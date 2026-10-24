El viernes debatieron Lula y Bolsonaro

En vísperas del balotaje del domingo, se desarrolló el viernes el segundo debate entre los dos candidatos a la presidencia de Brasil: Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), y el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). El cara a cara, que comenzó pasadas las 21.30, fue organizado por la cadena de televisión Globo en sus estudios de Río de Janeiro y moderado por el periodista César Tralli.

Tuvo cuatro sesiones de preguntas y respuestas, tres con temas determinados y una libre, además de contar con un servicio de verificación de datos en vivo.

En la primera parte, se sortearon regiones de Brasil y los candidatos intercambiaron sobre sus planes para cada una. Lula debió consultar por el sudeste y preguntó a su rival si conoce “cuánto costaría el salario mínimo” sin los gobiernos del PT, a lo que él mismo respondió que si no los hubieran reajustado por encima de la inflación, “sería de 900 reales”. Además, cuestionó que Bolsonaro haya “ridiculizado” su propuesta para implementar transporte público gratuito los fines de semana, a lo que el candidato del PL respondió que está a favor de la medida, aunque advirtió que “un salario mínimo de 1.600 reales es inútil si das con una mano y quitas con los nueve dedos”.

En el segundo bloque –cuando los candidatos tuvieron la posibilidad de seleccionar tema–, Lula interpeló a Bolsonaro sobre políticas sociales. Le preguntó por qué fue el “único diputado estatal en Río que votó en contra de aumentar la licencia de maternidad”, y el derechista señaló que lo hizo creyendo que eso podría dificultar que las mujeres tuvieran un empleo, pero que “hoy votaría diferente”. No obstante, el presidente cuestionó el cambio de postura, criticó que haya llamado despectivamente “bolsa-farelo” al programa Bolsa Familia y le dijo que no estaba dispuesto a permitir que un “miliciano” lo llame “nueve dedos”.

“Si hay alguien en esta audiencia que sabe cómo es el mundo laboral, soy yo. Si hay alguien que perdió un dedo a los 17 años, fui yo, trabajando de noche cuando no tenía permiso para hacerlo. No voy a permitir que un miembro de la milicia me llame ‘nueve dedos’. No lo voy a permitir. Él nunca ha trabajado un solo día en su vida. No sabe lo que es un permiso de trabajo. Su primer empleo fue ficticio, a través de su padre”, dijo Lula. Bolsonaro, por su parte, se disculpó y le preguntó si él también le pediría disculpas a las personas sin hogar y que están endeudadas, porque “la esperanza se convirtió en decepción, la esperanza se convirtió en miedo, la esperanza se convirtió en frío”.

A lo largo del tercer bloque, durante el que también hubo una elección de temas por parte del dúo, Bolsonaro seleccionó la recuperación de territorios en control del crimen organizado y preguntó a su contrincante –que según él está a favor de las “liberaciones temporales” de personas encarceladas y se opone tanto a “reducir la edad de responsabilidad penal” como a “clasificar al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas”– por qué “no antepone los intereses de las víctimas a los de los delincuentes”. En respuesta, Lula mencionó directamente a Cristiane –presente en el público–, la madre de Ana Clara, una niña alcanzada por un disparo en febrero de 2021, y dijo: “Ella, yo y todo Brasil quisiéramos saber: ¿qué lleva a un senador de la República a defender a un policía asesino que disparó a una niña de 5 años?”.

Finalmente, en el cuarto y último bloque de carácter libre, el debate se estancó con acusaciones cruzadas. Por un lado, Lula citó insistentemente la acusación del futbolista brasileño Richarlison respecto a la presunta implicación de Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz en una disputa por la propiedad de una isla privada y también lo interrogó sobre su relación con el expropietario del Banco Master Daniel Vorcaro: “Parece la misma persona”, afirmó. Por otro lado, Bolsonaro le preguntó por el sabor de un whisky valuado “en medio millón de reales” que supuestamente recibió Lula.

Sobre el cierre, durante las consideraciones finales de cada uno, Lula afirmó que Flávio no quería entregar información sobre sus cuentas bancarias y celulares y lo desafió a abrir esas cuentas hoy para que “la Justicia investigue y determine quién es quién” con el objetivo de “demostrar quiénes son los ladrones en este país”. Con todo, evaluó que el domingo es “el día decisivo” y pidió el voto a la ciudadanía: “O mantenemos la democracia en funcionamiento, o tendremos a un miembro de una milicia gobernando este país”.

Bolsonaro, por su parte, negó estar vinculado con las milicias y prometió que las perseguirá, además de asumir tres compromisos: no prometer cosas que no pueda cumplir, devolverle el poder adquisitivo a la población y luchar por la libertad para que la gente pueda volver a caminar en paz por las calles.