Las lluvias recientes y la proximidad del invierno agravan la situación de los palestinos desplazados, mientras cargamentos de insumos médicos y carpas están detenidos en la frontera.

Ante una situación humanitaria que consideran “grave”, los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que instan “al gobierno de Israel a que ponga fin de inmediato a las demoras” para el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Piden que la población de la totalidad de ese territorio cuente con un acceso “inmediato y sin obstáculos” a esos insumos.

Los jefes de la diplomacia de los cuatro países exigen la apertura de los pasos fronterizos y señalan que las fuertes lluvias que se registraron este mes causaron inundaciones y agravaron la crisis humanitaria de la población de la Franja de Gaza. “Esta situación es completamente reversible y todavía hay tiempo para actuar antes del invierno”, advierten.

Según afirman en el comunicado, que difundieron AFP y Efe, unas 150.000 carpas, suministros médicos y otros insumos de emergencia que necesita la población palestina permanecen retenidos en la frontera porque no se autoriza su ingreso a la Franja.

Reclamaron, además, que se permita que lleguen a ese territorio artículos que Israel suele frenar en la frontera bajo el argumento de que son “de doble uso”. Así denominan las autoridades israelíes a artículos que, si bien son clave para la población civil, entienden que pueden ser utilizados por grupos armados para sus fines. En esa categoría entran desde generadores eléctricos hasta equipos de telecomunicaciones. Los cancilleres, además, llaman a todos los involucrados a respetar el cese del fuego y el derecho humanitario.

Según manifestó el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lluvias, que causaron desbordes de ríos y derrumbes, afectaron a una población que ya vivía en condiciones extremadamente precarias. Señaló que cerca de 950.000 desplazados viven en zonas que corren riesgo de inundación, y 400.000 de ellos en lugares en los que ese peligro es “extremadamente elevado”. El domingo 8, una mujer y tres niños murieron cuando varias carpas fueron sepultadas por un derrumbe de arena en una zona costera.

La representante de la OMS en los Territorios Palestinos, Reinhilde van de Weerdt, dijo en conferencia de prensa que “lo peor está por llegar” y que el inicio del invierno aumentará la presencia de enfermedades respiratorias. “Las temperaturas más bajas, los refugios hacinados, la mala ventilación y las inundaciones harán que los casos aumenten, especialmente entre niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas”, dijo. Alertó, además, que, a pesar de que rige un cese del fuego, “la atención sanitaria sigue siendo objeto de ataques, algo que debería alarmarnos a todos”.

El jueves, un bombardeo contra el complejo del hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de Gaza, mató a seis personas, entre ellas, un niño de 13 años y un médico. Según manifestaron este lunes el ejército de Israel y el servicio de inteligencia Shin Bet, en el edificio había milicianos de Hamas, incluso “altos mandos militares”.

De acuerdo con The Times of Israel, el ejército comunicó que el blanco principal del ataque era Muhammad Abu Ismail, supuesto líder de una brigada de milicianos, que no está claro si murió en la ofensiva. También comunicó que uno de los fallecidos fue identificado como Murad Tawfiq Mahmoud Abu Zarifa, supuesto responsable de secuestrar el 7 de octubre de 2023 a una rehén israelí, Adina Moshe.

Desde Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina valoró el llamado de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido. “Israel, en su calidad de potencia ocupante, debe cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario, levantar las restricciones que impone a la entrada de envíos de ayuda humanitaria y materiales necesarios para la recuperación y la reconstrucción, y garantizar que la ayuda llegue a todas las zonas de la Franja”, manifestó en un comunicado.

También Hamas, cuya ala política gobierna la Franja de Gaza, emitió un comunicado en el que dijo que “el hecho de que más países reconozcan la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza reafirma el fracaso de la ocupación a la hora de ocultar sus crímenes y sus flagrantes violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”. Pidió que “estas posturas se traduzcan en medidas prácticas y en una presión política y jurídica real”.

Mientras la ayuda humanitaria continúa retenida en la frontera, drones del ejército israelí lanzaron folletos este lunes, en zonas de la ciudad de Gaza, acompañados de cajas de cigarrillos y sobres de café. Según informó la agencia Efe, los volantes llaman a la población a brindar información sobre integrantes y planes de Hamas e incluyen un número de teléfono para contactar a los militares israelíes.