Keiko Fujimori impondrá “recorte de pelo” a estudiantes y “recorte de la ideología” en los textos educativos

Keiko Fujimori durante un acto con motivo de la creación del Comando Unificado en la Plaza Cáceres, el 7 de 0ctubre, en el Cuartel General del Ejército en San Borja, Lima.

Las decisiones de la presidenta de Perú fueron criticadas por “autoritarias”, y ella advirtió que la decisión “es irreversible”.

Bajo el argumento de que “el orden” no solo debe llegar a las calles, sino también “regresar” a las escuelas, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció un conjunto de reglas de conducta y vestimenta que se exigirán en los ámbitos educativos.

“Los hombrecitos [deben] venir con el pelo corto. Está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse”, anunció Fujimori en un acto oficial. Su ministro de Educación, José Antonio Chang, agregó algunos detalles: no está permitido pintarse las uñas y se exigirá que “las faldas escolares tengan una medida adecuada”.

La presidenta prometió sanciones disciplinarias, como el “regreso” de las expulsiones, y dijo que se elaborarán nuevos materiales educativos “sin ningún tipo de ideología”.

Sin embargo, todas las medidas anunciadas por la heredera política de Alberto Fujimori tienen una evidente carga ideológica: tanto su relato sobre un pasado en el que supuestamente sí existía un orden que debe volver a las aulas, como la decisión de establecer reglas de apariencia determinadas según el sexo de los estudiantes. La ideología del gobierno también se pone de manifiesto en el argumento de que estas restricciones tienen como objetivo luchar contra el acoso y la violencia sexual en los centros educativos.

Dos organizaciones feministas, el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, manifestaron que “controlar aspectos como el cabello o el maquillaje no previene ni las agresiones sexuales ni otras formas de violencia escolar”, según citó la agencia AFP.

A su vez, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que reúne a numerosas organizaciones sociales, manifestó en un comunicado que las nuevas “normas sobre la apariencia física de las y los escolares” son “respuestas de carácter populista y autoritario” que “tienen el propósito de distraer y desatienden los asuntos de fondo”. Al “imponer prohibiciones sin abordar las causas ni implementar soluciones efectivas”, lo que hace el Estado “es evadir sus responsabilidades”, agregó.

La coordinadora señaló que “estas medidas no resuelven el bullying, la violencia escolar ni las violaciones sexuales contra niñas, niños y adolescentes”. Recordó, como ejemplo, que en el Liceo Naval Almirante Guise hubo un caso reciente de violencia sexual “pese a tratarse de una institución con formación basada en la disciplina militar”.

Según distintos medios peruanos, las medidas fueron inspiradas en las que aprobó hace un año el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Una ministra de Educación con grado de capitana, Karla Trigueros, impuso a los estudiantes salvadoreños reglas rígidas de vestimenta y conducta: pelo corto, zapatos lustrados y protocolos de cortesía ante la presencia de un adulto. Incumplir esas normas podía costarle a un alumno repetir el año.

En el caso peruano, el ministro Chang aclaró que si un estudiante de una escuela pública quiere dejarse el pelo más largo de lo tolerado o teñírselo, siempre puede buscar una institución privada que lo acepte. Por lo tanto, aquellos alumnos que puedan pagarlo accederían a estudiar bajo otras reglas.

No es solo un corte de pelo

“Algunos críticos quieren minimizar [los anuncios] señalando que todo el esfuerzo que se está haciendo” es solo una “reforma que tiene que ver con el recorte de pelo”, se defendió Fujimori este miércoles, en un acto oficial en el que distribuyó material educativo para 2027.

“Así como hemos anunciado que los alumnos deben venir pulcramente, no solo habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología que estaba en estos textos escolares”, manifestó.

Fujimori dijo que la decisión de aplicar estos cambios es “irreversible”, y que mientras el gobierno trabaja en los nuevos textos, que se elaborarán “sin ningún tipo de ideología”, el debate “muestra claramente quiénes están a favor de la disciplina versus el desorden”.

La subsecretaria de Educación, Miriam Ponce, dijo que se evitarán los “sesgos” en el material educativo para que “estos contenidos sean totalmente objetivos”.

Una columnista del diario peruano La República, Juliana Oxenford, se preguntó cómo hará la hija de Alberto Fujimori para eliminar la ideología al educar sobre el gobierno de su padre (1990-2000), condenado por crímenes contra los derechos humanos: “¿Qué quieren decirles a los niños y adolescentes? ¿Que no existieron asesinatos extrajudiciales? ¿Que el grupo [paramilitar] Colina es un invento de la prensa filosenderista comunista? ¿Que no existió dictadura en los 90? ¿Que el 5 de abril de 1992 no acabó con la democracia y el estado de derecho el papá de la hoy presidenta dando un golpe de Estado?”.