Las dos primeras encuestas para la segunda vuelta de las elecciones brasileñas le dan ventaja a Flávio Bolsonaro sobre Lula

El escritor Augusto Cury, quien salió tercero en las elecciones del domingo, manifestó que apoyará la candidatura del ultraderechista para el balotaje, que sigue sumando adhesiones extrapartidarias.

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Este jueves se conocieron las dos primeras encuestas realizadas en Brasil después de las elecciones del domingo, en las que el candidato del Partido Liberal Flávio Bolsonaro se impuso sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT).

En el sondeo, realizado por Datafolha, uno de los institutos más respetados en el país, publicado en la noche del jueves, Bolsonaro cuenta con el 52% de los votos válidos contra el 48% de Lula de cara a las elecciones del 25 de octubre. En la primera vuelta del domingo, el derechista había conseguido el 47,03% de los votos contra el 45,16% obtenido por el actual mandatario.

El estudio también reveló otros datos interesantes. El 46% de los ciudadanos que en la primera vuelta votaron por Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Misión), Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático) y Romeu Zema (Novo) declaró que en el balotaje votará por Bolsonaro, el 32% dijo que votará a Lula y el 15% declaró que anulará su voto o votará en blanco.

Lula sigue teniendo ventaja entre los electores con educación básica (55% frente a 41%), en el segmento de las personas con ingresos más bajos (52% frente a 41%), entre los católicos (53% frente a 41%) y en la región Nordeste (61% frente a 35%). Por su parte, Flávio Bolsonaro tiene una elevada preferencia dentro del electorado evangélico (69% frente a 25%) y en la región sur (58% frente a 35%).

El presidente Lula, que en esta instancia va en búsqueda de su cuarto mandato, es el candidato que mayor nivel de rechazo tiene, con 46%, el 43% rechaza exclusivamente a Flávio Bolsonaro, el 3% rechaza a los dos postulantes y el 8% no rechaza a ninguno de los dos.

Según la encuesta de Datafolha, el 94% de los electores afirma estar totalmente decidido sobre su voto y el 6% asegura que aún podría cambiar de opinión.

También este jueves, pero más temprano, se habían conocido los datos de la encuesta hecha por el instituto PoderData, vinculado al portal Poder360, en colaboración con la aplicación Aya Bancah.

En este sondeo Flávio Bolsonaro, teniendo en cuenta únicamente los votos válidos, contaba con el 53% de las adhesiones contra el 47% que apoyan al actual mandatario. La diferencia, de seis puntos supera el margen de error, de 1,8 puntos, para arriba o para abajo.

Augusto Cury declaró su apoyo a Bolsonaro y en el PT le darán más protagonismo en la campaña a Geraldo Alckmin

El escritor Augusto Cury, del partido Avante, quien quedó en tercer lugar en las elecciones, acordó este jueves apoyar a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta.

Según informó Folha de São Paulo, Cury y Bolsonaro conversaron por teléfono durante más de una hora y Cury, que se encuentra fuera del país, entregó a Flávio una carta con compromisos políticos, la cual fue firmada por el postulante ultraderechista.

Cury, que obtuvo el 2,89% de los votos en la primera vuelta, era uno de los objetivos prioritarios de Lula para el balotaje, pero en su decisión pesó el hecho de que sus electores quieren un cambio, según explicaron sus allegados.

Por otra parte, en el contexto de la enorme autocrítica que está habiendo en la campaña de Lula, se acordó darle mayor preponderancia de ahora en más al vicepresidente Geraldo Alckmin.

Dejado de lado durante la primera vuelta, Alckmin realizó pocos actos sin Lula y tampoco participó en los espacios publicitarios electorales. Ahora, mientras Lula sigue centrado en realizar grabaciones de propaganda y reuniones internas de coordinación, se avanza en la agenda de Alckmin, un político de larga trayectoria y con una alta aceptación entre los votantes de centro y centroderecha, informó Reuters.

La opinión de los aliados del PT es que Alckmin tiene capacidad para atraer a un electorado moderado que no quiere votar por Flávio Bolsonaro, pero que tampoco confía demasiado en Lula.

Proveniente del Partido de la Social Democracia Brasileña, el vicepresidente –a pesar de haberse aliado con el PT– es visto con mejores ojos por el mercado. Hasta ahora, sin embargo, el PT había delegado esa interlocución en el ministro de Hacienda, Dario Durigan.