María Corina Machado regresó a Venezuela

“Estoy aquí. Con ustedes”, publicó en sus redes la dirigente opositora, poco antes de encontrarse con sus seguidores en una iglesia del estado de Lara.

Edmundo González Urrutia, que en 2024 compitió por la presidencia de Venezuela como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, anunció este domingo el regreso a su país de la líder de esa alianza, María Corina Machado.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, dijo en su cuenta de X. “Hoy es un día muy importante para los venezolanos. ¡Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”, agregó.

“Estoy aquí. Con ustedes”, anunció a su vez Machado en la misma red, sin dar más detalles. La dirigente había salido de Venezuela, donde vivía en la clandestinidad, cuando viajó en 2025 a Noruega a recibir el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó ese año.

El medio Efecto Cocuyo informó que Machado había hecho siete intentos de regresar al país.

A su vez, el periodista David Alandete, del diario español ABC, informó que el regreso de Machado fue “posible gracias a una operación diplomática en la que han participado varios países y que ha contado con el conocimiento de Estados Unidos”. También adelantó que Machado asistiría a una iglesia católica, donde se la vio en las primeras imágenes publicadas por los medios venezolanos. Machado apareció saludando a sus seguidores en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado de Lara.

La alianza Plataforma Unitaria Democrática expresó su “satisfacción por el regreso a Venezuela” de su “compañera y líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado”. También manifestó la voluntad de “avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro, en el marco de la hoja de ruta presentada por la Plataforma Unitaria, en articulación con el plan de tres fases de la administración Trump”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que respalda a la “presidencia interina” de Delcy Rodríguez en Venezuela, fue consultado por periodistas en Washington sobre el regreso de Machado a ese país y dijo que no sabía nada al respecto. Sin embargo, acerca de la dirigente opositora dijo que “es una mujer muy agradable”. Agregó: “Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo”.

La semana pasada, Delcy Rodríguez se reunió con jefes negociadores del gobierno –su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional– y de la oposición –Dinorah Figuera, del partido Primero Justicia–. La cadena Venezolana de Televisión informó que el diálogo entre estos actores se mantiene desde agosto, y que el encuentro de la semana pasada tuvo lugar en la sede del gobierno, el Palacio de Miraflores.

Delcy Rodríguez dijo el jueves pasado que esta mesa de diálogo tiene el objetivo de “avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos”. Ese día, el oficialismo anunció que las conversaciones continuarán el 11 y el 15 de noviembre.