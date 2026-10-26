Un aluvión de saludos desde distintas partes del mundo

Tras conocerse la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, un aluvión de saludos invadió las redes sociales. El presidente boliviano, Rodrigo Paz, felicitó al mandatario e indicó que Brasil y Bolivia son países “hermanos unidos por una historia y desafíos comunes”, por lo que adelantó que continuarán trabajando en conjunto para fortalecer su relación y generar más oportunidades para la ciudadanía. Su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, también saludó al pueblo brasileño por lo que entendió como una “gran jornada democrática” y valoró que los dos estados “comparten una agenda común de integración y desarrollo”.

También estuvo presente el saludo del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, quien felicitó a Lula por una “victoria histórica” que “garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño” bajo su liderazgo. Expresó que Brasil puede contar con la isla “en la construcción de la unidad e integración” de una “Patria Grande, latinoamericana y caribeña”. Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa también felicitó a Lula y añadió que la región tiene “enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar” cuando trabaja mancomunadamente.

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo también le dedicó un extenso mensaje a raíz de “una gran jornada electoral que consolida sus instituciones democráticas”. “Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común, sirviendo desde la autoridad pública a quienes históricamente han sido relegados, fortaleciendo la democracia y construyendo sociedades más justas. En tu nuevo mandato, Lula, seguiremos trabajando para fortalecer los vínculos entre nuestros pueblos”, escribió.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. Felicidades presidente Lula”, escribió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. “Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, dijo a su vez la mandataria peruana Keiko Fujimori.

Finalmente, Lula también recibió saludos de otras personalidades. Desde Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner extendió un saludo al mandatario porque “en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, al tiempo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, lo felicitó por la “heroica victoria” y lo calificó como “hermano del alma y compañero de lucha”. Agregó que su triunfo “renueva la esperanza de los pueblos que luchan por la justicia social, la dignidad y la soberanía”.

Gabriel Boric, también expresidente, pero en este caso de Chile, declaró que tiene “la esperanza intacta” y agradeció al líder del PT por “nunca dejar de luchar”, por “sostener la esperanza de un mundo” y por su “compromiso con la humanidad”. Finalmente, el expresidente colombiano Gustavo Petro redactó que con la victoria “se ha detenido el fascismo en América Latina”: “El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes. Se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales”, escribió sobre lo que consideró una “derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”.