Flávio Bolsonaro llegó a Miami procedente de Ecuador

Allegados al excandidato presidencial fugado dijeron que dará una conferencia de prensa el jueves desde la ciudad estadounidense para explicar las razones de su huida.

Poco después de las 10.20 de este miércoles, el vuelo que transportaba al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, a su esposa y a sus dos hijas aterrizó en un aeropuerto de la ciudad de Miami, en el estado de Florida.

Después de que durante toda la jornada del martes se difundieran numerosas versiones, en algunos casos engañosas y en otros directamente falsas, por parte de allegados a Bolsonaro, este miércoles se supo que el político se había escapado de Brasil por tierra desde el estado de Paraná hacia la provincia argentina de Misiones, y desde allí tomó un vuelo hacia la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, penúltima escala antes de llegar a Miami.

De acuerdo con lo que informó Folha de São Paulo, Bolsonaro y su familia, al salir de su país, no tuvieron que pasar por ningún puesto de control de la Policía Federal debido a que no se registra la salida de ciudadanos brasileños por la frontera terrestre que une al país con Argentina a través del Puente Internacional Tancredo Neves.

Paulo Figueiredo, un operador político de reconocida amistad con todo el clan Bolsonaro, afirmó este miércoles que Flávio ofrecerá una conferencia de prensa en Miami el jueves en la que explicaría los motivos de su fuga de Brasil. “He visto muchas noticias falsas y contradictorias en la prensa durante las últimas horas. Algunas, atribuidas incluso a autoridades extranjeras. Lo que puedo decir en este momento es que Flávio Bolsonaro está bien, a salvo y descansando con su familia”, declaró Figueiredo.

En la noche del martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que aprobaba el ingreso de Bolsonaro en su país, aunque aclaró que no sabía dónde se encontraba. “He oído que estaba en Argentina, pero no sé dónde está ahora. Pero, sin duda, me acercaría bastante a él”, declaró el líder republicano.