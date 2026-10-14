Visita a Ceuta de los reyes de España

Felipe VI reiteró que “Ceuta es España” y pidió “solidaridad y compromiso a la hora de proteger la frontera exterior europea”

Los reyes de España visitaron Ceuta el martes, casi dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes. Al final de la jornada, Felipe VI ofreció un discurso en el que destacó que “la soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables”.

Felipe VI insistió en que “Ceuta es España”, llamó a la unidad institucional para gestionar la crisis derivada de la entrada de inmigrantes y sostuvo que los que entraron irregularmente tienen que regresar a sus lugares de origen “lo antes posible y por los cauces legales establecidos”.

El monarca expresó que se debe tratar a los migrantes “con dignidad y humanidad”, pero que también “se les debe exigir un respeto escrupuloso de las normas de convivencia ciudadana y de los derechos y libertades de los ceutíes”.

“Ceuta es España”, repitió hasta en tres ocasiones, y tildó la entrada masiva de migrantes de “violación” que supuso “un shock para todos”. También aludió a Melilla e insistió en algo “obvio”: “Son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España” y “la soberanía y la integridad territorial no son negociables: son indiscutibles”.

En esta línea, señaló, como ya hizo ante los socios de Francia y Finlandia, que las fronteras españolas de Ceuta y Melilla son fronteras de la Unión Europea, por lo que “cualquier amenaza” contra estas lo es contra todo el bloque. “Ese principio fundamental, según el cual la frontera exterior de la Unión es una responsabilidad común, es compartido ampliamente por los países miembros”, trasladó.

Para Felipe VI, es en momentos como este cuando ser europeo cobra su pleno sentido: “Cuando se espera que los valores de la integración europea se traduzcan en solidaridad y compromiso a la hora de proteger la frontera exterior europea”, pidió a los socios comunitarios.

Durante la tarde, los monarcas visitaron el colegio público Vicente Aleixandre, con un 70% de alumnos musulmanes, y participaron en un acto ecuménico en el cementerio Sidi Embarek en recuerdo de los 140 fallecidos los días 30 y 31 de julio.