.

Lula pidió que se extienda el horario de votación

Según Globo y otros medios brasileños, la coalición de Lula presentó una petición ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en la que solicita una medida cautelar de urgencia para extender el horario de cierre de la votación, previsto a las 17.00, hasta las 19.00 en los municipios que fueron afectados por problemas en la disponibilidad del transporte público.

De acuerdo con el medio, la medida abarca a los estados de San Pablo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná y Río de Janeiro, y se presenta como la continuación de una solicitud anterior, realizada esta misma tarde, que abarca a tres municipios de Bahía: Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas.

El documento fue firmado a las 15.42 y está dirigido al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques. Según la petición, los votantes que necesitaban utilizar el transporte público para desplazarse tuvieron dificultades para llegar a sus centros de votación, y entre las presuntas irregularidades que cita se incluye que circula un porcentaje de ómnibus menor al habitual en las zonas afectadas o falta transporte interurbano complementario como furgonetas y minibuses, entre otros puntos.

Lula se refirió a la entrega del documento en rueda de prensa y señaló que en esta elección “está ocurriendo una cosa abominable”: “Aquí en San Pablo, casi el 40% de los autobuses fueron retirados de circulación. En Bahía también se retiraron autobuses, y lo mismo ocurrió en varios lugares: San Pablo, Salvador, Petrópolis, Teresina, Feira de Santana, Recife, João Pessoa; e incluso en Pará se retiraron balsas”, listó el mandatario.

Lula le dijo a la prensa que hace la denuncia para “advertir” al ministro Nunes y al ministro André Mendonça que “hay medidas que deben tomarse”, ya que es preciso “garantizar que los electores que se vieron perjudicados por el retraso o la retirada de autobuses tengan la oportunidad de votar”. Según Lula, nadie tiene que abstenerse de sufragar a pesar de que “algún empresario sinvergüenza, o algún alcalde sin escrúpulos, un bandido” haya intentado “evitar que el pueblo vote”: “Por eso quiero pedirle al pueblo que no desista de votar”, remarcó.