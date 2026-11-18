Documentos del banco que fueron filtrados indican que pudo facilitar la comisión de delitos; la información, divulgada por periodistas, será considerada por la Fiscalía.

El mayor banco de Alemania, el Deutsche Bank, fundado en 1870, vio caer sus acciones más allá de 6%, después de la publicación de datos contenidos en más de 15 millones de documentos filtrados.

La información fue analizada por unos 200 periodistas en distintos países, y los artículos que publicaron hablan sobre diversas irregularidades. Incluyen la omisión en la aplicación de medidas contra el lavado de dinero, vínculos con clientes con negocios sospechosos y una falta sostenida de controles.

La institución tiene que explicar con “total transparencia cómo ha abordado los fallos del pasado y las deficiencias en los controles internos, y cómo los evitará de forma efectiva en el futuro”, manifestó Lars Klingbeil, ministro de Finanzas y vicecanciller de Alemania, según citó la Deutsche Welle. La cadena alemana señaló que es inusual que el gobierno se pronuncie sobre asuntos relativos a una entidad financiera, lo que expone la gravedad de este caso.

A su vez, la Fiscalía de Fráncfort, que investiga desde 2025 otras acusaciones sobre falta de controles en el banco, tomará en cuenta en esa causa la información publicada por la prensa, informó la agencia Efe. En algunos casos, el banco manifestó que se trata de asuntos que ocurrieron años atrás y que fueron subsanados.

Las denuncias anteriores contra el banco motivaron un proceso de regularización a cargo de su máximo responsable, Christian Sewing. Pero la nueva información, divulgada desde el martes, puso en duda los avances en ese sentido.

En la investigación, titulada “Inside Deutsche Bank”, participaron periodistas de un consorcio que integran diversos medios, entre ellos Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, Agência Pública y elDiario.es. Concluyen que el banco comenzó a principios de los años 2000 una expansión agresiva, con una política de captación de clientes en la que omitió aplicar controles de seguridad.

La clientela que sumó también dispara las alarmas. Según informó Le Monde, el Deutsche Bank habilitó transacciones vinculadas con armas utilizadas en zonas de conflicto. También aparece en la investigación una relación comercial con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, condenado por explotación sexual de menores. Las operaciones financieras de Epstein en el Deutsche Bank ascienden a 581,9 millones de dólares.

Cuando el Deutsche Bank aceptó a Epstein como cliente, en agosto de 2013, ya era público un caso de explotación sexual de una menor por el que fue condenado. Pero la sucursal del banco en Estados Unidos optó por negociar con él pese a que era considerado un cliente de “alto riesgo”, informó elDiario.es.

El periódico recordó que en agosto el senador demócrata Ron Wyden, que integra la Comisión de Finanzas del Senado estadounidense, publicó un informe titulado “Mirar para otro lado” sobre las instituciones financieras que hicieron posible que Epstein continuara con sus actividades.

“Es absurdo que el Deutsche Bank se haya visto involucrado en el negocio del blanqueamiento. No informaron a tiempo al Tesoro de más de 250 millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas a Epstein”, dijo entonces Wyden a CNN. La cifra publicada ahora es muy superior.

Otro cliente del banco fue Donald Trump. Según informó France 24, después de que fuera electo por primera vez presidente de Estados Unidos, en 2016, y cuando le debía al banco unos 331 millones de dólares, el Deutsche Bank se preguntó si el vínculo con el magnate podría afectar su reputación.

En 2020, en un memorándum, el banco señala que dos de las varias empresas de Trump estaban involucradas en transacciones con entidades sospechosas de vincularse con redes de lavado de dinero en Rusia y Azerbaiyán, informó elDiario.es.

Las revelaciones apuntan a que el banco era más flexible cuando se trataba de negociar con millonarios, entre ellos oligarcas rusos, empresarios que hicieron su fortuna con las privatizaciones de distintos sectores después de la caída de la Unión Soviética y con negocios más recientes con el Estado ruso. El banco tuvo una política específica de atraer a esas personas.

Si bien el Deutsche Bank argumenta que en estos casos y otros ya subsanó la falta de controles, las publicaciones indican que mantuvo tanto estos clientes como otros considerados evasores fiscales. También se informa sobre incumplimientos de sanciones internacionales y normas para evitar el lavado de dinero.

Por otra parte, según publicó este miércoles el diario español El País, el banco ayudó a pagar menos impuestos a una de las empresas más ricas de Alemania, la cadena de supermercados Aldi, perteneciente a una familia y dividida en Aldi Norte y Aldi Sur.

La información, publicada inicialmente por el diario alemán Der Spiegel, indica que para dos de las tres fundaciones dueñas de Aldi Norte, la Fundación Markus y la Fundación Jakobus, se desarrolló un modelo de ahorro fiscal específico que les permitía pagar impuestos por solo 5% de sus beneficios.