Flávio Bolsonaro se fugó de Brasil rumbo a Estados Unidos, según allegados a la familia

Allegados a la familia de Flávio Bolsonaro recibieron información de que este se fugó de Brasil rumbo a Argentina, desde donde partió hacia Estados Unidos, informó Folha de São Paulo.

Una fuente cercana al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y de la familia Bolsonaro señaló a UOL que Flávio se fue a Estados Unidos pero no confirmó si ya llegó y si pasó por Argentina. El Departamento de Estado de Estados Unidos no se pronunció aún. La agencia Reutersconfirmó esta información con base en dos fuentes e indicó que el abogado de Bolsonaro se negó a dar declaraciones.

Este lunes, el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes dispuso la cancelación de todos los pasaportes emitidos en nombre de Flávio Bolsonaro (el común, el diplomático y de otras nacionalidades) y le prohibió salir del país, un día después de su derrota ante el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de una investigación por lavado de dinero. Se dispuso que entregara los documentos en un plazo de 24 horas, cosa que no hizo.

La Policía Federal (PF) está rastreando los puntos de frontera de Brasil para verificar la información. Hasta el momento, se sabe que Bolsonaro no pasó oficialmente de forma regular por la frontera entre ambos países. La PF también está haciendo un chequeo de los vuelos. Por su parte, desde el gobierno argentino aseguran que no hay registro de entrada al país, y que, si lo hizo, fue clandestinamente.

Infobae informó más temprano este martes que el senador brasileño habría cruzado la frontera con su documento nacional de identidad y que desde Puerto Iguazú se tomó un avión de la compañía estadounidense Gulfstream rumbo al país norteamericano. De acuerdo con Infobae, habría llegado a Buenos Aires a las 22.14 de este lunes y pasado por Puerto Iguazú a las 23.45.