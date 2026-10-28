España: 68 muertos y decenas de heridos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

Servicios de emergencia trabajan en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

El gobierno investiga lo ocurrido bajo la hipótesis de que se debió a un error humano, una decisión “inexplicable”

El choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, en España, dejo este miércoles al menos 68 muertos y decenas de heridos. Los trenes involucrados pertenecían uno a la empresa estatal Renfe y otro a la compañía Iryo. Recorrían el trayecto entre Madrid y Sevilla, y si bien circulaban en el mismo sentido, uno de ellos se había detenido.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para enfocarse en lo ocurrido en Urda. En un mensaje, expresó que estaba “consternado ante el grave accidente de trenes” y señaló que los servicios de emergencia estaban “trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas”.

Más tarde, ya en el lugar del choque, Sánchez dijo que “no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes de alta velocidad” en un año. El 18 de enero, en Andalucía, otro choque de trenes de alta velocidad dejó 45 muertos y más de un centenar de heridos.

“Vamos a llegar hasta el final y si ha habido fallos de seguridad se sabrá, y si ha habido negligencias se responderán con total contundencia”, dijo el presidente del gobierno español. Manifestó que se tomarán medidas para aumentar la seguridad de los pasajeros y “reconstruir” la confianza en el sistema ferroviario.

Lugar donde colisionaron dos trenes de alta velocidad próximo a la localidad de Urda en la provincia de Toledo, en España. Foto: Javier Soriano, AFP

Sánchez anunció además tres días de duelo oficial. “España está de luto. Expresamos toda nuestra solidaridad y nuestra empatía con las víctimas y los heridos, que esperamos que tengan una pronta recuperación. Detrás de cada una de las personas que hoy han fallecido hay vidas rotas, hay familias quebradas. Hay angustia también de las familias que no saben cuál es el paradero de su familiar. Y por supuesto, hay mucho dolor”, dijo el presidente. Afirmó que la prioridad de su gobierno es atender desde el aspecto material y psicológico a las víctimas y sus familiares, y encontrar al mayor número de personas vivas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que también se desplazó hasta el lugar del incidente, expuso la hipótesis de un fallo humano. Dijo que después de una caída en el sistema de seguridad, el centro de control del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (conocido como Adif, que depende de su cartera), tomó la decisión de que se reanudara la circulación “con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda”. Puente consideró que en esas condiciones es “inexplicable” la decisión de que los trenes retomaran “con normalidad” sus rutas.

“Esa es la decisión errónea que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente”, dijo el ministro. Fue “un accidente verdaderamente inverosímil”, agregó. De todos modos, señaló que hay una investigación abierta para esclarecer a fondo las causas de lo ocurrido.

Emiliano García-Page, el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, donde se encuentra la provincia de Toledo, dio a conocer el número oficial de víctimas mortales e informó que en los hospitales había 15 heridos con “código rojo”, en estado grave, 53 con “rango amarillo” y otros que necesitaron atención por daños leves.

servicios de emergencia trabajan en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. Foto: Javier Soriano, AFP

Por entonces, además, se habían deplegado unidades caninas de búsqueda para localizar personas que todavía pudieran estar con vida atrapadas en las estructuras de tren destruidas por el choque.

Varios ministerios suspendieron sus agendas, y partidos políticos cancelaron sus actividades de campaña para las elecciones del 29 de noviembre.

Desde Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con España por la tragedia. La cancillería transmitió sus “más sentidas condolencias” a los familiares de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo español.