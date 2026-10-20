Se decretaron toques de queda nocturnos en varias ciudades de Francia tras la violencia desatada durante el fin de semana

Donald Trump dijo que lo que está pasando en el país europeo “tiene que ver con la inmigración, no con las escuelas ni con ninguna otra cosa”.

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Las autoridades francesas anunciaron los primeros toques de queda para la noche del lunes al martes, mientras el gobierno del presidente Emmanuel Macron –presionado por la oposición y objeto de críticas incluso desde sus propias filas– intensifica sus iniciativas para intentar retomar el control ante la ola de violencia que marcó el fin de semana.

Según informó el diario Liberation, la medida se impuso en algunas zonas de París, Lille, Niza y Lyon, entre otras ciudades, como respuesta a la violencia que sacude numerosas ciudades de Francia desde el sábado, cuando grupos radicales perpetraron actos vandálicos en el marco de las multitudinarias movilizaciones que conjugaron muchas demandas sociales.

En este contexto, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, descartó un toque de queda general en París, aunque no excluyó la posibilidad de declarar el estado de emergencia. El funcionario dijo que por el momento resulta más adecuado aplicar toques de queda parciales y localizados. “Mi determinación de restablecer el orden es absoluta”, declaró ante los periodistas, de acuerdo con lo que consignó la agencia Reuters.

La Policía de París emitió órdenes que prohíben las protestas en determinadas zonas de la capital francesa a partir de las 20.00 y estableció un toque de queda en los alrededores de la plaza de la República, el principal foco de los destrozos del fin de semana, y también en el barrio de Les Halles a partir de las 23.00. Ambas medidas permanecerán vigentes hasta las 6.00 horas del martes.

“Se desplegó un dispositivo policial para garantizar el estricto cumplimiento de estas medidas”, afirmó la Policía en un comunicado.

Una fuente del gabinete de Lecornu también informó que, en acuerdo con los alcaldes locales, se dictó un toque de queda para menores entre las 20.00 y las 6.00 durante los próximos dos días en las localidades de Lille, Douai, Wattignies y Denain.

Mientras tanto, en la ciudad costera de Niza, el alcalde Eric Ciotti anunció en un video publicado en redes sociales que firmó una orden para imponer un toque de queda nocturno a los menores en el centro de la ciudad.

En Marsella, otra de las grandes ciudades francesas, las autoridades locales prohibieron las reuniones y manifestaciones públicas, mientras los sindicatos franceses convocaron a una nueva jornada de huelgas y concentraciones para el 5 de noviembre.

Lo ocurrido en Francia durante el fin de semana tuvo muchas repercusiones internacionales y uno de los que opinó sobre el tema fue el presidente estadounidense, Donald Trump, quien, para sorpresa de nadie, responsabilizó de la situación a los inmigrantes.

“Lo que está ocurriendo en Francia tiene que ver con la inmigración. No es por las escuelas ni por ninguna otra cosa”, declaró Trump a los periodistas este lunes en Washington, reiterando lo que ya había dicho el día anterior. “Es la inmigración. Le dije al presidente Emmanuel Macron: cierren sus fronteras”, agregó el mandatario republicano, de acuerdo con lo que informó AFP.

Ante los periodistas, Trump relató una conversación que mantuvo con Macron hace un tiempo, en la que le advirtió sobre los “peligros” de la inmigración.

“Hace ya mucho tiempo que le dije que están cometiendo un gran error en Francia. Están dejando entrar a todo el mundo. El mundo entero estaba entrando”, expresó Trump.

“París se convertirá en una ciudad musulmana muy pronto”, agregó el líder republicano, haciendo referencia al gran reemplazo, una teoría conspirativa fuertemente repetida por la extrema derecha y por los supremacistas blancos.

“Si Europa no cierra sus fronteras y expulsa a los delincuentes –como los que están protestando–, Europa está acabada”, concluyó Trump.