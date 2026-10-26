Trump llama a los israelíes a votar a Netanyahu en las elecciones de este martes para “terminar el trabajo” en Irán

Publicidad de campaña con la imagen de Benjamin Netanyahu y Donald Trump en Tel Aviv, el 26 de octubre, víspera de las elecciones legislativas israelíes.

Gadi Eisenkot, el principal rival del primer ministro israelí, dijo que el gobernante es capaz de recurrir a “medidas extremas” para seguir en el poder.

A horas de las elecciones de este martes en Israel, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su apoyo al primer ministro Benjamin Netanyahu y llamó a los israelíes a votarlo. “Voten por Bibi Netanyahu como primer ministro. ¡Debemos terminar el trabajo que comenzamos!”, dijo, en referencia a la guerra en Irán.

Trump afirmó que la “excelente relación” que tiene con Netanyahu les permitió lograr “grandes victorias juntos” y mencionó en particular la operación Martillo de Medianoche, la ofensiva contra Irán de 2025, que se extendió por 12 días. Según dijo Trump, eso impidió “que el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo obtuviera un arma nuclear”. Esa ofensiva fue seguida por otra, Furia Épica, lanzada en febrero de 2026 y que todavía no terminó.

Según las encuestas, ni Netanyahu ni su principal rival, el exjefe del Estado Mayor del ejército Gadi Eisenkot, alcanzarán los 61 votos que les darían la mayoría necesaria en el Parlamento de 120 escaños para formar gobierno. Incluso sumando a sus probables aliados, el número de bancas sería insuficiente. Por lo tanto, la única salida que tienen es pactar con sectores con los que mantienen grandes diferencias o que podrían alejar a alguno de sus otros aliados.

Un sondeo publicado este lunes por el canal 12 israelí estimaba que, sumando a sus probables aliados, Eisenkot, del partido Yashar!, obtendría 56 bancas, y Netanyahu, del Likud, 50. En ese escenario, deberían conseguir otros socios entre otros 14 diputados que no tienen afinidad con ninguno de los dos. Algunas encuestas marcan una distancia menor, de dos o tres bancas, entre los dos principales candidatos.

Algunos posibles aliados de Eisenkot, de derecha, son partidos de centroderecha y de centro. A su vez, Netanyahu podría reeditar la alianza con los partidos más extremistas y ultranacionalistas.

Un referente de la extrema derecha, el actual ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, irrumpió este lunes junto con otros políticos en un lugar sagrado para el islam, la Explanada de las Mezquitas, en un acto que es recibido como una clara provocación por la población árabe de Jerusalén y de los países vecinos. En el pasado, acciones similares provocaron enfrentamientos violentos en la zona. “Rezando por el éxito de la derecha y del pueblo de Israel”, escribió en sus redes sociales junto a una foto que mostraba su presencia allí.

Hamas emitió un comunicado sobre la presencia de Ben Gvir en ese lugar. Según informó la agencia de noticias Efe, el movimiento islamista palestino manifestó que la actuación del ministro israelí “constituye una descarada maniobra electoral” y “pone de manifiesto el peligro al que está expuesta la Mezquita de Al Aqsa, ya que el enemigo pretende convertirla en un escenario de oportunismo político y competencia electoral”.

También Eisenkot hizo advertencias sobre cómo se está transitando hacia estas elecciones. El domingo dijo en un acto de campaña que si pierde las elecciones, Netanyahu podría utilizar “mentiras” o incluso recurrir a “medidas extremas” para mantenerse en el poder. Se refirió en particular a que el primer ministro insiste en agitar temores de un ataque de Irán a Israel y en presentarse como el único capaz de responder a una situación de ese tipo.

Eisenkot afirmó que el actual primer ministro “prefiere que haya nuevas elecciones” y mientras tanto “mantener a Israel atrapado en un gobierno provisional encabezado por él”.

“Netanyahu tiene que irse a su casa”, y para eso es necesario que Yashar! gane por “un amplio margen” que le brinde “legitimidad pública” y le permita formar un gobierno estable, dijo Eiskenkot.

Una dirigente de su partido, Lianne Pollack-David, dijo que las de este martes “son unas elecciones sobre la identidad del país, los valores de la nación y quiénes vamos a ser”.

El informe Evaluación Anual del Pueblo Judío, elaborado periódicamente por el Instituto de Política del Pueblo Judío, un think tank con sede en Jerusalén, concluye que el 55% de los israelíes cree que la polarización y la división interna es el mayor peligro para Israel. Supera a la amenaza nuclear iraní (23%) y al conflicto israelí-palestino (18%).

Según esta encuesta, citada por Europa Press, 78% de los israelíes judíos está preocupado por la cohesión social, tanto por las divisiones entre izquierda y derecha como por las que existen entre judíos religiosos y laicos.

Otro sondeo, del Instituto para la Democracia en Israel, señala que solo el 24% de los judíos israelíes opina que el componente judío y el democrático del Estado de Israel están en equilibrio. Para el 41% el componente judío es demasiado dominante, y para el 23% lo es el democrático.