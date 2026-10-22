Macron se reunirá con liceales este viernes y advirtió que el sábado solo podrá haber manifestaciones de sindicatos

Agentes de la gendarmería francesa intervienen durante una sentada estudiantil frente a Sciences Po Paris, en París, Francia, el 22 de octubre de 2026. Foto: Luc Auffret, Anadolu, AFP

Tras el caos de las anteriores, las nuevas movilizaciones previstas para el fin de semana estarán restringidas a algunas zonas de la capital y fueron totalmente prohibidas en Marsella y Lyon.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que recibirá el viernes por la tarde en la sede del gobierno a estudiantes de educación secundaria y a representantes de organizaciones estudiantiles con el fin de “escuchar sus reivindicaciones e inquietudes”, tras las manifestaciones populares del fin de semana pasado, al margen de las cuales se produjeron hechos de violencia, sobre todo en París.

Según informó el diario Le Figaro, en el encuentro estarán presentes miembros de las “principales asociaciones que dan voz a los estudiantes de secundaria, en toda la diversidad de sus puntos de vista”, así como de los Consejos Académicos de la Vida Estudiantil (CAVL). Por su parte, las organizaciones estudiantiles indicaron que convocarán a la prensa cerca del Palacio del Elíseo al término de la reunión.

Además, este jueves Macron volvió a hablar de las manifestaciones del fin de semana pasado y de las anunciadas para sábado y domingo, en el contexto de un clima de gran tensión social en el país. En una intervención de algo menos de cinco minutos, el presidente hizo hincapié en los términos prohibición y ultraizquierda, de acuerdo a lo que consignó Libération.

El mandatario francés dejo claro que el sábado únicamente estarán permitidas las manifestaciones organizadas por sindicatos y que las movilizaciones deberán seguir recorridos que protejan “los comercios y los edificios públicos”.

“De cara a los próximos días, y en particular al sábado, la recomendación general es que no haya manifestaciones. En el caso de aquellas que deseen llevar a cabo organizaciones sindicales, los prefectos propondrán recorridos alternativos para proteger los centros de nuestras ciudades, especialmente nuestros comercios y edificios públicos”, afirmó Macron.

El presidente acusó a grupos de ultraizquierda de haber querido “derribar la República” durante los disturbios del sábado en las protestas por el costo de vida, que derivaron en saqueos, incendios y ataques contra edificios públicos en varias ciudades, especialmente en París.

También este jueves las autoridades prohibieron todas las protestas para este sábado en la ciudad de Marsella y suspendieron el transporte público durante esa jornada para evitar que se repita la violencia en las nuevas manifestaciones previstas.

Lo mismo sucederá en Lyton, luego de que la prefectura de la región del Ródano, que abarca la ciudad, amplíe el toque de queda para los menores en el centro de la ciudad, una restricción que, durante las noches del sábado y el domingo, se aplicará también a los adultos.

El decreto publicado el jueves por la noche prohíbe “toda aglomeración y toda manifestación de carácter reivindicativo” el sábado, desde las 7.00 hasta las 22.00, aludiendo a un “riesgo serio de que se repitan los disturbios” tras los enfrentamientos del pasado fin de semana, que dejaron 56 heridos entre las fuerzas de seguridad.

Temiendo que se repitan los graves hechos de violencia del sábado, la Liga de los Derechos Humanos (LDH), una entidad de derechos humanos fundada en 1898, pidió este jueves el envío a Francia de una misión de observación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La LDH recurre al Comité de los Derechos del Niño de la ONU y hace un llamamiento al Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que lleve a cabo una misión de observación de las manifestaciones que van a tener lugar, a fin de que los manifestantes puedan expresarse pacíficamente”, explicó la organización de defensa de los derechos humanos en un comunicado.

Este pedido se fundamenta en “la urgencia de brindar una protección indispensable para el ejercicio de la libertad de manifestación, así como para garantizar la integridad física y la seguridad de las personas que salgan a la calle”. La LDH calificó la gestión de las fuerzas de seguridad en las últimas semanas de “particularmente caótica e incoherente”.

La organización señala el uso, por parte de las fuerzas del orden, de armas denominadas “subletales” –que ya “provocaron mutilaciones”, como lanzadores de proyectiles de defensa o granadas de dispersión–, así como el aumento del número de efectivos que se desplegarán el fin de semana.