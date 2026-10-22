La encuesta de Datafolha indicó un empate 50-50 entre Lula y Bolsonaro al contabilizar los votos válidos

Mientras los sondeos siguen mostrando un escenario de extrema paridad entre los candidatos, en la noche del viernes se verán las caras en el segundo debate en la red Globo.

La última encuesta del Instituto Datafolha, divulgada en la noche del jueves, indica que Flávio Bolsonaro (del Partido Liberal, PL) y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) están empatados de cara al balotaje del domingo. Según el estudio, ambos candidatos cuentan con el 50% de los votos válidos.

El margen de error del sondeo, realizado entre el martes y el jueves de esta semana, es de dos puntos porcentuales, según informó Folha da São Paulo.

Los votos válidos excluyen los votos en blanco y nulos, y constituyen la base sobre la cual la Justicia Electoral anuncia el resultado final.

En cuanto al total de votos –que incluye los votos en blanco, los nulos y, en el caso de esta encuesta, los de los indecisos–, en el estudio difundido este jueves Flávio Bolsonaro tiene el 47% y el actual presidente, el 46%. Un 5% afirma que votará en blanco o nulo, y los indecisos representan el 2%.

Hace una semana, el resultado era de 47% a 45% a favor de Flávio, con un 6% dispuesto a anular su voto y un 2% que no sabía qué hacer. En aquella ocasión, el senador del PL había perdido dos puntos porcentuales, que pasaron a engrosar el grupo de votos en blanco, nulos o indecisos.

Durante el jueves, horas antes de que se conocieran los datos de la encuesta de Datafolha, que eran muy esperados, las campañas de Lula y Bolsonaro intercambiaron acusaciones en medio de la disputa sobre el levantamiento de la confidencialidad bancaria, fiscal y telefónica.

Mientras Lula afirma haber cumplido su parte del acuerdo y exige que su adversario haga lo mismo, el equipo de Flávio acusa al candidato del PT de no presentar los documentos prometidos y de intentar restringir el alcance de la medida, informó el portal Metrópoles.

El exprocurador de la República Deltan Dallagnol, designado por la campaña de Flávio para supervisar el procedimiento, acudió a la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), en Brasilia, para analizar el material. Según él, Lula presentó un nuevo compromiso por escrito, pero no entregó los documentos esperados.

En un video, Dallagnol, quien tomó notoriedad pública por ser el fiscal en la causa Lava Jato, por la cual Lula terminó siendo condenado a prisión, también afirmó que los representantes del candidato del PT intentaron limitar el alcance del levantamiento de la confidencialidad, dejando fuera información relacionada con el Instituto Lula.

Por su parte, Lula, en una publicación que hizo este jueves en X, afirmó que por la mañana su campaña formalizó ante el TSE la solicitud para levantar el secreto bancario, fiscal y telefónico, conforme a los términos propuestos durante el debate presidencial.

“Lancé el desafío y mi campaña ya ha cumplido con nuestra parte”, escribió el presidente. En la misma publicación, exigió que Flávio también cumpla con el acuerdo. “Sigue posponiendo, dilatando y dando largas. Brasil merece saber la verdad”, afirmó, antes de concluir: “¡LEVANTA EL SECRETO, FLÁVIO! YO YA HICE MI PARTE. AHORA, CUMPLE LA TUYA”.

La campaña de Lula también propuso al TSE que las autorizaciones para el levantamiento del secreto de ambos candidatos se entreguen de manera simultánea. En un escrito presentado ante el ministro André Mendonça, ponente del caso en el tribunal, el presidente manifestó aceptar las condiciones planteadas por su adversario, pero defendió el cumplimiento íntegro de la propuesta original.

De todas maneras, los tiempos para la presentación de los documentos de ambas partes son muy cortos teniendo en cuenta que el balotaje es el domingo, por lo que es altamente probable que este tema quede en la nada o al menos que no tenga ninguna incidencia en el resultado electoral.

Lo que eventualmente sí puede terminar incidiendo en la votación del domingo es el segundo y último debate televisivo entre Lula y Bolsonaro este viernes a las 21.20 en los estudios de la cadena Globo, en Río de Janeiro.